SESTŘIHY: Skvělý obrat Sparty, Řepík dal hattrick! Třinec zabral v derby

Parádní obrat v podání pražského obra. Hokejisté Sparty porazili v dohrávce 33. kola Tipsport extraligy Karlovy Vary 6:3 a druhým Vítkovicím se přiblížili na rozdíl pěti bodů. Pražané přitom do poloviny duelu prohrávali s Energií 1:3. Na velkolepém otočení měl velký podíl kapitán Michal Řepík, který zkompletoval hattrick. Třinečtí Oceláři zvítězili 2:1 v derby ve Vítkovicích a ukončili sérii pěti porážek v řadě.

Růžička zářil při ukončení série proher

Domácí měli lepší nástup do zápasu, ale dvě zajímavé možnosti Fridricha v rozpětí 20 sekund eliminoval gólman Mazanec. Naopak hosté hned z první přesilovky otevřeli skóre. Krenželokův faul rychle potrestal Nestrašil, jenž dostal na kruhu spoustu volného prostoru a po křížné Růžičkově přihrávce prostřelil Klimeše.

Diváky vzápětí zvedla ze sedadel rvačka Kaluse s Voženílkem a pak i série tří vítkovických přesilovek, ve které si však domácí vyložené příležitosti nevypracovali.

Zkraje druhé části také hosté selhali při dlouhé hře v pěti proti třem, a to i proto, že Marcinkovu ránu bravurně chytil Klimeš. Ale sekundu po vypršení obou trestů Nestrašil napříč pásmem nahrál Růžičkovi a ten z voleje podruhé rozvlnil vítkovickou síť. Byl to jeho dvacátý gól v sezoně.

Vítkovičtí své naděje v další přesilovce přece jen oživili, když v 36. minutě Raskob bombou překonal Mazance a snížil.

Brzy po startu třetí části mohl Lakatoš srovnat, ale Mazanec jeho střelu po ledě za záda nepustil. Ještě blíže byly Vítkovice vyrovnání v 56. minutě, Raskob však rozezvučel jen tyč. Už 137 sekund před koncem se tak domácí rozhodli pro power play, jenže bez úspěchu. Třinec tak i podruhé v sezoně v Ostravě těsně zvítězil.

Ohlasy trenérů

Miloš Holaň (Vítkovice): „Vynikající zápas s parametry play off. Dřeli jsme do poslední minuty. Třinec skoro nevyjel ze svého pásma v třetí třetině. Hráli jsme agresivně, dobře... Ale rozhodly góly, my jsme dali jen jeden. Měli jsme spoustu přesilovek, abychom aspoň vyrovnali. Nemám pocit, že bych mohl dnes hráčům něco vytknout. Třinec dnes pro úspěch udělal všechno, měl spoustu zblokovaných střel.“

Zdeněk Moták (Třinec): „Takové vítězství jsme potřebovali - udřené, ubojované. Projevila se obrovská síla domácích v útočné fázi. V třetí třetině nás sevřeli, ale výborně nám zachytal Mazanec. Poděkování míří do šatny všem hráčům. Je to první krok k nějakému návratu k dobrým a kvalitním výsledkům. Myslím, že se dnes ukázal i kvalitní charakter všech hráčů.“

SESTŘIH: Vítkovice - Třinec 1:2. Oceláři po pěti prohrách zabrali, zářil Růžička s Nestrašilem

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 35:16. Raskob Hosté: 05:35. Nestrašil, 23:09. M. Růžička Sestavy Domácí: Klimeš (Stezka) – Mikuš, Raskob, Koch, Grman, Gewiese, L. Kovář, Prčík – Bukarts, Lindberg, Mueller (A) – Fridrich, Chlán, Lakatoš (A) – Kotala, Krieger, Kalus – L. Krenželok (C), Dej, Lednický. Hosté: Mazanec (Kacetl) – M. Doudera, Marinčin, Zahradníček, J. Jeřábek, Čukste, Roth – Voženílek, Marcinko (A), M. Růžička (C) – Nestrašil, Hudáček, Daňo – Chmielewski, M. Roman, Hrehorčák – Hrňa, Dravecký (A), Kurovský – Buček. Rozhodčí Hejduk, Ondráček – Ondráček, Špůr Stadion Ostravar aréna Návštěva 8 459 diváků

Sparta - Karlovy Vary 6:3

SESTŘIH: Sparta Praha - Karlovy Vary 6:3. Parádní obrat Pražanů ve třetí třetině řídil Řepík (3+0)

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 06:44. Řepík, 38:37. Tomášek, 45:18. Buchtele, 46:56. Řepík, 51:07. Řepík, 58:23. Němeček Hosté: 02:10. Kohout, 25:40. Hladonik, 30:08. Kohout Sestavy Domácí: J. Kovář (Kořenář) – Němeček, Jandus, Kempný, Mikliš, Moravčík, Warg, Polášek (A) – Tomášek, Horák, P. Kousal – Buchtele, D. Vitouch, Safin – Řepík (C), Sobotka (A), M. Forman – Kaše, G. Thorell, Konečný. Hosté: Lukeš (Dybal) – Huttula, Mikyska, Stříteský, Bartejs, Dlapa, Havlín, Rulík – Koblasa, Černoch (C), O. Beránek (A) – Rachůnek (A), Gríger, Koffer – Juusola, Hladonik, Kofroň – Redlich, Jiskra, Kohout. Rozhodčí Šindel, Veselý – Hnát, Lhotský Stadion O2 arena (Praha - Vysočany) Návštěva 10 568 diváků