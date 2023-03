Příliš faulů... Nejezdi za mnou, slyšel Lakatoš. Nechali jsme se strhnout, říká

Bitva Vítkovic s Kometou ve čtvrtfinále Generali ČP play off extraligy nabírá grády. Čtvrtý duel v Brně, který Kometa urvala 2:1 a srovnala sérii na 2:2, byl nejdivočejší. Vítkovického obránce Lukáše Kováře ošetřovali po krvavé bitce s Kristiánem Pospíšilem, Mário Grman se dlouho otřepával z řeznické sekery Rhetta Hollanda a talentovaný Eduard Šalé se těžce sbíral po faulu kolenem od Lukáše Kováře. Rozhodčí rozdali celkem šestnáct menších trestů, plus dvě pětky za potyčku. Páté čtvrtfinále se hraje v sobotu v Ostravě (17).

Jaký rozdíl proti prvnímu duelu v Ostravě. Stejní rozhodčí – Daniel Pražák a Lukáš Květoň, v něm trestali jen dvakrát. Jedno vyloučení Vítkovic, jedno Komety. Ve středu v Brně měli práce nad hlavu. Už během první třetiny bylo přes ruchové mikrofony stanice O2 slyšet, jak sudí Pražák důrazně nabádá vítkovického kapitána Dominika Lakatoše: „Už za mnou nejezdi, takhle ne!“

Že bylo čtvrté čtvrtfinále zatím nejostřejší a nejvyhecovanější, souhlasí i Lakatoš. „Oni to tak musí hrát. Nemají nás čím překvapit, musí to hrát tvrdostí, agresí,“ komentoval vítkovický útočník. „Někdy až na hraně nějakých třeba faulů. My jsme se nechali strhnout jejich hrou. Úplně zbytečně bych řekl. Možná nás to stálo bod.“

Připustil, že se nechali unést až moc. Faulů bylo příliš. „Je to play off, rozhodují maličkosti. Někdy větší, někdy menší,“ popisoval Lakatoš. „Teď jsme to nezvládli, i když jsme byli lepší. Zase. Všechny zápasy jsme byli lepší, ale teď jsme nešli štěstíčku naproti celý zápas. A vymstilo se nám to.“

Klíč k zápasu nemuseli Ostravané hledat dlouho. Za stavu 1:2 měli ve 32. minutě dvě minuty proti třem po faulech Kima Strömberga a nesmyslné sekeře Rhetta Hollanda. Početní výhodu nevyužili. Stejně jako všechny ostatní v sérii.

„Když dostanete takovou šanci, musíte si s tím poradit,“ měl jasno Lakatoš. „Zápas jsme mohli naklonit na naši stranu. Bohužel, je to za námi. Byla to chyba, stálo nás to bodík. Nic, jedeme dál, v sobotu máme další zápas. Bude to boj, válka, budeme připravení.“

Co zatím Ostravanům v přesilovkách nesedí? Je to spíš o dobré obraně Komety a jistém brankáři Dominikovi Furchovi? Nebo o drhnoucí souhře Vítkovic? „Není to o obraně, tam se to hraje de facto stejně,“ říká Lakatoš. „Jen se stojí a v uvozovkách čeká. My jsme střely nebo přípravu nedali tak, jak bychom měli.“

