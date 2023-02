Blázinec v Plzni a Kaňáková „pomsta“: Jsou to neskutečně důležité body

Škodovka si připomněla deset let od zisku titulu. Tým nastoupil v dobových dresech, před utkáním na led napochodovali účastníci finálové jízdy z roku 2013. Střelec vítězné branky v prodloužení sedmého finále Martin Straka hodil čestné buly. Z obrazovky pozdravili k desátému výročí taky zámořští krajánci Rick St. Pierre, Ryan Hollweg a Nick Johnson.

Čtyři aktéři rozhodující série šli přímo do akce. V domácích barvách Jan Scheiss a Petr Zámorský, který hrál za poražený Zlín, na opačné straně tehdy mistrovští Marek Mazanec a Jakub Jeřábek. Ale zvláštní byl zápas i pro Lukáše Kaňáka, který před přestupovou uzávěrkou přešel z Plzně do Třince. „Nevěděl jsem moc, co od toho čekat, ale byl to návrat s příjemným koncem. Viděl jsem tu známé tváře, potkal jsem se s kluky, ještě k tomu jsme vyhráli. Takže úplně dokonalé,“ líčil.

Skóre se přelévalo, led připomínal válečné pole. Narazily na sebe týmy, které měly k pohodě hodně daleko, oba to chtěly ukončit a vyhrát. Nejprve vedla Plzeň, potom dvakrát Třinec. Poté, co Schleiss v 54. minutě šikovnou tečí usměrnil nástřel Petra Zámorského, měli navrch zase Indiáni. Přesto jim zbyl jen popel, o vítězství přišli.

„Jim se nedařilo, nám taky ne. Škoda, že když jsme ten blázinec otočili na 4:3, nechali jsme si vyrovnat. Pak dostali přesilovku a rozhodli. Předtím jsme však prohráli pětkrát v řadě, konečně máme bod. Na tom bych stavěl, nevypadali jsme tak špatně. Měli jsme šance, v útoku byli lepší, konečně jsme dali i góly. Možná to bude znít blbě, ale vzhledem k tomu, že jsme předtím neměli nic, aspoň ten jeden bod je dobrý,“ hodnotil kapitán Západočechů.

„Dlouho jsme nevyhráli a potřebovali bodovat. Jsme rádi i za ten jen, i když jsme věřili ve tři. Musíme jít dál, hráči podali dobrý výkon, vytvářeli si šance,“ přidal se trenér Petr Kořínek. Kaňákova trochu schovaná střela otočila výhodu ve prospěch Ocelářů a připravila scénu pro rozhodující obrat.

Plzeň - Třinec: Kaňák vzápětí opět srovnal stav utkání, 4:4 Video se připravuje ...

Klatovský rodák by svou trefu mohl brát jako pomstu. Ale nevnímal to tak. Po gólu proti bývalému týmu nejásal, jak ostatně bývá dobrým zvykem. „V Plzni jsem byl odmala. Ani jsem se neradoval, ale radost jsem měl, nebudu zastírat. Pokud mám vyjádřit svůj pocit, byl takový, že jsme vyrovnali a měli šanci vyhrát. Samozřejmě jsem byl rád, že jsem dal gól, ale bylo to v Plzni, kde jsem vyrostl. Super, že jsem pomohl vyrovnat. Jsou to neskutečně důležité body. Potřebovali jsme tři, máme dva, ale jsme rádi za vítězství, potřebovali jsme ho,“ povídal Kaňák.

Vypjaté emoce v hledišti přešel s klidem. „Bouřlivá atmosféra tady panuje vždycky, takže jsem s tím počítal. Ale hlavně, oběma týmům šlo o hodně. Plzeň měla oslavu, chtěla vyhrát za každou cenu. Ale to my taky. Pro nás to byl důležitý zápas, jsem rád, že jsme vyhráli,“ uzavřel Kaňák.

Aktuální projekce pořadí extraligy • Foto iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 20:05. Rekonen, 32:43. Holešinský, 47:31. Hrabík, 53:44. Schleiss Hosté: 27:42. Hudáček, 30:35. Hudáček, 35:54. M. Růžička, 55:08. Kaňák, 63:40. M. Růžička Sestavy Domácí: Pavlát (Mi. Svoboda) – Skok, Zámorský, Kvasnička, Jiříček, Houdek, Jaroměřský, Kremláček – Schleiss (C), Mertl (A), Rekonen – Hrabík, Suchý, Pour – M. Beránek, Holešinský, Blomstrand – Bitten, Honejsek, Adamec. Hosté: Mazanec (Kacetl) – Smith, Marinčin, Kaňák, J. Jeřábek, M. Doudera, Mar. Adámek, Roth – Daňo, Vrána (C), M. Růžička (A) – Nestrašil, Hudáček, Voženílek – Chmielewski, Marcinko, Dravecký (A) – Buček, M. Roman, Hrňa. Rozhodčí Hejduk, Ondráček I – Ondráček II, Thuma. Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 4 529 diváků