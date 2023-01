Skvělý obrat Sparty! Hattrick Řepíka a zápas blbec pro švédskou posilu

Má být posilou pro finiš sezony. Defenzivní hrází, o kterou se budou tříštit útoky soupeřů. Na svůj debut v české metropoli by však stokilový švédský obr Stefan Warg nejraději kvapem zapomněl.

Hned při prvním střídání ve sparťanském dresu si před brankou nepohlídal Martina Kohouta, který otevřel gólový seznam večera. Stejný hráč pak potrestal i další školáckou chybu zkušeného dvaatřicetiletého obránce. Warg na útočné modré čáře při střele promáchl, padl k ledu a hosté se bleskově vydali do přečíslení. To po přihrávce Tomáše Redlicha zakončil Kohout.

Zápas hrůzy pak Švéd korunoval o chvíli později, kdy si po souboji v pádu nešťastně přisedl nohu. Odkulhal na střídačku, utkání pro něj skončilo. Osm minut na ledě, bilance minus dva. „Ani nevím, jak to měl v posledních dnech s tréninkem. Bylo to pro něj těžké. Nic mu nevyčítáme. Přišel, hned šel do zápasu. Myslím, že nám ještě hodně pomůže,“ povídal pak k novému parťákovi Michal Řepík.

Sparta - Karlovy Vary: Smolný debut Warga, nejprve zavinil gól, pak se zranil Video se připravuje ...

Právě kapitán Sparty se postaral o to, že Warg neměl na triku týmovou porážku. Karlovy Vary sestřelil hattrickem. Na led dokonce přilétlo několik pokrývek hlavy. „Je to hezký! Někomu se to za celou kariéru třeba ani nepoštěstí. Jsem rád, že to tam napadalo, že jsem týmu pomohl k vítězství.“

Dvakrát se trefil naprosto identicky dělovkou z pravého kruhu během přesilovky. Jako by se na ledě zjevil věhlasný bomber z NHL. „Nejsem žádný Ovečkin nebo Pastrňák, ale mám střílení rád. Když je šance, pouštím to na branku. Teď to tam párkrát propadlo,“ usmál se Řepík.

Sparta pět gólů vměstnala do necelých dvaceti minut hry. Z matného výkonu ji probudila až trefa Davida Tomáška na konci druhé třetiny. V té další se v O2 areně rozjel rudý koncert. Energii došla šťáva, sparťanský diesel naopak postupem času nabíral na obrátkách.

„Řekli jsme si, že musíme přidat. Jsem rád, že se nám to povedlo. Věřili jsme si, povzbuzovali jsme se, že to zvládneme. Oni pak nestíhali, nedávali jsme jim prostor. Góly jsme si zasloužili,“ dodal ofenzivní lídr Pražanů.

Na nedělní dvougólové představení proti Olomouci v metropoli navázal karlovarský Martin Kohout. Z posledních tří duelů vykutal pět branek. „Dva góly jsou, ale je to neúspěch týmu, takže mě to ani netěší. Ať je Sparta silná jak chce, nemůžeme si dovolit dostat čtyři góly ve třetí třetině. To je prostě špatně,“ kroutil hlavou forvard.

Sparta - Karlovy Vary: Čepice dolů! Řepík dělovkou z kruhu završil hattrick, 5:3 Video se připravuje ...

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 06:44. Řepík, 38:37. Tomášek, 45:18. Buchtele, 46:56. Řepík, 51:07. Řepík, 58:23. Němeček Hosté: 02:10. Kohout, 25:40. Hladonik, 30:08. Kohout Sestavy Domácí: J. Kovář (Kořenář) – Němeček, Jandus, Kempný, Mikliš, Moravčík, Warg, Polášek (A) – Tomášek, Horák, P. Kousal – Buchtele, D. Vitouch, Safin – Řepík (C), Sobotka (A), M. Forman – Kaše, G. Thorell, Konečný. Hosté: Lukeš (Dybal) – Huttula, Mikyska, Stříteský, Bartejs, Dlapa, Havlín, Rulík – Koblasa, Černoch (C), O. Beránek (A) – Rachůnek (A), Gríger, Koffer – Juusola, Hladonik, Kofroň – Redlich, Jiskra, Kohout. Rozhodčí Šindel, Veselý – Hnát, Lhotský Stadion O2 arena (Praha - Vysočany) Návštěva 10 568 diváků

