Litvínov v trní, řvalo se Hynek ven. Lukeš dělal v bráně andělíčky

Kdo uvízne v houštině na spodku tabulky? Karlovarská Energie se po vítězství 2:1 v prodloužení trnitému křoví opět vzdálila. Verva se nemůže vymanit, padla ve čtvrtém zápase z posledních pěti. Ale nevypadala marně jako v pátek proti Kladnu. „Proti tomu jednoznačně odmakané utkání. Ti, co po změnách byli v sestavě, odvedli velký kus práce. Ale pořád před sebou tlačíme válec,“ hodnotil trenér domácích Karel Mlejnek.

Výsledek napovídá, že šlo o souboj gólmanů. Ale nebylo to úplně tak, oba týmy bojovaly a blokovaly střely. Navíc po zdivočelém nástupu, kdy se jezdilo nahoru dolů, se hra zklidnila. „Gólmana nakopne, když na začátku podrží tým,“ přiznal hostující Štěpán Lukeš. Hned v první minutě stanul tváří v tvář osamocenému Andreji Kudrnovi a záhy rychle řešil další dvě loženky. Na opačné straně zase zahrozil Dávid Gríger.

Slovenský brankář Matej Tomek v pátek v Kladně střídal Šimona Zajíčka. Proti Karlovým Varům chytal od začátku první zápas od konce října, kdy si zlomil klíční kost. Zákrok zápasu vystřihl při první přesilovce hostů.

Jiří Černoch pasem mezi dva hráče našel mezi kruhy Víta Jiskru, který okamžitě vypálil. Hrozící požár uhasila lapačka uzdraveného Tomka. „Pomohlo mi, že Vary začaly zhurta a pak už se mi chytalo výborně,“ potvrdil. „Taky mi pomohla terapie šokem na Kladně. Nečekal jsem, že bych se dostal do brány. Tentokrát jsem se cítil mnohem líp,“ přiznal.

„Hynek ven!“ ozývalo se několikrát z jižní tribuny. Pokřik patřil generálnímu řediteli klubu Pavlu Hynkovi. Před zápasem v kotli rozvinuli taky transparent upozorňující Pavla a nějakého Vládu, že nastal čas. Když už nic, před zraky prořídle zaplněných tribun a taky nejvyššího vedení Orlenu se střetly dva nejhorší týmy ve využívání přesilovek. Obě trefy v základní hrací době přesto padly v početní výhodě.

Energie otevřela skóre na začátku druhé části, kdy pokračovala ve hře pět na tři. Druhý trest za domácí dostal právě Tomek, poté, co u brankoviště zakopl o jeho vystrčený beton dotírající Ondřej Beránek. Vyrovnání obstaral v polovině utkání pohotově z dorážky Nicolas Hlava. Ale jinak působil litvínovský útok upachtěně. V přesilovkách i jindy.

„Nejvíc nás trápí hra v pěti proti pěti. Po zranění Šimona Stránského odešla ofenzivní síla, další nastoupili se zdravotními problémy,“ přiznal kouč Mlejnek. Chybělo i štěstí. Ve 39. minutě pálil Janis Jaks, Patrik Zdráhal vytrvale dotíral, puk dvakrát, třikrát ležel těsně před čárou. V tom zmatku Lukeš za pomoci obránce Adama Rulíka na několikátý pokus udržel kotouč před ní.

„Dělal jsem andělíčky,“ culil se karlovarský gólman. „Doufal jsem, že to je někde pode mnou nebo to kluci nějak umlátí. A povedlo se. Hlavně, že jsme vyhráli a že to bylo tady, v Litvínově. Znám tu spoustu lidí, byla se podívat rodina a kamarádi. Myslím, že jsem je potěšil, protože fandili mně,“ smál se Lukeš. Jen starší bratr proti němu už nehrál. „Viděl jsem Viktora, Franta asi nebyl. Ale díval jsem se na jeho číslo pod stropem,“ dodal.