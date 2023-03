Růžička po debutu za Dynamo: Těšil jsem se! Ale teď je to hodně hořký

Dočkal se. Jan Růžička se postavil poprvé do pardubické branky. Přišel na konci přestupního termínu z Hradce. Dlouho se zdálo, že si v Liberci užije velký extraligový návrat, naposledy chytal 22. ledna za Mountfield právě proti Bílým Tygrům. „Čtyřicet minut to byl od nás výborný výkon, bohužel se hraje šedesát,“ zakroutil hlavou po porážce 1:5. V poslední třetině se Dynamo sesypalo, faulovalo a dostalo čtyři góly.

Proč vám vyrovnaný zápas tak splašeně ve třetí třetině ujel?

„Hned na začátku jsme dostali čtyřminutový trest a Liberec už tu první přesilovku bohužel využil. Nalilo mu to krev do žil, pak proměnil i druhou. Po dvou třetinách to přitom bylo spravedlivě 1:1, hrál se urputný hokej, který vidíte v play off. Jenže poslední část nám bohužel nevyšla.“

Liberec hrál hodně obětavě. Bylo to vidět i z branky?

„Od prvního momentu, rvou se o čtyřku. Je vidět, jak hrabou jeden pro druhého. Nám nezbývá, než jim jen pogratulovat.“

Hledá se motivace Pardubicím hůř, když už je nikdo z prvního místa nemůže vystrčit?

„Tohle je za mě strašně zrádný. Nemůžeme si myslet, že je něco v kapse a nemusí se makat. Hokejový pánbůh je spravedlivý a s takovou by se k nám mohlo v play off otočit štěstí zády. Motivace bojovat za tým by měla být vždycky stejná.“

Poprvé po přesunu z Hradce jste se dostal do branky. Hodně těžký debut, když při přesilovkách a odrazech za vás padají puky, se kterými se asi nedá moc dělat?

„Výsledkově nic moc. Celkově jsem se ale cítil dobře, nějaký čas tady už jsem a chtěl bych poděkovat klukům, jak skvěle mě přijali. Je pro mě ctí, že v Pardubicích mohu být a trénovat s nimi. Hodně jsem se na zápas těšil, ale teď na konci je to hodně hořký.“

Někdy v desáté minutě jste máchnul semaforem proti střele Flynna. Byla to ukázka, že jste v pohodě a věříte si?

„Dobře jsem se cítil, ale ten semafor nebyl přesně věcí, kterou jsem chtěl udělat. (usměje se) Věřil jsem si, výborně nám vzadu fungovala komunikace. Čtyřicet minut to byl od nás výborný výkon, bohužel se hraje šedesát.“

Je hodně důležité, aby Pardubice aspoň jeden z posledních dvou zápasů v základní části vyhrály a vrátily se před play off trochu do klidu?

„Jasně, ideálně vyhrát oba. Musíme si štěstí nějak zase přiklonit na naši stranu, zatím se všechno odráží od nás. Je potřeba jít teď do každého zápasu, jako kdyby to byl sedmý zápas vypjaté série play off, dát tam úplně všechno.“

HC Dynamo Pardubice Vše o klubu ZDE

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 09:31. Melancon, 41:14. Faško-Rudáš, 42:00. Birner, 43:49. Flynn, 54:03. Birner Hosté: 21:02. L. Sedlák Sestavy Domácí: Kváča (Neužil) – Balinskis, Nedomlel, Derner, Melancon, Ivan, Kolmann, Štibingr – Birner (C), Filippi, Faško-Rudáš – Frolík, A. Najman, Flynn – Ordoš, Šír (A), Rychlovský – Jenčovský, Vlach, Dlouhý. Hosté: J. Růžička (Will) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, J. Kolář (A), Hrádek – Cienciala, L. Sedlák, Hyka – Rohlík, Zohorna (A), Radil – Říčka, Poulíček (C), Paulovič – Mandát, A. Musil, Vondráček. Rozhodčí Jeřábek, Pražák – Lhotský, Zíka Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 6023 diváků