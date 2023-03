Dynamo zase padlo, i po překopání sestavy. Efekt podle kouče? Těžko říct

Pardubice čekají od neděle 19. února na čtvrtfinále. Od té doby vědí, že první místo po základní části je jejich a v prvním kole play off na ně vyskočí tabulkově nejhorší soupeř, který projde předkolem. Teoreticky by to mohl být klidně i Litvínov, který se s Dynamem utkal teď v pátek.

Po (z velké části) silné základní části Dynamo hledá motivaci. Pár klíčových procent u výkonu už nějakou dobu chybí. Teď se problémy dostavily zase, v prvních 40 minutách dokonce možná vážnější než dřív. Překvapil nepořádek při defenzivní práci, množství zkažených nahrávek, problémů, které si tým sám napáchal. Litvínovské vedení 2:0? Nebylo se čemu divit.

„První dvě třetiny jsme měli velmi solidní, i když soupeř velké příležitosti taky měl. Co teď po zápase cítím, přepnul ve třetí třetině do vyššího módu, začal nás víc forčekovat,“ pronesl litvínovský kouč Karel Mlejnek. V závěru bitvy už se Pardubice prezentovaly jinak, jako kdyby chuť do práce zase našly a Tomáš Zohorna s Matejem Paulovičem rychle srovnali na 2:2.

V sestavě Dynama nezůstala pohromadě jediná osvědčená vazba. Lukáš Sedlák s Tomášem Hykou ? Lukáš Radil s Tomášem Zohornou? Defenzivní páry, které vedle sebe nastupují celou sezonu? Všechno se škrtlo. „Poslední zápasy z naší strany nebyly úplně nejlepší, chtěli jsme dát týmu impuls. Když roztrhnete vazby, které drží celou sezonu, hráči musí víc přemýšlet nad systémem,“ vysvětloval tah trenér Richard Král.

Zaujala pak odpověď na dotaz, zda změny přinesly kýžený efekt. „Těžko říct,“ jen pravil.

Po třetí porážce v řadě se Král snažil být v první řadě pozitivní. Z ne úplně povedené hlavní fáze utkání nechtěl dělat vědu: „Vůbec nemůžeme klukům upřít snahu, určitě tam byla. Jen nám to poslední dobou nelepí tak, jak v průběhu sezony. Přihrávky jsou třeba o dvacet čísel jinde, nebo puk přeskočí hokejku. To je ale naprosto normální, na každý mančaft to přijde.“

Přijde, má pravdu. Navíc když vyhrajete s velkým předstihem základní část, podvědomí o něco povolí, i když si stokrát řeknete, že ne. Určitému poklesu se nevyhnete. Ovšem když jasný vládce sezony ztrácí jeden zápas za druhým na konci základní části, otazníky se začínají rojit. Půjde si vážně tak rychle rozpomenout na velmi dobré zápasy z předchozí fáze? Co když narazí na soupeře, se kterým v poslední době lehly? Nepřicházejí o respekt? Opravdu stačí jen lusknout a Pardubice budou mít sílu?

Možná ano, možná ne. Uvidí se ve čtvrtfinále. Ovšem proti Litvínovu ukázaly, že se probrat dovedou. Poslední dvacetiminutovka vážně připomínala tempo, v jakém Dynamo vládlo extralize. „Skvělá třetí třetina, ať beru výkon i týmovost, střídačka výborně žila. Kromě gólů jsme ubránili perfektně i oslabení. Škoda jen přesilovky 4 na 3 v prodloužení,“ mrzelo pouze Krále.

V neděli Pardubice otestují naposledy formu v Hradci. A pak? Čeká je překvapení v podobě čtvrtfinálového soupeře. Kdyby se jim stal Litvínov, tak v pátek natankoval docela slušnou dávku sebevědomí. Není čeho se bát, s takovým Dynamem se hrát dá.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 44:46. Zohorna, 45:20. Paulovič Hosté: 01:17. Wesley, 22:55. Hlava, . Zdráhal Sestavy Domácí: Will (J. Růžička) – J. Kolář, Čerešňák, T. Dvořák, D. Musil, Vála, Kaštánek, Hrádek – Cienciala, L. Sedlák, Radil – Říčka, Zohorna, Hyka – Paulovič, Poulíček, Vondráček – A. Musil, Mandát, T. Zeman. Hosté: Zajíček (M. Tomek) – Demel, Jaks, Freibergs, D. Zeman, Šalda, Strejček, Wesley – Kudrna, Sukeľ, Hlava – Š. Stránský, Estephan, Zdráhal – Straka, Gut, Fronk – Havelka, Jurčík, Zygmunt. Rozhodčí Mrkva, Obadal – Hlavatý, Axman Stadion Enteria arena, Pardubice Návštěva 9309 diváků

