Cienciala k výhledu Pardubic: Válečný mód. Hlava dělá 90 procent

Vítěz základní části si vykousl těžký konec sezony. Jakmile Pardubice daly razítko na výhru v dlouhodobé fázi, výsledky šly do kopru. Čtyři porážky, poslední v Hradci 1:3. Zápal jim upřít nešel. Nikdo ani nepípne, že by tým už odpočíval. Zabral. Jenže nebezpečný nebyl. „Teď se potřebujeme hodit do válečného módu, jet a už se nezastavovat,“ říká útočník David Cienciala.

Podali jste v Hradci nejhouževnatější výkon při vaší čtyřzápasové sérii porážek?

„Podle mě už s Litvínovem to bylo lepší, celý zápas jsme ho v pátek tlačili. Jen jsme teď v takovém srabu, že nám tam nepadají góly. Vědu bych z toho nedělal, tak to v sezoně někdy je. Nehráli jsme poslední zápasy dobře, což víme. Musíme se teď nastavit v hlavách na play off, sílu v týmu máme.“

Co znamená nastavená hlava na play off?

„Že hrajete trpělivě, neblázníte, když třeba prohráváte o jeden gól. Pořád musíte držet svoji hru, hlavně potřebujete hrát dobře do obrany. Máme k tomu dobrý tým, jen se potřebujeme v hlavách naladit, ať hrajeme to samé, co jsme předváděli většinu sezony.“

Trenér Radim Rulík říkal, že když už nic jiného, studijního materiálu máte za poslední zápasy dost. Sedí to?

„Sedí, musíme vidět, co děláme špatně. V posledních zápasech propadáme. Podle mě je to přemírou snahy. Tečeme 0:1, chceme výsledek zlomit, proletíme a soupeř nám jezdí na branku. Potřebujeme se zklidnit a v play off hrát trpělivý hokej ze zajištěné obrany. Od toho se všechno odvíjí.“

Za poslední roky tady dal Třinec docela jasný návod. Když vedl 1:0, měli jste z něj pocit, že zápas se stejným výsledkem dokončí. Tohle je směr, o kterém mluvíte?

„Jo, sám jsem třinecký systém zažil. Všichni hráči mu musí věřit, oddat se mu a plnit svoji roli do puntíku. Když hrajete pro tým a děláte maličké věci, zvládáte velké zápasy společně. Někdo je na ledě od gólů, jiný aby rozdal rány. Když to dáte do sebe, pak se k vám překlopí i štěstí.“

Dlouho dopředu bylo jasné, že Pardubice vyhrají základní část. Upřímně, nedal se výpadek trochu čekat? Stokrát si můžete říct, že všechno odjedete naplno, ale stejně zapracuje podvědomí, něco ubere a pak se mašina roztápí ztuha.

(usměje se) „Zrovna jsem si volal s mamkou a říkala mi tyhle věci taky. Snažím se jít do každého zápasu úplně stejně. V hlavě by nemělo být, že se hlavně nesmíte zranit a že je něco hotového. Nevím, jestli jsme ukolébali, že jsme dostali pohár za základní část. Ten absolutně nic neznamená. Myslím si, že je možná i dobře, co nás teď potkalo. Rozhodně nás porážky posadily na zadek. Teď máme dvanáct volných dní, potrénujeme, což taky hraje svoji roli. Před rokem nás potkalo něco podobného. Taky jsme hráli docela dobře, pak jsme na konci základní části prohrávali a museli ještě do předkola. Teď jsme narazili na dno a máme čas se od něj odrazit.“

Ukázat si nedostatky, ale ani nezapomenout na, proč jste skončili sezonu na prvním místě?

„Přesně tak, věcně všechno pojmenovat, ale nepatlat se v tom. Celou sezonu jsme hráli dobře, vyhráli ligu. Jsme nejlepší mančaft po základní části. Tohle si musíme taky nasadit do hlav, ne být dole se sebevědomím. Hlava dělá fakt devadesát procent výkonu, sám to u sebe vidím. Teď se potřebujeme hodit do válečného módu, jet a už se nezastavovat.“

Z V VP PP P Skóre B 1. Pardubice 52 29 8 5 10 159:110 108 2. Vítkovice 52 28 4 10 10 159:122 102 3. Sparta 52 28 6 3 15 155:122 99 4. Mountfield 52 23 7 5 17 141:124 88 5. Liberec 52 19 10 10 13 156:129 87 6. Třinec 52 21 5 7 19 149:121 80 7. Brno 52 19 6 3 24 134:150 72 8. Olomouc 52 19 6 2 25 121:141 71 9. K. Vary 52 19 4 3 26 129:163 68 10. Litvínov 52 15 7 8 22 137:144 67 11. M. Boleslav 52 15 7 8 22 116:128 67 12. Plzeň 52 15 6 8 23 127:146 65 13. Č. Budějovice 52 15 5 6 26 132:158 61 14. Kladno 52 15 3 6 28 122:179 57 Generali Play-off

