Změny ve Spartě: spustí krach lavinu? Kdo odejde? Vrátit se má hvězda

Fanoušci Sparty mají ke spokojenosti daleko. Na jízdu druhou půlkou základní části dalo rychle zapomenout nepovedené play off. Po čtvrtfinálové blamáži by leckdo stávající mančaft rozprášil a postavil od základů znovu. Jenže to se čekat nedá. Naprostou většinu hráčů má pražský klub pod dlouhodobými smlouvami. Už teď je však jasných několik odchodů. Blízko je pak příchod hvězdného útočníka. O koho jde?