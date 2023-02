Jank dal tip, jak na Boleslav: Začít ji mlátit! A bude Hradec fandit Dynamu?

„Paradoxně nám to na začátku ublížilo. Vedli jsme 1:0, ale mysleli si, že to půjde samo. Mančaft ustoupil od tvrdé práce, chyběl nám pohyb a prohrávali jsme osobní souboje,“ hodnotil prohru asistent Petr Svoboda.

Předchozí hradecká ztráta se datuje k 22. lednu, kdy Mountfield padl s Libercem 1:3. Pak klub rozjel vítěznou jízdu. Teď se oba soupeři přetahují o poslední čtvrtfinálový lístek. Hradec drží náskok čtyř bodů, sok drží zápas k dobru. Právě lednové utkání ale rozhodlo, že při bodové shodě by byl Mountfield v tabulce výš než Liberec.

Bílí Tygři mají dohrávku v úterý s Pardubicemi. Že by v Hradci tedy začali přát Dynamu? Posuďte sami. „Fandit Pardubicím,“ zopakoval Jank.

Pak se na chvíli odmlčel. A pod vousy se usmál. Jako kdyby tuhle myšlenku asi na sekundu zvažoval.

Pak ji zase rychle zaplašil.

„Pořád je to v našich rukách. Když poslední dva zápasy vyhrajeme, jsme tam. Nevyplácí se, když se spoléháte na někoho jiného,“ nakonec pronesl. Jinými slovy, jestli si čtyřku Hradec zaslouží, je ve čtvrtfinále. Pokud nezíská víc bodů než Liberec? Tak zase klidně může v předkole narazit na Mladou Boleslav jako před rokem ve čtvrtfinále. Tehdy s ní Mountfield padl jako vítěz základní části 1:4 na zápasy.

Nabízí se, jestli nedělní porážka neznamená, že Hradec dál obchází zelené strašidlo. Utkání se rok starému play off celkem podobalo. „Ale ne,“ odmítl Jank. „Hokej byl hrozný, abych byl upřímný. Vůbec to nebylo koukatelné. Jestli na ně narazíme v play off, tak se na ně musíme pak prostě připravit,“ má jasno.

Na otázku, kudy tedy na Mladou Boleslav vyzrát, odpověď našel rychle: „Začít je mlátit, nic jiného na ně nefunguje.“

V zápase se zdálo, že napadání Bruslařů dělalo Mountfieldu místy nebývalé potíže. Ztrácel puk ve své defenzivní zóně, kde obyčejně moc času netráví. Jank to s Boleslaví nespojoval: „Byl fakt špatný led, což platilo pro oba. Ale místo, abychom puk vytáhli, přeskočila nám nahrávka hokejku. Soupeři nás napadají vesměs stejně a daří se nám to přehrávat. Tady bych neviděl problém.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 00:38. Jank, 20:22. McCormack, 30:54. Zachar Hosté: 06:26. O. Roman, 14:47. Söderlund, 53:24. Pláněk, . Kel. Klíma Sestavy Domácí: Kiviaho (Machovský) – McCormack, Jank, Blain, Kalina, F. Pavlík (A), Rosandić, Marcel – Lev (A), Cingel, Eberle – Werek, Lalancette, Okuliar – Jergl, Kev. Klíma, Perret – Smoleňák (C), Zachar, R. Pavlík. Hosté: F. Novotný (Krošelj) – Lintuniemi, Pýcha, Pláněk (A), Jánošík, R. Jeřábek, Štich – Lantoši, O. Roman, Malát – Kel. Klíma, Bičevskis, Söderlund – Šťastný, O. Najman (A), Šmerha – J. Stránský (C), Dvořáček, Lunter – D. Přibyl. Rozhodčí A. Jeřábek, Jiří Ondráček I – Jiří Ondráček II, Hnát Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 4 274 diváků