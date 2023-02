Jágr: přihrávka génia, málem gól. Ale čekají ho další nervy, Sparta odolala

Další důkaz, že osmašedesátka je prostě úkaz…

Mrkněte na přihrávku Jaromíra Jágra v 55. minutě, po níž přišla gólová akce, kterou zakončil Tomáš Plekanec. Jeho genialita ve středním pásmu přivála domácím naději. Rytíři snížili a do zaskočeného soupeře mocně bušili.

Kladno - Sparta: Jágr rozjel zadovkou akci, která skončila kontaktním gólem Plekance, 3:4 Video se připravuje ...

„To je celý on. Všechno vidí. A když nevidí, stejně přihrává. Klobouk dolů,“ okomentoval to Kubík, spoluhráč z elitní formace. Rytíři se hnali za vyrovnáním, Sparta odolávala jen tak tak. Ale zvládla to, i když se hráči pořádně orosili.

„Byl to opravdu těžký zápas. Soupeř hrál velmi dobře celých šedesát minut. Jsme opravdu šťastní, že jsme našli cestu k vítězství,“ oddychl si Hans Wallson, švédský asistent ve službách Sparty.

Jeho tým se dostal v čase 17:22 do vedení 2:0, když se efektně do růžku trefil Erik Thorell. Z domácí tribuny se ozvalo: „Kladno se nevzdává!“

Nevzdalo. Za 16 vteřin přišla naděje, rána od modré od Cibulskise po sérii tečí a prošla až za Kořenáře a domácí už prohrávali pouze o gól. Nemuselo zůstat jenom u toho. Vzápětí svůj um ukázala dvojice nestárnoucích matadorů. Kapitán Plekanec uplatnil přehled a před brankou našel Jágra, jenž v tísni pohotově šťouchnul do puku.

Následně upadl, jeho parťák zvedl ruce radostí. Stejně jako se rozjásali fanoušci za brankou. Gól! Opravdu? Nakonec se ukázalo, že to byla předčasná radost. Žádný ze záběrů prokazatelně neukázal, že puk přešel za brankovou čáru. Zůstal kdesi pod tělem brankáře Kořenáře.

Sudí si u videa dlouhé minuty lámali hlavu, snažili se najít co nejprokazatelnější záběr. Jejich následné gesto bylo jasné. Stav se nemění. Jágr se ani nerozčiloval. „Z toho, co jsme viděli, to gól nebyl,“ byl smířený i domácí kouč Otakar Vejvoda.

Kladno - Sparta: Po Jágrově šanci sudí důkladně zkoumali video. Puk za brankovou čarou nenašli Video se připravuje ...

Jágr byl na ledě znát. „Byl to můj idol, když jsem vyrůstal, sledoval jsem ho. Vážím si toho, že můžu aspoň proti němu nastupovat. Sice už není v top formě, v jaké býval, ale pořád je to v něm,“ říkal už před sezonou sparťanský kapitán Michal Řepík. Svůj pohled by ani teď měnit nemusel…

Po utkání mohl být spokojený, jeho tým urval čtvrtou výhru v řadě. Kladenský majitel se většinou na Spartu dokáže vyhecovat, proslulý je dávný titulek, jak Jágr kouří Spartu... Ovšem teď to neklaplo, i když se Rytíři snažili, nedali se lacino. I díky aktivní dvojici Jágr – Plekanec.

Dohromady je jim 91 let. Úžasné číslo. Jenže v rodině Rytířů je někdo, kdo i tyhle veterány strčí do kapsy. Místní legendární pořadatel Josef Hora, jemu je 95! Sokol tělem i duší od roku 1988 hlídá vstup do domácí kabiny, je ikonou klubu. Ten ho ocenil při utkáním narozeninovým dresem.

„Pane Horo, máme vás rádi,“ vzkázal mu někdejší kapitán Josef Zajíc, který ho už ve své kariéře míjel cestou ze zápasů. Už v tu dobu tam sedával muž, který se v mládí podílel ještě na původním nekrytém zimním stadionu… Roky ubíhají, pan Hora zůstává na svém místě.

Kladno se rvalo, ale Sparta ukázala sílu. Trefil se i sváteční střelec. Obránce Polášek využil chabého domácího střídání, rozjel se do rozhárané defenzivy a přes beka Cibulskise poslal jednou rukou bekhendem puk za gólmana Bowa. Potom pomalu odklouzal na střídačku, nahradil ho Brízgala. Kanaďan se usadil, povzbudivě ho poplácal i Jágr.

Nejslavnějšího postavu českého sportu čeká ještě pořádná šichta. Tabulka se zamotává. Rytíři mohou pošilhávat ještě po play off, stejně jako se musejí strachovat z baráže.

Jak to dopadne? Ukáže i nedělní domácí zápas s Vítkovicemi. A hlavně následující bitva na ledě budějovického Motoru. Pro Rytíře to bude osudový zápas, jenž jim ukáže cestu. Rytíři si přejí: Hlavně ať to není do barážového pekla! „Musíme už jenom sbírat tři body, podřídíme tomu úplně všechno,“ přeje si Kubík s tím, že je neustále žene i vidina play off.

Dorazilo 5200 lidí, potřetí v sezoně bylo v Kladně vyprodáno. Fanoušci viděli i to, jak se po nechtěné ráně pukem svalil k zemi jeden z čárových rozhodčích a musel na ošetření.

Spodek extraligy čeká na závěrečné rozuzlení. Budou to ještě pořádné nervy.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 17:38. Cibulskis, 36:23. Dotchin, 54:12. Plekanec Hosté: 10:08. Kaše, 17:22. E. Thorell, 25:45. Polášek, 35:14. Vauhkonen Sestavy Domácí: Bow (27. Brízgala) – Kehar, Dotchin (A), Sotnieks, Cibulskis, Slováček, Babka, Veber – Kubík, Plekanec (C), Jágr – M. Procházka, Klepiš, Indrák – Melka, Filip, Zikmund (A) – O. Bláha II, Pytlík, Michnáč. Hosté: Kořenář (J. Kovář) – Kempný, Mikliš, Němeček, Jandus, Krejčík, Moravčík, Polášek (A) – Tomášek (A), Horák, E. Thorell – Řepík (C), Kaše, M. Forman – P. Kousal, D. Vitouch, Buchtele – Vauhkonen, G. Thorell, Safin. Rozhodčí Hradil, Kika – Frodl, Lhotský Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 5200 diváků

