Vítkovice „utahují“ obranu. Přichází kanadský šikula i pořízek z Košic

„Stuart Percy je kvalitní obránce, navíc velice ofenzivní,“ komentoval sportovní ředitel Roman Šimíček na klubovém webu. „Umí podpořit útok, umí být produktivní. Navíc má bohaté zkušenosti, takže věříme, že bude pro náš tým velkou posilou a i díky němu budeme mít kvalitnější kádr směrem k extralize. I k Lize mistrů, která nás v nové sezoně čeká.“

Percy v Ostravě podepsal víceletý kontrakt. V extralize zatím odehrál 84 zápasů (16+29), před rokem pomohl Motoru k senzačnímu bronzu. V roce 2011 si ho v draftu vybrali Maple Leafs z 25. místa, v elitní soutěži za ně v letech 2014 až 2016 odehrál 12 zápasů (0+3). V Evropě hrál kromě Českých Budějovic také ve finském Vaasan Sport.

České Budějovice - Plzeň: Percyho nahrávku si hosté srazili do vlastní branky, 2:1 Video se připravuje ...

Tvrdit muziku by měl po odchodu Patrika Kocha urostlý bek Vojtech Zeleňák (24). Košický rodák má 196 centimetrů a 101 kilo, podepsal roční kontrakt s opcí. „Vojtech je mladý bek, vysoký, urostlý, umí hrát dobře do těla a nemusí se bát fyzické hry,“ říká Šimíček. „Má potenciál a my věříme, že jej u nás rozvine.“

Za prvoligový Frýdek-Místek odehrál Zeleňák v aktuální sezoně 47 zápasů (2+5). Za Oceláře, ani Spartu, kde v dorostu a juniorce působil, si extraligu zatím nezahrál. Slovensko reprezentoval na mistrovství světa do 20 (2018) a 18 let (2016).

