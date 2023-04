Mistrovské oslavy: společná vířivka, šťastný ultrazvuk i spanilá jízda

Že slaví počtvrté v řadě za sebou? Takové chvíle se neomrzí. Třinečtí Oceláři vlétli do mistrovských oslav klasicky rovnýma nohama hned po šestém finále Generali ČP play off s hradeckým Mountfieldem (4:1). „Snad mi kluci ukážou, jak se slaví,“ usmíval se ještě na ledě a v bruslích útočník Daniel Voženílek. Ukázali. Netrvalo to zase tak dlouho a jeden z klíčových mužů úřadujících šampionů skončil oblečený v klubové vířivce. S Liborem Hudáčkem, Marianem Adámkem, Milošem Romanem, Patrikem Hrehorčákem a... Nákupním vozíkem od kustodů. „Na nákupu," glosoval společnou fotku Hudáček.