Plzeň s holými zády. Byly tam dobré věci, musíme hrabat, míní Hrabík

Plzeň prožívá svou nejhorší pasáž sezony. Útěchou mohl být první vybojovaný bod po pěti zápasech, ale po porážce 4:5 v prodloužení s Třincem zavládlo rozčarování. Z několika důvodů. Dva vyloučení v nastaveném čase rychle po sobě, to se hned tak nevidí. Oceláři nabídnuté výhody pěti proti třem využili. Přitom ještě čtyři minuty před koncem základní hrací doby Západočeši vedli.

Taková prohra, navíc šestá po sobě, se hodně těžce kousala. „Je to hořké. Zvlášť v zápase, který jsme měli slušně rozjetý. Dostali jsme se do té situace sami a neporadili si s ní. Je potřeba se snažit takových věcí vyvarovat,“ řekl po utkání Kryštof Hrabík, autor jednoho z gólů domácích.

Plzeň slavila deset let od zisku titulu duelem proti šampionům z předchozích tří sezon. Tentokrát to byl souboj dvou ztroskotanců, protože neslavné období prožíval i Třinec. Žádná utrápená podívaná se však nekonala. Spousta šancí, ostrých soubojů a emocí, jichž přibývalo úměrně s tím, jak zápas gradoval k vypjatému rozuzlení. Vyhrát mohl jen jeden.

„Jasně, že jsme chtěli vyhrát a urvat to. Přišlo dost lidí, člověk to vnímá, když na sobě máte speciální dresy a všechno okolo. Ale jsme hlavně v nějaké situaci, ze které se potřebujeme dostat a každý zápas je důležitý. Chceme vyhrát vždycky, bohužel se to zase nepovedlo,“ mrzelo plzeňského útočníka.

Pětkrát po sobě předtím skončili s úplně holými zády. Solidní výkon proti Ocelářům však mohl povzbudit. „Ve hře jsme měli věci, na nichž můžeme stavět do dalších zápasů, což je pozitivní. Cítím, že tomu jdeme naproti, ovšem něco malinko pořád chybí. Možná i štěstíčko, které ale nepřijde samo. Do dalšího utkání se musíme ještě zlepšit a věřit, že už se to zlomí,“ pokračoval Hrabík.

Indiáni ve třetí části dokázali utkání překlopit na svou stranu, jenže donedávna ještě plzeňský bek Lukáš Kaňák poslal trefou od modré čáry zápas do prodloužení. V něm nahrála Ocelářům dvě vyloučení, kdy se domácí museli bránit ve třech.

„I za ten bod jsme rádi, ale zápas jsme měli dosáhnout. Výhru už potřebujeme jako sůl. Proti Třinci jsme tam skoro byli,“ litoval. „Snažíme se hodně komunikovat, protože nikdo jiný než my nás z toho nedostane. Musíme hrabat, hrát celých šedesát minut, být chytřejší. Zase jsme udělali hodně faulů. Přitom víme, že Třinec má kvalitní přesilovku a stejně jim dáme šanci jí využít. Prostě to chce být chytřejší do dalších zápasů, snažit se to zlomit,“ dodala plzeňská jedenáctka.

V nedělním kole čeká Škodovku partie na ledě jedenáctého Litvínova, který v závěru základní části prchá z barážového pole a zároveň usiluje o účast v předkole play off. „V našem případě je úplně jedno, s kým hrajeme. Rozebereme si soupeře, ale nespekulujeme, kolikátý je. Snažíme se urvat každý bod a nachystat se na předkolo. A v tom nám nepomůže koukat se okolo. V Litvínově to chceme zvládnout a znovu si ochutnat vítězství. Play off se blíží, chceme se na něj pozitivně naladit,“ prohlásil Hrabík. Mimochodem, poslední plnotučnou výhru zažili Plzeňští 13. ledna právě proti Vervě.

