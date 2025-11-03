Petr se po prohrách stydí nakupovat, ale je optimista: Sklidíme, co jsme zaseli
Lepší malý pokrok, než žádný. „Naši pětizápasovou mikro challenge, kterou jsme si dali, jsme nesplnili. Chtěli jsme vyhrát třikrát, máme bilanci 2:3. Ale víc mě mrzí body, které jsme nezískali na Spartě, v Olomouci a v Mladé Boleslavi,“ prohlásil po nedělní porážce 1:3 s Hradcem Králové trenér Vervy Jakub Petr.
V polovině října z pozice asistenta vystřídal Michala Broše. K vítězství Jakub Petr dovedl Chezu poprvé ve svém třetím zápase v nové roli. Do té doby prošel tým sérií deseti porážek za sebou. Rozdováděný Mountfield byl protivník, jakého by současný Litvínov těžko překonával. Z Hlinkova stadionu v neděli vezl desátou výhru z jedenácti zápasů.
„Nejlepší v extralize, určitě v top třech,“ pravil uznale Jakub Petr. „Za stavu 1:2 jsme měli dvě přesilovky za sebou. Nejvíc nás trápí zakončení. Ostatní týmy v extralize jsou schopné to zužitkovat. Ale tím jsme neprohráli, kvalita byla celou dobu na straně soupeře a my jsme šlapali do kopce. Ale nemůžu svému týmu vytknout bojovnost ani nasazení,“ řekl.
Chemici okupují poslední příčku a nad nimi zeje mezera jedenácti bodů na Kladno a Mladou Boleslav. „Už se na tabulku vůbec nekoukám. Jdu zápas od zápasu, střídání po střídání. Musíme makat na sto deset procent, sbírat body. Něco jsme si řekli, věříme, že to bude lepší. Jestli se něco změnilo, tak nějaké maličkosti. Hrajeme, co nám trenéři naordinují, Celkově jsme se zvedli. Už jsme na dobré cestě,“ připustil obránce Marek Baránek.
„Já vím, že ztráta vypadá hrozivě, ale ještě není polovina základní části. Máme na poměry hodně reprezentantů. Potřebujeme si oddechnout, vyčistit hlavy. I když to tak nevypadá, herní projev se zvedl. Z pohledu toho, co jsme nastavili, bych nejraději zase pozítří jel na další zápas. Ale hráči jako Adam Polášek toho mají nad hlavu. Měli jsme zraněné, někteří byli přetěžováni, takže přestávku vítám,“ pokračoval Petr.
Popsal také, v čem je teď Litvínov odlišný. „Trochu jsme zjednodušili systém. Neříkám, že jsme změnili hokej, ale kluci to vzali za své. Jsme správně na defenzivní straně ve všech částech hřiště. Jenže jakmile puk získáte, potřebujete s ní dobře naložit. Když se podíváte na střeleckou potenci, tam je náš největší problém.“
Petr: Nakupovat musím za rozbřesku
Výsledkový „play off“ plán se splnit nepodařilo. Jenže v situaci, v jaké se Litvínov nachází, má každý drobný krůček zásadní význam. Ale pozor na něj. Kouč je přesvědčený, že se z mizérie vyhrabe: „Strašně moc dělá mentální stránka. I na tréninku se hráči radují z každé maličkosti, která pomůže. Nikdo neví, co tady bude příští rok, ale bez ohledu na to, co se děje, hraje každý o svou budoucnost a hráčům to připomínám. Každý trénink, každé střídání vás může dostat dál. Posunul jsem se do pozice, řekněme, hlavního, ale je to o nás všech. Jsou tady František Ptáček a Zdeněk Orct. Jsem věčný optimista, staly se mi v životě horší věci než být poslední se ztrátou jedenácti bodů. Když mužstvo bude dělat maximum, sklidíme, co jsme zaseli,“ povídal.
Možná nastanou i změny v kádru. Například Petr Koblasa se trápil. Změna vzduchu, třeba jen na měsíc, by mohla prospět. Nicolas Hlava se taky hledal, po návratu bratrů Kašových však našel svou někdejší parketu. „Každý den řešíte, co by se dalo pro tým udělat líp, a teď je k tomu prostor. Všechny týmy si rozeberou výkonnost hráčů v různých rolích. V tom není rozdíl mezi prvním a posledním. Ale netvrdím, že se něco bude měnit stoprocentně,“ nadhodil litvínovský trenér.
O výzvě, zda vzít roli hlavního trenéra, prý nepřemýšlel. „Mám v Litvínově celou rodinu. Když prohrajete, stydíte se jít nakupovat. Chodí manželka, já za rozbřesku nebo těsně před zavíračkou. Na pivko si s kolegou (asistent Ptáček) taky zajdeme, pokud zůstane. Musíme být odvážní, počítat s kritikou. Kdo tu trénoval a je odjinud, ví, jak to chodí. Je to Hockeytown, což se mi líbí. Jsem pořád přesvědčený, že přes repre pauzu podnikneme určité kroky, zaměříme se na herní systém, osobní souboje, dorážky, góly z předbrankového prostoru. V tom jsme slabší. V následujících zápasech ukážeme svou tvář zúročenou góly a hlavně body. Jak říkali v Okresním přeboru: ‚Čím víc gólů dáš, tím víc bodů je doma,‘“ pousmál se Jakub Petr.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|20
|12
|3
|1
|4
|62:44
|43
|2
Plzeň
|20
|10
|2
|3
|5
|45:35
|37
|3
Pardubice
|21
|10
|2
|2
|7
|65:50
|36
|4
Sparta
|22
|10
|2
|1
|9
|63:53
|35
|5
Mountfield
|20
|9
|4
|0
|7
|54:44
|35
|6
Brno
|21
|10
|1
|3
|7
|58:56
|35
|7
Č. Budějovice
|21
|10
|1
|1
|9
|63:57
|33
|8
Olomouc
|21
|10
|1
|1
|9
|48:51
|33
|9
Vítkovice
|21
|8
|3
|2
|8
|59:57
|32
|10
Liberec
|20
|9
|0
|3
|8
|49:50
|30
|11
K. Vary
|20
|8
|1
|2
|9
|50:54
|28
|12
M. Boleslav
|21
|6
|2
|1
|12
|41:53
|23
|13
Kladno
|21
|5
|2
|4
|10
|47:65
|23
|14
Litvínov
|21
|3
|1
|1
|16
|33:68
|12
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž