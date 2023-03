Vrána před reprízou finále: Mince letící na střídačku? Čekat můžeme cokoliv

Moc dobře ví, jak nepříjemné je nekonečné čekání na zlato. Třinecký útočník Petr Vrána (37) postupně nasbíral sedm stříbrných medailí, plus bronz z mistrovství světa do 20 let, než ve svých 34 letech poprvé zvedl mistrovský pohár nad hlavu. Od té doby si zlaté křepčení s Oceláři dvakrát s gustem zopakoval. Sparta na mistrovský titul čeká šestnáct dlouhých let. O prolomení černé série se mluví každý rok. I to si Vrána na vlastní kůži zažil, vždyť býval kapitánem Pražanů. Čtvrtfinále Generali Česká play off mezi Spartou a Třincem začíná v neděli v O2 areně.

Kdo bude ve čtvrtfinále pod větším tlakem? Sparta, která na titul čeká 16 let, nebo Třinec, coby obhájce tří posledních titulů?

„Záleží, jak to kdo bude brát. Sparta to má každý rok stejné, pořád se mluví o tom, že dlouho neudělala titul a že je pod tlakem. Víme, že do týmu zase investovali, přivedli nové hráče, tým je velice vyrovnaný, kvalitní. Tlak tam určitě bude. A u nás? Vyhráli jsme třikrát po sobě, tlak je taky. Nechceme vypadnout ve čtvrtfinále. Sezona byla, jaká byla, není to jednoduché. Pro nás by bylo skvělé postoupit dál a mít možnost bojovat o obhajobu. Je to o tom, jak si kdo tlak vezme. Ve Spartě se to řeší pořád dokola, je to o individuálním přístupu.“

Po základní části jste chyběli v elitní čtyřce, po dlouhých letech jste hráli předkolo. Je komunikace, nebo přístup v šatně pořád stejný? Nebo je jiný oproti předchozím letům?

„Stejný. Pořád je tady dost velká část lidí, co úspěchy zažili. Atmosféra je furt stejná, zase bude důležité nastavit disciplínu, držet se herního plánu a opravdu plnit, co si řekneme za všech okolností. Doufám, že něco urveme v Praze a budeme mít možnost se o to dál porvat doma. Aby série byla co nejvíc vyrovnaná.“

Může pro vás být třeba motivací ukázat, že to jde i bez Václava Varadi?

(usměje se) „Všichni to budou zase řešit. Každá sezona je jiná. Venca tady měl určitý tým, ten se změnil. Porazili jsme v předkole Litvínov 3:0, každý si chce zopakovat zážitky. Sám pro sebe. Není to tak, že bychom si chtěli dokázat, že to zvládneme i bez trenéra Varadi.“

Před rokem jste proti Spartě hráli až ve finále. V jednom z vyhrocených zápasů v Praze na vaši střídačku létaly mince, hrozilo ukončení zápasu. Čekáte podobnou atmosféru?

„Čekat můžeme cokoliv. (usměje se) V některých momentech to loni bylo ohledně fanoušků až za hranou, což mě překvapilo. Čekal bych to spíš někde jinde. Uvidíme. Je to čtvrtfinále, ne finále, možná bude větší klid. Záleží, jak se bude vyvíjet hra. Do varu může fanoušky dostat jakákoliv maličkost, tak uvidíme, co se bude dít.“

Vnímáte, že už jde do tuhého?

„Tak do tuhého… My jsme začali už předkolem, pro nás už tohle bylo play off. Jako by šlo o čtvrtfinále. Co se týká mě osobně, tak pořád se do toho dostávám. Snažím se připravovat, co nejvíce to jde a dostat se do zápasového tempa.“

Kvůli operaci zápěstí jste vynechal takřka celou sezonu, stihnul jste tři zápasy v základní části (0+1) a tři v play off (1+0). Bude pro vás výhodou, že nejste tak obouchaný jako ostatní?

(usmívá se) „Já doufám, že to tak bude. Že mám možná více energie, i když do zápasového tempa se dostávám pomaleji. Snad to bude výhoda, že jsem si delší dobu odpočinul a měl jsem možnost připravovat se mimo led.“

V Třinci jste hrával první formaci, první přesilovku. Teď jste ve třetí lajně, mění se tím pro vás něco?

„Já myslím, že vůbec. My jsme o tom s trenérem mluvili, já nečekal, že se vrátím a budu mít stejnou pozici, jako před operací. Přesilovka funguje, kdybych byl trenér, taky bych do toho asi nesahal. Hraju ve třetí lajně, odehraju tolik času, kolik dostanu a snažím se dělat svoji práci.“

Ve třetím útoku máte po boku matadora Vladimíra Draveckého, který je v Třinci jakýmsi mentorem pro mladé...

(rychle reaguje) „Vlado už se smál, že se po jeho zádech můžu vyšplhat výš. Mám pozici, jakou mám a první dvě lajny fungují. Nevidím důvod, proč by se to mělo rozhazovat. To platí i o přesilovce. Navíc v tomto mančaftu je jedno, jestli je to první, nebo pátá lajna. Všichni máme nějakou úlohu, svůj čas na ledě. A děláme, co si řekneme.“

Pro mladé hráče je Dravecký „tatko“. Nemá otcovské sklony nebo manýry i vůči vám? Že by vás třeba péroval?

„Ne, to ne. (usmívá se) Za prvé jsem starší! Vlastně jako jediný tady... S Vladem se známe dlouho, měl jsem možnost ho poznat. On tu svou roli s mladýma dělá perfektně. Když přišel Miloš (Roman) nebo Patrik (Hrehorčák), udělal s nimi spoustu práce. Kluci byli snaživí, vnímali jeho poznatky, chtěli se učit. Vladovi tahle role sedla. A co se mě týká? My dva už se asi navzájem moc nových triků nenaučíme.“

Umět hrát s mladými a ještě je i posunovat, asi není pro každého. Souhlasíte?

„Přesně, není to pro každého. Vlado má syna, který je výborný hokejista, hraje tady za dorost. Má v sobě věci z výchovy. Je vidět, že s mladýma klukama umí pracovat, umí s nimi mluvit. A není mu to jedno. Má zájem, jde mu o to, aby se kluci posunuli dál a měli kariéru dlouhou. Ale není to pro každého, ne každý to umí.

Vy ano?

„Asi bych měl klukům co předat, ale někdy musí mít člověk fakt pevné nervy (usmívá se). Je to taková práce, že pořád něco trpělivě opakujete a doufáte, že se to vrátí.“

Zpátky ke Spartě - co říkáte její formě a kvalitě?

„Sparta po výměně trenéra začala hrát výborně. Mám dojem, že neprohráli moc zápasů, chytili fazonu, mančaft mají vyrovnaný, protože přišlo pár kvalitních hráčů. Nebude to nic jednoduchého. Těžký soupeř, který právem skončil tam, kde skončil. Máme ještě pár dní, abychom se nachystali, rozebrali pár taktických věcí a pokusili se na Spartě urvat nějaký zápas. Všichni se těšíme, protože v O2 areně bude hodně diváků. U nás také. Minulý rok jsme hráli finále, takže věřím, že série bude mít hodně energie a emocí. Těšíme se.“

