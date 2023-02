Dujsík o Olomouci i TOP formě: Hokej mě teď baví víc, pomohl nám trenér

Po nejlepší sezoně v kariéře frnk jinam? U olomouckého Tomáše Dujsíka to tak vypadá, zamířit by mohl do Plzně. „K tomu bych se nechtěl vyjadřovat,“ omlouvá se třicetiletý obránce při povídání ve skromném tiskovém středisku starého zimáku. Jinak však poutavě mluví o všem, třeba o datové analytice, podle které je konstruktivní hokejista v této sezoně jedním z nejlepších obránců extraligy.

Co vy na to? Sledujete data?

„Moc to neřeším, ale samozřejmě vím, že v posledních letech je tady statistický boom. Ale toho článku na iSportu, kde jsem byl zmiňován, jsem si všiml moc dobře, protože jsem byl zrovna v Brně na návštěvě a začalo mi to chodit na WhatsApp. Posílali mi to známí – a potěšilo mě to.“

A podepsal byste to? Čísla nečísla, cítíte se v tomto ročníku na ledě fajn?

„Cítím se o dost líp než v předchozích sezonách, je to asi dané změnou systému. Pravidla v obranném pásmu máme pořád, ale v útočné fázi máme trošku více volnosti a možností. To mi vyhovuje daleko více. A pak je to o vyšším sebevědomí, které se projevuje na ledě.“

Hádám správně, že za tím dost stojí kouč Boris Žabka, který mi v létě krátce po příchodu do Olomouce v rozhovoru pro deník Sport a iSport.cz vyprávěl o tom, jak ho baví spolupráce se zdejšími beky?

„Řekl bych, že určitě. Trefil jste to. Trenér Žabka s námi hodně mluví i mimo led, po tréninku se nám taky hodně věnuje i po psychické stránce. V dnešním hokeji je to snad skoro ještě důležitější.“

Vy jste mi ale vždycky přišel jako typ, který chce situace řešit konstruktivně, nejen puk nahazovat.

„Asi to tak je, i dřív jsem se snažil podporovat útok, být ofenzivnějším bekem. V Olomouci byl však systém nastavený trošku jinak, hrálo se daleko víc z obrany. Bylo to svázanější, vyhrávali jsme maximálně na dva góly. Na druhou stranu, aspoň jsem se tím zdokonalil v defenzivě, takže všechno má něco do sebe. Nebudu však zastírat, že teď mě hokej baví víc.“

*Všechny hodnoty jsou uvedeny v percentilech a jsou rozděleny zvlášť mezi útočníky a obránce. Lze je číst takto: Daný hráč je v daném atributu (útok, tranzice, obrana) lepší než XX % ostatních útočníků/obránců v soutěži.

Třeba jste ve třiceti celkově vyzrál. Nebo je to klišé?

„Ty jo, vůbec nevím, spíš to tak jen vyšlo, protože na třicet se necítím... (směje se) Ale ne, může to být zkušenostmi, člověk se cítí klidnější, vyhranější. Takže to vlastně s tím věkem možná trochu souvisí.“ (znovu se rozesměje)

Narážel jste někdy se svým