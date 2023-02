Slabá Kometa. Nestačili jsme, přiznal kouč. Boleslav (také) míří do předkola

Ne, s námi do baráže nepočítejte! Jasný vzkaz vyslala Mladá Boleslav, která si podmanila „Rondo“ zaslouženým triumfem 4:1. Na Kladno má pětibodový polštář a míří do předkola. Po pátečním průšvihu s Karlovými Vary (0:2) vystřihla v Brně odhodlané představení. „Konečně nám to tam spadlo, je to psychická úleva,“ pochvaloval si kouč vítězů Jiří Kalous.

V bráně spolehlivý Filip Novotný, v obraně obousměrný bek Adam Jánošík (1+1), vpředu nebezpečný David Šťastný (1+0) a tak dále. Na Mladou Boleslav se dalo koukat, ukázala touhu po play off. V defenzivě pečlivá, v ofenzivě jedovatá. Třetí třetinu vyhrála 3:0, na střely 11:3. „Věřili jsme, že to jednou prolomíme,“ uvedl její trenér Jiří Kalous. „Tahali jsme za kratší provaz. Začalo to už v Litvínově,“ povzdechl si brněnský centr Petr Holík.

Kometa není před finišem ročníku v topu. Má za sebou zlý víkend. Byla horší v Litvínově i s Bolkou, tedy celky, které má v tabulce za sebou. To není dobrá zpráva pro Martincův soubor, k němuž se po operaci kyčle vrací asistent Jaroslav Modrý. „Fanoušci byli výborní, ale náš výkon neměl vůbec parametry. Byl špatný, Boleslavi jsme nestačili. Byla jednoznačně lepší. Že to bylo po dvou třetinách 1:1? To bylo díky Furchovi a štěstí,“ shrnul Patrik Martinec.

Jeho výběr navíc se Středočechy projel všechny duely základní části. Postupně 2:3, 1:3, 3:7, 1:4. Nedosáhl ani na bod. „Prohráli jsme a je mi jedno, jestli je to Boleslav anebo někdo jiný,“ mávnul rukou Holík, který hodnotil porážku se dvouletým synem Tomášem, který dorazil na rozhovor s hokejkou. „Tuhle má na druhou stranu,“ informoval táta. „Když přijdu domů, hrajeme furt. On je v brance a já na něho střílím. Doma má asi osm hokejek i výstroj. Koupil jsem mu to brzy, abych ho odradil,“ dodal s úsměvem.

Kometa - Mladá Boleslav: Jánošík využil skvělý pas Romana, 1:2 Video se připravuje ...

V podstatě pořád platí, že Brno může pravidelněji vyhrávat jen při souběhu dvou okolností. Tou první je vynikající výkon brankáře a druhou extra úspěšnost v přesilovce. Tentokrát byl Furch „jen“ nadprůměrný a ze dvou početních výhod proměnili domácí jednu. To je sice krásných padesát procent, jenže když nejste schopní skórovat v jiném rozložení sil, body mizí do dáli.

„Bolce“ vstřelil jediný gól Holík, který v pátek na obě trefy nahrál. „Nemělo to šťávu. Nebylo to dobrý,“ vystihl. „Musíme se zlepšit. Takhle se v předkole hrát nedá. Myslím, že tyhle dva zápasy jsou pro nás varování. Doufám, že každý začne u sebe a příště to bude vypadat jinak,“ přál si autor přesilovkové trefy.

Byla jeho typická. Z pravé strany fouknul puk k protější tyčce. Takto skóroval v sezoně poněkolikáté. „Když mě nechají, zkusím to. Kim Strömberg tam dobře zaclonil. Gólman moc neviděl, musel si tu střelu hledat. Ve druhé přesilovce už mě nenechali,“ prohodil nejproduktivnější hráč Komety, jejímž cílem je urvat aspoň osmé místo a začínat play off doma. „Mluvili jsme o tom a zatím jsme pro to neudělali nic. Samo to nepřijde,“ ulevil si Holík. „S takovým výkonem budeme mít starosti,“ doplnil Martinec.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 34:55. Holík Hosté: 33:37. Malát, 44:37. Jánošík, 52:47. Šťastný, 59:48. J. Stránský Sestavy Domácí: Furch (Čiliak) – Ďaloga, Kundrátek (A), Kučeřík, Holland, Hrbas, Ščotka, Němec – Ondráček, Holík, Horký – Zaťovič (C), Zbořil, Šalé – Flek, Kollár, Pospíšil – Vincour (A), Strömberg, Koblížek. Hosté: Novotný (Krošelj) – Pýcha, Lintuniemi, Jánošík, Pláněk (A), Štich, Bernad – Malát, O. Roman, Lantoši – Söderlund, Fořt, J. Stránský (C) – Šmerha, O. Najman (A), Šťastný – Lunter, Bičevskis, Závora – Přibyl. Rozhodčí Jeřábek, Cabák – Rampír, Axman Stadion Winning Group Arena Návštěva 6169 diváků