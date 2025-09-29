Předplatné

Ristovski se dočkal, po roce a půl dal první gól: Mám za sebou hodně těžké období

Útočník Bohemians Milan Ristovski v utkání proti Olomouci
Trenér Bohemians Jaroslav Veselý během utkání s Olomoucí
Júsuf z Bohemians skóruje v utkání proti Olomouci
Hráči Bohemians se radují z gólu v utkání proti Olomouci
Trenér Olomouce Tomáš Janotka
Útočník Bohemians Milan Ristovski vstřelil gól v utkání proti Olomouci
Vladimír Zeman z Bohemians a olomoucký Abdoulaye Sylla
Na premiérovou branku v Chance Lize se načekal opravdu dlouho. Střelecké sucho ukončil Milan Ristovski až ve 49. utkání za Bohemians, když krásným obstřelem otevřel skóre proti Olomouci a přispěl tak k remíze 2:2. „Je to pro mě hodně emotivní. Sice je to jen jeden gól a pro někoho jiného by to možná nebylo nic velkého, ale pro mě je opravdu důležitý,“ ulevilo se reprezentantovi Severní Makedonie.

Do Ďolíčku přicházel před rokem a půl jako hrotový útočník. Postupem času se zasunul o pozici níž, ale přesto by se od něj čekala lepší čísla. Za prvních 46 ligových utkání zapsal jen jednu asistenci a devět střel na branku. Desátý pokus mu konečně vyšel.

Hned na začátku 3. minuty se krásně uvolnil na hranici šestnáctky a dokonale zakroutil balon ke vzdálenější tyči. „Takových gólů dává na tréninku hodně. Měl tam ještě blokujícího hráče a ten obstřel byl milimetrový,“ chválil útočníka trenér Jaroslav Veselý.

Následnou oslavu si vysoký ofenzivní dříč opravdu užil, sklouzl se po kolenou před domácí střídačkou a přijímal gratulace nadšených spoluhráčů. „Mám za sebou hodně těžké období a jsem moc rád, že jsem došel až sem a prolomil jsem to,“ radoval se v rozhovoru pro klubovou televizi.

Na gólový zápis v soutěžním utkání čekal bez čtrnácti dnů dva roky. Naposledy se prosadil ještě v dresu Trnavy v říjnu 2023 a krátce po prvním zásahu v Česku mohl rovnou přidat i druhý.

Centr Sinjavského se v 9. minutě snesl přesně na hlavu Makedonce s číslem 77, ale ten tentokrát mířil mimo. „Ta druhá situace byla asi ještě gólovější. Měl to na hlavě a stačilo zamířit kamkoli na branku,“ mrzela kouče zahozená šance.

Ristovski přiznal, že z něj nyní spadl velký tlak, který na sebe vytvářel především on sám. „Jsem svůj největší kritik. Ostatní jsem tolik neposlouchal a možná na sebe teď nebudu až tak náročný,“ usmíval se šťastný střelec.

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta1081122:1025
2Slavia1073021:724
3Jablonec1073016:624
4Zlín1052313:1117
5Plzeň1043317:1015
6Karviná1050516:1415
7Liberec1043315:1315
8Olomouc104337:615
9Bohemians94239:1014
10Hr. Králové1033414:1612
11Ml. Boleslav922515:248
12Dukla101457:147
13Baník91356:126
14Slovácko101366:136
15Teplice101369:176
16Pardubice90459:194
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

