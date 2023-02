Růžička po přesunu do Pardubic: Čeká se ode mě víc. Tady není co řešit

V Hradci v něm cítili diamant, jen dobrousit. Jan Růžička (25) skoro dvě sezony nechytal, pak ho ale smůla pustila. V Mladé Boleslavi zažil skvělé play off 2021. Měl se stát od léta jedničkou Mountfieldu. Jenže angažmá mu totálně nesedlo, což přiznává i v rozhovoru pro iSport.cz: „Měl bych mít na víc, než jak to tam dopadlo.“ S úspěšností zákroků 88,2 % patří mezi nejhorší v lize. Řešení? Odchod do Pardubic, do nejlepšího týmu ligy. Zkusí restart na nové adrese a v úplně jiné pozici.

Dost jste si dřív užil se zraněními. Ale když jste fit, prožíváte gólmansky nejtěžší ročník kariéry?

„Rok a půl jsem byl kvůli zranění mimo, což bylo špatný. Poslední dvě sezony jsem zdravý, věřil jsem, že Hradec pro mě bude výzva. Jen z nějakého, pro mě zatím nepochopitelného důvodu, to nevyšlo.“

Přitom jste začal ale velmi slušně a Hradec vám prostor dával, ne?

„Začátek solidní byl, prostor jsem měl taky, na to si stěžovat opravdu nemůžu. Když si všechno dávám dohromady, ani nevím, kdy nastal zlom, že mě puky přestaly trefovat.“

Jednu věc bych možná měl. Co divočina s Kladnem 8:7? Vy jste sám odjel střídat po třetím gólu z jedenácti střel. Bylo vidět, jak jste na sebe naštvaný.

(usměje se) „Je možný, že tohle zlom byl. Ve finále mě nikdy moje statistiky nezajímají, považuju se za týmového hráče. Jen tam mě strašně štvalo, že doma s Kladnem dostaneme tři góly za první třetinu. Štvalo mě, jak se nám vstup do zápasu vůbec nepodařil.“

Statistiky necháme být. Ale kdybychom se řídili jen pocitem, vnímáte sám, že se od vás čekají úplně jiné věci?

„No jasně, tady není co řešit. O tom byl i přesvědčený určitě i Hradec, jinak by mě neangažoval. Měl bych mít na víc, než jak to tam dopadlo.“

Takže v Pardubicích jdete po restartu?

„Výměna by mi měla jenom pomoci. Poznám nové lidi a jak se pracuje v jiné organizaci.“

Dá se ale čekat, že do branky se asi moc nedostanete. Přišel jste jako pojistka při zranění Dominika Frodla, který by měl být za měsíc zpět. Jedničkou je teď Roman Will . Jaké máte sám očekávání?

„S trenéry jsem se ještě nebavil, teď se dělo všechno rychle. Ale hloupej nejsem, vím, do jaké pozice přicházím. V první řadě to mám nastavené tak, že pro mě je první tým. Když to přeženu, jestli budou v Pardubicích chtít, abych dělal stojky, tak je dělat budu, když z toho bude mít tým užitek. Vím, že mě čekají výborné tréninky, těším se na trenéra brankářů (František Brázdil), se kterým se trochu známe. Může mě to zase o kousek posunout.“

Třeba i díky práci vedle Willa s Frodlem?

„Na to se těším extrémně. S Romčou jsme velcí kamarádi, věřím, že tihle špičkoví brankáři mi mohou v kariéře hodně pomoci. Od nich si určitě mám co vzít.“

Poslední týdny se perete s formou, prožíváte těžké období. Není paradox, že najednou se objevíte u nejlepšího týmu extraligy?

„Souhlasím, je. (usměje se). S agenty jsme řešili varianty, co přijde dál, o Pardubicích jsem se dozvěděl před pár dny. Tak jsem čekal, jestli se to opravdu stane. Změna prostředí mi může jedině pomoci a já se zase budu snažit pomoci Pardubicím ve všem, co ode mě budou potřebovat.“

Helmu s hradeckými symboly už máte přestříkanou?

„Když jsem se o přestupu dozvěděl, hned jsem ji na přestříkání poslal.“

V Hradci jste podepisoval smlouvu s výhledem, že z vás bude jednička pro po pár příštích sezon. Jak vypadá váš dlouhodobý výhled teď?

„Soustředím se na to, abych pomohl klukům v Pardubicích se vším, co budou ode mě potřebovat. Chci dobře zapadnout, dobře trénovat. A výhled? Dopředu se moc nekoukám, ve finále to nemá ani cenu. Něco si můžete malovat, ale nakonec se to změní. Takže hlavně, ať do Dynama vkročím správnou nohou a vše jde směrem, jak má.“

