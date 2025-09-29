Ristovski se dočkal, po roce a půl dal první gól: Mám za sebou hodně těžké období
Na premiérovou branku v Chance Lize se načekal opravdu dlouho. Střelecké sucho ukončil Milan Ristovski až ve 49. utkání za Bohemians, když krásným obstřelem otevřel skóre proti Olomouci a přispěl tak k remíze 2:2. „Je to pro mě hodně emotivní. Sice je to jen jeden gól a pro někoho jiného by to možná nebylo nic velkého, ale pro mě je opravdu důležitý,“ ulevilo se reprezentantovi Severní Makedonie.
Do Ďolíčku přicházel před rokem a půl jako hrotový útočník. Postupem času se zasunul o pozici níž, ale přesto by se od něj čekala lepší čísla. Za prvních 46 ligových utkání zapsal jen jednu asistenci a devět střel na branku. Desátý pokus mu konečně vyšel.
Hned na začátku 3. minuty se krásně uvolnil na hranici šestnáctky a dokonale zakroutil balon ke vzdálenější tyči. „Takových gólů dává na tréninku hodně. Měl tam ještě blokujícího hráče a ten obstřel byl milimetrový,“ chválil útočníka trenér Jaroslav Veselý.
Následnou oslavu si vysoký ofenzivní dříč opravdu užil, sklouzl se po kolenou před domácí střídačkou a přijímal gratulace nadšených spoluhráčů. „Mám za sebou hodně těžké období a jsem moc rád, že jsem došel až sem a prolomil jsem to,“ radoval se v rozhovoru pro klubovou televizi.
Na gólový zápis v soutěžním utkání čekal bez čtrnácti dnů dva roky. Naposledy se prosadil ještě v dresu Trnavy v říjnu 2023 a krátce po prvním zásahu v Česku mohl rovnou přidat i druhý.
Centr Sinjavského se v 9. minutě snesl přesně na hlavu Makedonce s číslem 77, ale ten tentokrát mířil mimo. „Ta druhá situace byla asi ještě gólovější. Měl to na hlavě a stačilo zamířit kamkoli na branku,“ mrzela kouče zahozená šance.
Ristovski přiznal, že z něj nyní spadl velký tlak, který na sebe vytvářel především on sám. „Jsem svůj největší kritik. Ostatní jsem tolik neposlouchal a možná na sebe teď nebudu až tak náročný,“ usmíval se šťastný střelec.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|10
|8
|1
|1
|22:10
|25
|2
Slavia
|10
|7
|3
|0
|21:7
|24
|3
Jablonec
|10
|7
|3
|0
|16:6
|24
|4
Zlín
|10
|5
|2
|3
|13:11
|17
|5
Plzeň
|10
|4
|3
|3
|17:10
|15
|6
Karviná
|10
|5
|0
|5
|16:14
|15
|7
Liberec
|10
|4
|3
|3
|15:13
|15
|8
Olomouc
|10
|4
|3
|3
|7:6
|15
|9
Bohemians
|9
|4
|2
|3
|9:10
|14
|10
Hr. Králové
|10
|3
|3
|4
|14:16
|12
|11
Ml. Boleslav
|9
|2
|2
|5
|15:24
|8
|12
Dukla
|10
|1
|4
|5
|7:14
|7
|13
Baník
|9
|1
|3
|5
|6:12
|6
|14
Slovácko
|10
|1
|3
|6
|6:13
|6
|15
Teplice
|10
|1
|3
|6
|9:17
|6
|16
Pardubice
|9
|0
|4
|5
|9:19
|4
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu