Kladno chtělo Hrabíka udržet, ale Sparta si ho bere zpět. Rytíři hledají náhradu
Na dvanáct zápasů se vrátil do mateřského klubu, kterému pomohl Kryštof Hrabík (26) k šesti výhrám. Sám se nastartoval po vlažném vstupu do sezony pěti body (2+3), formu bude chtít prodat opět ve Spartě. Rytíři měli zájem, aby hostování pokračovalo, ale Pražané chtějí útočníka zpátky. „Bylo to příjemné, vážím si, že role byla taková,“ vyprávěl Hrabík po posledním duelu v útrobách ČEZ stadionu. Klub teď čeká hledání náhrady.
V posledním zápase na hostování byl hodně vidět. Kvůli kontaktu Kryštofa Hrabíka s Nickem Malíkem nejprve neplatila kladenská trefa, pak útočník snižoval na 1:2. „Uvidíme, co se bude dít. Teď jsem dohrál zápas na Kladně, myšlenky jsou ještě pořád tady,“ vykládal Hrabík bezprostředně po zápase, když padla otázka na jeho budoucnost.
Do Kladna přišel na měsíční hostování ze Sparty. Opačným směrem putoval Ondřej Bláha. „Mám zprávy, že to končí a příští týden začínám zase někde jinde,“ vyprávěl forvard.
O jeho setrvání mělo Kladno zájem, se Spartou chtělo dál jednat. Zatímco ale Hrabík dával rozhovor, o několik desítek kilometrů dál padl verdikt. „Kryštof se bude hlásit na tréninku, je zpátky,“ prozradil po výhře nad Mladou Boleslaví asistent sparťanského trenéra Patrik Martinec.
Vedení klubu poslalo Hrabíka do Kladna po neuspokojivém začátku ročníku. Urostlý útočník sehrál za Spartu devět kol, nebodoval a jeho icetime postupně klesl pod osm minut. Působení u Rytířů mu dalo větší vytížení a pohodu.
Byl u 6 ze 7 gólů v přesilovce
„Každý hráč by vám řekl, že mu vyhovuje, když hraje hodně. Jsem rád, že mi tady šanci dali. Vážím si toho,“ vyprávěl Hrabík v neděli. Postupně se usadil ve druhé formaci, na ledě průměrně strávil 15 minut a 27 sekund. Mezi útočníky Rytířů byl šestý nejvytěžovanější.
Pohled čísel ale plně nepostihne, jak důležitým hráčem se Hrabík stal. Kladno v úvodu sezony nemělo dostatečný tlak do branky, 194 centimetrů vysoký forvard tenhle prvek přinesl. Usadil se v první přesilovkové formaci a byl u šesti ze sedmi branek Kladna v početní výhodě. Spoluhráči těžili z jeho dobré práce před brankovištěm.
Typologicky podobného hráče trenér David Čermák k dispozici nemá. Před příchodem sparťanské posily vykonával stejnou roli Kanaďan Samuel Vigneault. Z posledních osmi zápasů však vyšel bodově naprázdno a ve statistice plus/minus je hluboko v záporných číslech. Potenciál by měl Martin Procházka, jenže v sezoně se ještě střelecky neprosadil a v posledních kolech spadl až na pozici 13. útočníka.
V Kladně budou muset přes reprezentační přestávku vymyslet, jak vzniklou mezeru zaplnit. Z hostování se vrátí Ondřej Bláha a také Jakub Strnad z Karlových Varů. Oba jsou ale spíše defenzivními útočníky vhodnými do čtvrté lajny a na oslabení. Řešení by mohl přinést Martin Ryšavý z Liberce, typologicky trochu jiný hráč než Hrabík. Po příchodu se u Rytířů uvedl čtyřmi góly ve čtyřech zápasech a ukázal velký ofenzivní potenciál. Mimo elitní formace se však jen jednou přehoupl přes 12 minut za zápas. Teď by mohla přijít jeho šance.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|20
|12
|3
|1
|4
|62:44
|43
|2
Plzeň
|20
|10
|2
|3
|5
|45:35
|37
|3
Pardubice
|21
|10
|2
|2
|7
|65:50
|36
|4
Sparta
|22
|10
|2
|1
|9
|63:53
|35
|5
Mountfield
|20
|9
|4
|0
|7
|54:44
|35
|6
Brno
|21
|10
|1
|3
|7
|58:56
|35
|7
Č. Budějovice
|21
|10
|1
|1
|9
|63:57
|33
|8
Olomouc
|21
|10
|1
|1
|9
|48:51
|33
|9
Vítkovice
|21
|8
|3
|2
|8
|59:57
|32
|10
Liberec
|20
|9
|0
|3
|8
|49:50
|30
|11
K. Vary
|20
|8
|1
|2
|9
|50:54
|28
|12
M. Boleslav
|21
|6
|2
|1
|12
|41:53
|23
|13
Kladno
|21
|5
|2
|4
|10
|47:65
|23
|14
Litvínov
|21
|3
|1
|1
|16
|33:68
|12
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž