Loupež marodných kohoutů v Praze! TOP Lukáš, obrana a 16letý nájezdník

Ke spočítání chybějících hráčů obou týmů by vám ruce nestačily. Zapojit byste museli i obě nohy. Zejména olomoucká marodka je s blížícím se play off extrémní. V úterním mači se Spartou Hanákům scházelo hned jedenáct hráčů! Out byli útočníci Jan Káňa, Jakub Orsava, Lukáš Nahodil, Pavel Musil, Lukáš Anděl, Lukáš Kucsera, Michal Kunc a Silvester Kusko, obránci Jiří Ondrušek s Davidem Škůrkem a gólman Branislav Konrád.

Spartu tíží marodka zejména v defenzivě. Mimo jsou Michal Kempný, Michal Moravčík, Jakub Krejčík a Stefan Warg. Možná i proto gólman Jakub Kovář během utkání několikrát vyjel daleko ze svého pracoviště a v roli libera pomáhal s rozehrávkou.

Na konci první třetiny onemocněla i časomíra v O2 areně, do akce musely ruční stopky. Oprava však trvala jen několik minut. Rekonvalescence hráčů potrvá o něco dýl. „Věřím, že většina našich kluků se zvládne do startu play off uzdravit. Pořád platí, že někteří by mohli naskočit už v pátek,“ popsal trenér Jan Tomajko. To kohouti doma vyzvou Třinec.

V Praze šlo do akce pět juniorů a jeden dorostenec – šestnáctiletý Tomáš Galvas. Obránce Adam Rutar pak musel zaskočit v útoku. I tak se oslabení Hanáci radovali z prvního gólu. Ve 12. minutě v přesilovce propálil všechno Dalibor Řezníček. Pro Olomouc to byla první gólová radost po dvou nulových utkáních, půst trval více než 131 minut.

Z přesilovky srovnal Michal Řepík. Dal už 13. gól v početní výhodě v této sezoně. „Skvělé, jak mu to pálí. Budeme věřit, že mu to vydrží i do play off, kdy to bude nejdůležitější. I tak by ale chtělo na přesilovkách ještě zapracovat a víc si jimi pomoct,“ povídal David Tomášek.

Sparta - Olomouc: Lukáš zázrakem vykopl puk z brankoviště a zabránil gólu Video se připravuje ...

Další gól už totiž Pražané nepřidali, byť šancí měli spoustu. Všechny končili na úžasném Janu Lukášovi v brance Olomouce. Ten zapsal 35 zákroků, další přidal v nájezdech. „Chytalo se mi skvěle. Kluci hráli výborně dozadu, tohle je klíč k našim úspěchům. Párkrát mě to trefilo, cítil jsem se dobře. Pro nás to jsou strašně důležité body. Nějaké zápasy se nám nepovedly, před play off to potřebujeme zase nastartovat,“ hlásil gólman. Ještě během rozhovoru z něj crčel pot.

„Možná nás trochu podcenili. Je jedno, kdo ze sestavy vypadne. Tohle je hra, kterou chceme hrát. Vidíte, že to pak s jakoukoli sestavou nese ovoce. Přiklonilo se k nám taky štěstí,“ přidal.

Olomouc je jediným extraligovým celkem, který v sezoně dokázal Spartu třikrát porazit. Nikomu jinému se to nepovedlo. „První dva zápasy bych raději nekomentoval. To byl náš skvělý podzim. Pak jsme je porazili, no a teď jsme ztratili utkání, ve kterém jsme měli dvojnásobek střel. Co k tomu říct. Jejich styl je hodně defenzivní. Bylo to 1:1 a oni vůbec nechodili napadat, čekali ve středním pásmu. To se opravdu nevidí. Měli jsme šance, nevyužili jsme je. Skvěle je podržel brankář,“ shrnul duel Tomášek.

Sparta si prohrou zkomplikovala boj o druhé místo, na to dvě kola před koncem ztrácí dva body. „Neměli jsme šťávu. Asi nás vybil poslední zápas s Třincem. K tomu teď něco lítá kabinou. Občas takové zápasy jsou. Tlačili jsme, ale nebylo nám přáno. Štve nás to hlavně kvůli boji o druhé místo, o které nám fakt hodně jde. Rozhodne se během víkendu. Ale mrzí to. Doma vyhráváme jeden zápas za druhým, šli jsme ze třináctého místa. Teď jsme se mohli posunout do dvojky a pokazili jsme si to,“ vrtěl hlavou.

Sparta doma padla poprvé po osmi výhrách v řadě. V nájezdech je o druhý bod připravili trefami Karel Plášek a Jan Knotek. Jediným úspěšným střelcem Sparty byl v dovednostní soutěži Tomášek. A to bylo málo. Trenéři Olomouce na nájezd dokonce poslali i benjamínka Galvase, který však střelou na Kováře nevyzrál. Kohouty to však nakonec mrzet nemuselo.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 24:09. Řepík Hosté: 11:29. Řezníček, . Knotek Sestavy Domácí: J. Kovář (Cichoň) – Mikliš, Jandus, Němeček, Krutil, Polášek (A), T. Tomek – Tomášek (A), Horák, E. Thorell – Řepík (C), Kaše, M. Forman – P. Kousal, D. Vitouch, Buchtele – Konečný, G. Thorell, Safin – Vauhkonen. Hosté: Lukáš (Frgál) – Rašner, Dujsík, Řezníček, Švrček, Mareš, T. Černý, Galvas – Plášek ml., Klimek (A), Navrátil – Olesz (A), Knotek (C), Bambula – Strapáč, Menšík, Rutar – M. Tomeček, Kučera, Matašovský. Rozhodčí Hejduk, Hribik – Ondráček, Špůr Stadion O2 arena (Praha - Vysočany) Návštěva 10 728 diváků