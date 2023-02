Litvínov urval klíč k předkolu?! Boleslav naštval arbitr, kouč překvapil

Parádní tři body natlačil Litvínov do polštáře, který jej chrání od čtrnácté barážové příčky. Verva uchvátila vítězství 2:1 v Mladé Boleslavi, vzdálila se poslednímu Kladnu na pět bodů a může se lehce optimisticky dívat i nahoru. Předkolo play off se Krušnohorcům slibně rýsuje, zatímco Bruslaři se topí v rozpacích a po pátečním večeru se jich týká boj o záchranu. „Věřím, že předkolo uděláme,“ prohlásil klíčový útočník vítězů Matúš Sukeľ.

Dlouhých pět týdnů si černožlutí dopřávali nechtěnou dietu. Spočívala v nemohoucnosti sebrat z ledu tři body. Už se jim zajídala, trvala dlouhých devět zápasů. Bída paradoxně dorazila po exhibici v Olomouci, kterou Severočeši vypráskali 8:1. Namísto dalších plnotučných sběrů následovaly porážky a přísun bodových drobků. Ovšem i dvoubodové výhry drží Litvínov nad vodou, jako ty poslední s Třincem a Kometou.

Jde to ztuha, stojí to nervy, ale nějak to jde. V pátek večer v kabině vítězů duněla euforie. „Popravdě, nevěděl jsem, jaký máme venkovní vítězný pokřik,“ usmál se Jindřich Abdul, jehož střela v čase 11:11 rozhodla. „Pro nás to jsou extrémně důležité body, z naší strany neskutečně odbojované! Nedá se říci, že jsme byli vyloženě lepší, ale perfektně nás podržel gólman, měli jsme i štěstí, ale šli jsme mu naproti,“ pochvaloval si.

Mladá Boleslav - Litvínov: Abdulovo nahození skončilo v brance. Domácí si marně brali challenge na postavení v brankovišti, 1:2 Video se připravuje ...

Právě jeho nához od modré přinesl nejvíce diskutovanou situaci, která vydráždila boleslavskou střídačku i publikum. Litvínovský Matúš Sukeľ zaujal místo v brankovišti, kde cíleně bránil ve výhledu gólmanovi Novotnému. Drobný litvínovský centr nikoho neatakoval, v klidu postával a nechal úspěšně projít Abdulův pokus. Tenhle signál se proměnil ve vítěznou akci.

Sudí Hribik gól okamžitě uznal, s kolegou Sýkorou potvrdili verdikt i po boleslavské reklamaci. Trenér Jiří Kalous arbitrovi marně ukazoval záběry na svém tabletu, muži v pruhovaném měli jasno. „Necítil jsem žádný kontakt s brankářem, byl jsem na hraně brankoviště a věřil, že gól uznají. A díky bohu platil,“ ulevilo se Sukeľovi. „Každý takový špinavý gól je důležitý. Musíme se tlačit před bránu, clonit brankáři, aby to měli těžké,“ popisoval klasické zadání.

Kdyby neexistoval letitý a dávno přežitý zákaz komentování práce rozhodčích v den utkání, padala by po něm nejspíš úplně jiná slova. Takhle se kouč poražených musel držet zpátky při otázce Sportu, jak mu Hribik vysvětloval trvání na druhém gólu. „Argumentoval tím, že ho (Sukeľa) tam natlačil náš hráč,“ překvapil Kalous. Žádný z dostupných záběrů to nepotvrdil.

Boleslav hodlá vetovat rozhodčího Hribika

Sudí měli zřejmě k dispozici jiný. „Myslím si, že jejich hráč se odrazil od našeho a stál tam delší dobu. Možná to mohlo být posouzeno jinak, ale je to věc arbitra, jak se rozhodne,“ pravil Kalous diplomaticky. To naštvaný generální manažer Bruslařů Jan Tůma před novináři podotkl, že u rozhodčího Hribika nejde o první omyl vůči Boleslavi a klub jej hodlá vetovat.

Klíčová výhra? Litvínovská děkovačka v Boleslavi Video se připravuje ...

Takových zápasů plných zmaru Bruslaři absolvovali už mraky. Vlastně je to jejich poznávací znamení. Někdy větší, jindy menší tlak, v drtivé většině případů převaha propsaná i do počtu střel na branku. Ovšem požadovaný výtěžek nepřichází. Boleslavští tak devalvovali poslední úspěšný výjezd do Brna, kde otrávili Kometu cennou výhrou 4:1.

Nejde však zmiňovat jen boleslavskou ofenzivní mizérii, velký podíl na ní měla odhodlání litvínovských pracantů v obraně, spočívající v blokování či vylehávání střel. Plus výborná oslabení.

Tahle důležitá šichta hostům vycházela hodně dobře. Tříbodově… „Je to vydřené vítězství, ze tří bodů máme velkou radost. Věřím, že předkolo uděláme, trochu jsme se přiblížili. Ale nesmíme polevit a v neděli znovu zvítězit,“ naplánoval Sukeľ.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 08:37. Šmerha Hosté: 06:14. Zdráhal, 11:11. Abdul Sestavy Domácí: F. Novotný (Krošelj) – Pýcha, Lintuniemi, Jánošík, Pláněk (A), Štich, R. Jeřábek – Malát, O. Roman, Lantoši – Söderlund, Bičevskis, J. Stránský (C) – Šmerha, O. Najman (A), Šťastný – Lunter, Dvořáček, Závora – Přibyl. Hosté: M. Tomek (Zajíček) – Zile, Strejček, Freibergs, D. Zeman, Demel (A), Jaks, Šalda – Kudrna, Sukeľ (C), Abdul – Š. Stránský, Estephan, Zdráhal (A) – Fronk, Straka, Hlava – Havelka, Jurčík, Zygmunt. Rozhodčí Hribik, Sýkora – Zíka, Klouček Stadion ŠKO-ENERGO Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 3457 diváků

BK Mladá Boleslav Vše o klubu ZDE

HC VERVA Litvínov Vše o klubu ZDE