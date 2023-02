Bambula vypnul Motor a těší se na repre. Erat je Google překladač, hlásí

Vyšponovaný závěr byl plný emocí. Budějovický útočník Martin Hanzl po nepotrestaném úderu vysokou holí odjížděl domů s podezřením na zlomený nos. Křivdu těžko rozdýchával zejména lídr Lukáš Pech. Na Motor přísnější sudí si od něj vyslechli své. Poražení začali skvěle, ale postupně jim došla šťáva. Na Hanou přijeli s jedenácti útočníky, navíc se brzy zranil Adam Raška. Což pochopitelně vůbec nevadilo Janu Bambulovi. „Skvělé tři body,“ zářil 22letý výborný bruslař.

Nevypadalo to s vámi dobře, prohrávali jste 52 minut, nakonec máte tři body. Velká euforie?

„Super body! Je fakt, že jsme začali špatně, hned první střídání jsme inkasovali gól, i když v tom byla smůla, protože jsme celé střídání hráli u nich. A ke konci třetiny jsme dostali druhý… Ale jak se říká, nepos… jsme se z toho, bojovali jsme až do konce a naštěstí jsme to otočili.“

Trenéři po prohrané první části 0:2 na nic nečekali, vyměnili gólmany a přeházeli elitní tři útoky. Věřili jste v kabině, že impuls zafunguje?

„Doufali jsme. Hned o přestávce jsme si k tomu v šatně něco řekli a vydřeli strašně důležité body. Do našeho prvního gólu to bylo celkem vyrovnané, ale od druhého jsme měli jasnou převahu a cítili jsme, že to musí dopadnout dobře.“

Ačkoli Jan Lukáš za góly nemohl, skončil po první třetině. Mají takové věci vliv na tým?

„Velký vliv ne. Trenéři se tak rozhodli, občas se to dělá. Nejspíš nás to nakoplo. Braňo Konrád chytil všechno, neudělal jedinou chybu. Honza Lukáš dostal dva těžké góly, podrželi nás oba.“

V závěru jste si v přesilovce počkal u pravé tyčky na pas, který v pravou chvíli přišel…

„Jsem za něj strašně rád, ale největší zásluhu na něm má Karel Plášek, který mi to předložil do prázdné. Je to spíš jeho gól. Jsme rádi, že nám přesilovky jdou. I když nám odešel David Krejčí, klapou nám. První dvě nám úplně nevyšly, ale nakonec jsme z další rozhodli. Nevím přesně, jak je to s jistotou účasti v předkole, já osobně věřím, že se pořád můžeme probojovat do první čtyřky, ztráta na Třinec není velká. Variant je víc, já se dívám i na to, abychom případné předkolo začínali doma.“

Váš gól je razítkem na nominaci na Švédské hry, nedělí vám začaly fajn dny, co říkáte?

„Samozřejmě. Jsem rád, že mi to tam spadlo předtím, než odjedu. Hlava se posune jinam, v poslední době se mi bodově moc nedařilo.“

Měl jste indicie, že na vás dojde?

„Žádné jsem neměl. Až když jsem šel ve čtvrtek z tréninku, kluci mi řekli, že mě berou. Měl jsem radost, vůbec jsem pozvánku nečekal. Myslím, že ani Honza Lukáš ne.“

Přijde lehká nervozita?

„Nebudu se snažit být nervózní, naopak se vynasnažím hrát jako tady v lize. Skoro o nic nejde, je to jen jeden turnaj, příprava na mistrovství světa. Já můžu jen překvapit. Jedna vlaštovička jaro nedělá. Budu se ale snažit podat co nejlepší výkon, abych v budoucnu další nominaci dostal. Myslím si, že mě povolali proto, že jsem jen z těch mladších. Ale výkony z poslední doby jsem si pozvánku moc nezasloužil. O to jsem radši, že přišla.“

Je pro vás nějakým způsobem speciální, že hlavní trenér mluví anglicky?

„Něčemu rozumím, nějak mluvit umím. Trenérovi rozumím, to je hlavní. Kdyby ne, bylo by to horší. Od toho tam je Martin Erat, který funguje jako takový Google překladač.“

Ztracené vítězství, štvalo Hanzla

Se zakrvaveným tampónem u nosu končil duel Martin Hanzl. „Byl to vyhraný zápas, zase jsme ho nedokázali dotáhnout do konce, což je náš celosezonní problém. Vedení 2:0 se musí dohrávat,“ deptalo zraněného útočníka. „Jakmile domácí snížili, najednou ožili, byli úplně jiným týmem a těžko už se chytali,“ uznal Hanzl, jenž to v poslední minutě schytal holí u hrazení. „Byl tam chumel hráčů, ani nevím, čí hokejka mě zasáhla. Nepísklo se to, hrálo se dál,“ pokrčil rameny a snažil se zůstat nad věcí. Jeho parťákům to tak zdárně nešlo. Což se dalo vzhledem ke kritickému postavení Motoru pochopit. „Všichni to viděli,“ řekl jen kouč David Čermák k inkriminovanému momentu, jenž u hostů vyvolal velké vášně.

