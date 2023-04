Změny v Olomouci: Tomajka doplní Slovák, Žabka k Pešánovi. Co Hrňa?

Dlouho klid a na konci dubna v „plecharéně“ zajímavé změny. Tou hlavní je nový kouč k Janu Tomajkovi. Stává se jím Slovák Róbert Petrovický, jenž nahradí krajana Borise Žabku. Ten před pár dny v Olomouci skončil po vzájemné dohodě a měl by mít namířeno k Filipu Pešánovi do Liberce. Mora dále loví posily v Třinci, naopak končí dva hráči z Ostravy.

Róbert Petrovický naposledy působil ve švýcarském Lausanne, kde mu posledního dubna skončí smlouva. Dřív sbíral zkušenosti u slovenské áčkové i mládežnické reprezentace. Coby hráč nastupoval v NHL, v Česku oblékal dres Vítkovic či Komety.

„Jsme rádi, že po odchodu asistenta Žabky přichází do našeho klubu právě Róbert Petrovický, legenda slovenského hokeje, která má bohaté hráčské i trenérské zkušenosti. Jsme přesvědčeni, že do týmu přinese spoustu získaných poznatků z působení v různých světových soutěžích,“ říká k příchodu nového asistenta pro klubový web generální manažer klubu Erik Fürst.

Pro Petrovického půjde o první trenérské angažmá v extralize, v Moře vytvoří duo s Janem Tomajkem, hlavním koučem a zároveň jednatelem klubu.

Ten minulou sezonu kooperoval s Borisem Žabkou, jehož práci si zejména obránci pochvalovali, ale obě strany se nedávno rozešly. Žabka by měl mít namířeno do Liberce k Filipu Pešánovi.

Nejsou to jediné změny v realizačním týmu, další se budou týkat na pozicích fyzioterapeuta a maséra, ale fanoušky nejvíce zajímá kádr.

Jistý je odchod Jana Káni do Vítkovic, Tomáše Dujsíka do Plzně a Jana Lukáše do Finska.

Velmi vážně se spekuluje o tom, že Rostislav Olesz v sedmatřiceti ukončí bohatou kariéru, ale je rovněž možné, že si udělá individuální letní přípravu a bude čekat, zda se někomu v průběhu dalších měsíců nebude zkušený útočník hodit. Variantou může být i prvoligová Poruba.

V Olomouci nebude pokračovat ani Petr Strapáč.

Hanáci jednají s třineckým Erikem Hrňou, díky výborné střele jej vidí v první přesilovce místo Káni. Hrňa již na Hané dřív působil a dařilo se mu, očekává se, že po finále play off dojde k dohodě.

Naopak fanoušky vysněný příchod Petra Vrány, rodáka ze Šternberka, se kvůli platnému kontraktu u Ocelářů neuskuteční. Stejně tak nepřijde ani Jan Buchtele, ani Daniel Přibyl ze Sparty.

Nové smlouvy prodloužili Alex Rašner, Pavel Musil, Matouš Menšík, Jakub Orsava, David Škůrek, Jakub Navrátil, Michal Kunc.

