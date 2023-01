Po stříbru na dvacítkách poprvé za chlapy. V létě to zapijeme, hlásí Čech

Před třemi týdny nafasoval v Halifaxu stříbrnou medaili jako odměnu za báječný šampionát dvacítek. V pátek večer si Aleš Čech střihl první ostrý mistrák za chlapy mezi domácí elitou. Pár dnů poté, co dopsal poslední řádky čtyřleté finské kapitoly. Nová defenzivní posila Bruslařů si hned napoprvé užila pořádnou kovbojku, když jeho nový tým neudržel vedení 4:2 a ve 42. extraligovém kole padl na ledě Motoru 4:5 v prodloužení. „Dávali jsme krásné góly, jen v závěru se to trochu pokazilo,“ litoval 18letý obránce, jenž od kouče Kalouse dostal přes 14 minut hry.

S ohledem na to, že šlo o vaši premiéru mezi dospělými, užil jste si pořádnou divočinu, co říkáte?

„Je hlavně velká škoda, že nám závěr utekl, protože kluci hráli výborně. Byl jsem u domácího gólu na 4:3, mohl jsem to tam udělat líp a nepadl by. Celkově ale parádní zápas, jen mě mrzí, že z toho není víc bodů než jeden, protože ke třem nám chyběly ani ne dvě vteřiny. Těším se však moc na další zápas.“

Doposud jste hrál ligové zápasy v dresu osmnáctky a dvacítky Kärpätu Oulu. A teď rovnou extraliga. Šlo o velký skok?

„Zahrál jsem si jeden zápas ve druhé finské lize, asi dva týdny nazpět po příletu z dvacítek. Trochu jsem si to oťukal. Myslím, že jsem do extraligy skočil v pohodě, dík za to patří hlavně klukům, kteří mi pomohli a zahrnuli důvěrou. Říkali mi, ať si věřím, hraju sebevědomě a to co umím nejlíp. Poslechl jsem je. Fakt se těším, jak to bude pokračovat.“

Začal jste dobře, byl jste na ledě u prvního gólu v Budějovicích, to sebedůvěru vždycky pozvedne, že?

„Jo, to rozhodně pomůže, první náš gól a hned první plus. Jak říkám, s Motorem jsme hráli dobře, dávali jsme krásné góly, jen v závěru se to trochu pokazilo.“

Měl jste sám v sobě velké dilema, zda Finsko opustit, anebo šlo o jasnou volbu?

„Všechno to začalo minulou sobotu, kdy mi pan trenér Kalous zavolal s tím, že je možnost hrát za áčko Boleslavi a být mezi šesti beky. Okamžitě jsem mu říkal, že to beru. Ve Finsku bych se do áčka hned nedostal, měli tam pro mě místo v rezervě s tím, že se uvidí. V úterý se to rozhodlo a ve středu jsem přiletěl z Finska sem.“

Na sever jste vyrazil v patnácti letech, navíc do vyhlášené hokejové líhně v Oulu. Byla to skvělá životní zkušenost?

„Určitě. Strávil jsem tam čtyři roky, trochu mě mrzí, že jsem klukům nemohl pomoct ve dvacítce Kärpätu, vypadá to, že se nedostanou do play off. Ale zvolil jsem jinou cestu, Boleslav pro mě znamená velkou příležitost, i vzhledem k draftu NHL v létě. Chci se ukázat a nabrat zkušenosti v chlapském hokeji.“

Máte v hlavě prioritně myšlenky na zámoří, anebo uvažujete v budoucnu o návratu do Oulu, pokud by měli zájem?

„Bavil jsem se s generálním manažerem Kärpätu, že bych si strašně nerad zavíral dveře do jejich klubu. Ale že jsem zkrátka teď dostal velkou šanci hrát za chlapy. Řekl mi, že to plně respektuje, že to je pro mě nyní nejlepší řešení, že se na mě bude koukat a přijede se i podívat, až si naplánuje cestu do Česka. Uvidíme, co přinese léto.“

Čtyři roky strávené v cizině se lehce podepsaly na vaší češtině. Je to velký nezvyk vrátit se do domácí kabiny?

„Je fakt, že jsem tam celou dobu používal angličtinu a finštinu. V boleslavské kabině máme po jednom Finovi i Švédovi, takže angličtina se trochu využívá i tady. Ale jsem rád, že můžu zase mluvit česky, pro mě to je zlatý.“ (usmívá se)

Ještě ve vás doznívá parádní mistrovství světa dvacítek, anebo už je to pryč?

„Pořád to doznívá. Všichni jsme si tam vytvořili zážitky do konce života. A nejde v prvé řadě o to, že jsme se dostali do finále a nebyli daleko ani od zlaté medaile, já mám na mysli tu neskutečnou partu. To se jen tak nevidí a nezažije. Doteď mám za to, že jsme mohli vyhrát zlato, kdybychom ve třetí třetině dokonali obrat. Ale už je to pryč, díváme se dál. Uvidíme, co předvedeme na dalším mistrovství ve Švédsku. Doufám tedy, že se na něj dostanu. Teď je pro mě ovšem prioritou Boleslav, chceme se dostat do play off a v něm dojít co nejdál.“

Jste se spoluhráči stále v kontaktu?

„Jasně, pořád. Po sezoně v létě se všichni chceme znovu sejít, zapijeme to. Máme prý i navštívit premiéra.“