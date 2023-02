Šalé, olé! Junior (17) oslnil hattrickem. Dobře jsem se vyspal, culil se talent

I ze čtvrté lajny s ice-timem 10:36 min. se můžete zapsat do historie, stát se slavným (aspoň na jeden večer) a rozhodnout zápas proti šampionovi. Nejlepší výkon Komety v sezoně orámoval jediný junior na ledě hattrickem. Aplaus pro Eduarda Šalého! „Všichni mi blahopřáli, bylo to pěkný,“ culil se mladík, jeden z největších talentů tuzemského hokeje.

Trenéři obou týmů a bývalí vynikající útočníci po utkání lovili v paměti, kdy se jim poprvé povedl mezi dospělými stejný kousek. „Bylo mi osmnáct a hrál jsem první rok extraligu. Hattrick jsem dal za Banskou Bystrici v zápase proti Dubnici. Vyhráli jsme tuším pět nebo šest nula,“ vybavil si třinecký Vladimír Országh.

Jeho protějšek Patrik Martinec tak přesnou vzpomínku z hlavy nevylovil. „Dal jsem tři góly za Hradec ještě v národní lize. A v nejvyšší soutěži? To si fakt nepamatuju. Ale taky jsem začínal mladý, tehdy to tak chodilo,“ poznamenal brněnský kouč.

Šalého úspěšná koncovka? Tři góly na tři způsoby. První šikovnou tečí ze vzduchu Hollandova nahození. Druhý v přesilovce střelou po ledě na první tyč. A navrch doklepnutí zblízka do sítě po excelentní přihrávce Adama Zbořila. Jak smekal Kundrátek, tak poté i střelecký hrdina Šalé směrem k nahrávači. „Nachystal mi to úplně do prázdné brány. Tento gól se mi líbil nejvíc. Je za ním nejmíň práce,“ usmál se.

Kometa - Třinec: Čepice dolů! Šalé završil první extraligový hattrick, 4:1 Video se připravuje ...

Na extraligový zásah přitom čekal šíleně dlouho, ani se tomu nechce věřit. Stříbrný medailista z nedávného MS hráčů do 20 let se naposledy trefil mezi chlapy v devátém kole 9. října proti Mladé Boleslavi (3:2). I tehdy mu kromě Andreje Kollára asistoval Zbořil.

Po páteční explozi má žhavý adept na první pětku draftu na svém kontě šest gólů. „Asi jsem se dobře vyspal. Kluci mi po druhé třetině připomínali, že bych mohl dát hattrick, ale já jsem si to nepřipouštěl,“ prohodil. „Povedlo se to celému týmu,“ dodal způsobně.

O tom, že pouze bývalý sparťan Jakub Šindel (dnes extraligový rozhodčí) dal tři góly v extralize v mladším věku, se dozvěděl až od novinářů. Podstatnější pro něj je, že ukončil dlouhý střelecký půst na klubové úrovni. „Měl jsem hodně velké šance, ale neproměnil jsem je. Jsem rád, že to tam teď napadalo. Trenéři mi nechávají trošku volnost, ať si hraju v rámci systému svůj hokej a nesnažím se předělávat,“ děkoval Martincovi s Modrým, kteří mladíka využívají ve druhé přesilovce. „Nemáme první, druhou, třetí a čtvrtou lajnu. Máme jednadvacet hráčů a všichni jsou stejně důležití,“ řekl Martinec k Šalého zařazení do brázdy ke Zbořilovi a Zaťovičovi.

V úterý ráno odfrčí páteční hrdina s reprezentační osmnáctkou na tři zápasy do Finska. „Bude to pro mě odreagování, těším se na to,“ uvedl.

Kometa - Třinec: Šalé využil přesilovku pěknou ranou z kruhu, 3:1 Video se připravuje ...

Šalého výkon byl signifikantní pro celou Kometu. Ta se v závěru základní části mění k lepšímu. Vyhrála počtvrté v řadě, opět výraznějším rozdílem. Pomohla si dvěma využitými přesilovkami a vzadu sebou mrskal vynikající Dominik Furch. Najednou jde z Brna zase strach. Do sestavy se vrátili marodi Ondráček, Zaťovič i Kundrátek, mužstvo vypadá soudržněji než donedávna.

Začalo skvěle bránit oslabení, borci padají do střel, povzbuzují jeden druhého, emotivně se radují z branek. Prostě žijí, vypadají konečně jako tým.

Oceláře, kteří prohráli šest z posledních sedmi partií, zmuchlali do kuličky. I bez nemocného asistenta Jaroslava Modrého, který na střídačce scházel. „Po příchodu nových trenérů se trošku změnil systém a myslím, že si to už všechno sedlo. Je to na dobré cestě,“ vnímal Šalé, jenž zaznamenal hattrick i v minulém ročníku za juniory Komety.

Porážka 1:5 je pro Třinec celkem krutá. „Velmi slabá první třetina nás stála zápas,“ shrnul výstižně Országh. „Druhá a třetí už měly parametry. Ale nezasloužili jsme si vyhrát, protože jsme nepracovali celých šedesát minut,“ uzavřel.

Nejmladší autoři hattricku v extralize

Jakub Šindel Sparta-Vítkovice 5:0 17 let, 9 měsíců, 23 dnů 16. 11. 2003 Eduard Šalé Brno-Třinec 6:1 17 let, 10 měsíců, 24 dnů 4. 2. 2023

HC Kometa Brno Vše o klubu ZDE

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 02:34. Šalé, 11:06. Kundrátek, 34:26. Šalé, 49:39. Šalé, 57:47. Pospíšil Hosté: 23:38. M. Doudera Sestavy Domácí: Furch (Čiliak) – Kundrátek (A), Ďaloga, Holland, Kučeřík, Ščotka, Hrbas – Horký, Holík, Okál – Pospíšil, Kollár, Flek – Koblížek, Strömberg, Vincour – Šalé, Zbořil, Zaťovič (C) – Ondráček. Hosté: Mazanec (Kacetl) – Marinčin, M. Doudera, J. Jeřábek, Zahradníček, Roth, Čukste – M. Růžička, Marcinko, Voženílek – Daňo, Hudáček, Nestrašil – Hrehorčák, M. Roman, Chmielewski – Kurovský, Dravecký, Hrňa – Buček. Rozhodčí Hejduk, Mrkva – Zíka, Šimánek Stadion Winning Group Arena

Z V VP PP P Skóre B 1. Pardubice 44 27 8 4 5 139:85 101 2. Vítkovice 44 22 4 9 9 134:108 83 3. Sparta 43 23 5 2 13 126:98 81 4. Třinec 43 19 4 5 15 121:93 70 5. Liberec 44 14 7 10 13 129:114 66 6. Mountfield 43 16 7 4 16 117:111 66 7. Plzeň 44 15 6 7 16 114:118 64 8. Olomouc 43 18 4 2 19 107:111 64 9. Brno 44 15 6 2 21 115:134 59 10. K. Vary 44 17 3 2 22 109:135 59 11. M. Boleslav 44 12 6 8 18 97:111 56 12. Litvínov 44 12 4 7 21 117:129 51 13. Č. Budějovice 44 12 5 5 22 106:129 51 14. Kladno 44 12 3 5 24 98:153 47 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Baráž