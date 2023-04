Spartu čeká řez. Po krachu se chystají změny, znovu se mluví o Varaďovi

Nanicovatý začátek, výborná druhá i třetí třetina základní části a pohřeb nadějí v play off, v němž rychle shořely zlaté ambice. Nehledě na to, že přes rekord v návštěvnosti na utkání do pokladny nedorazil tučný výdělek ze zaplněných arén při vyřazovacích bojích. Turbulentní ročník extraligové Sparty mnohé její příznivce nepřebolel a ani vedení nezapomnělo. Lze čekat důležité změny a nyní se řeší, s kým už se do nové sezony nepůjde.