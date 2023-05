Varaďa trenérem Pardubic! Smlouva na pět let a jeho vize: Můžeme jít nahoru

Hotovo, velká trenérská změna se upekla. Václav Varaďa dostal po ročním odpočinku klub, stal se z něj trenér Pardubic. Smlouvu podepsal na pět let. Kontrakt Radima Rulíka, který mohl běžet ještě dva roky, skončil. „Pardubice jsou tým, který může jít ještě nahoru. Strašně rád bych tomu pomohl,“ řekl nový kouč. Nic jiného ho taky nečeká. V Pardubicích by měl sklízet trofeje kosou a trefit na zlatou žílu.

Ráno se Petr Dědek rozloučil s Radimem Rulíkem, završil příběh, který skončil výhrou v základní části a celkově třetím místem, když Dynamo došlo do semifinále. „Chci poděkovat Radimovi za práci pro Pardubice. Pod jeho vedením se sem vrátila extraligová medaile. Jdeme dál a přejeme Radimovi úspěch v další práci,“ vyťukal majitel Dynama na svůj Twitter. A jedeme dál? Ano. Odpoledne klub potvrdil, že ho převezme Václav Varaďa.

Žádná Sparta, žádný Bern, žádný návrat do Třince a žádná pozice v NHL. Bývalý kouč Ocelářů převezme Pardubice, podepsal pětiletý kontrakt. Rulík měl mít v klubu smlouvu ještě na jeden rok, který se následně mohl prodloužit o opci na další sezonu. Tenhle scénář musel uhnout.

„Jsem zvyklý jít si se svými hráči za vítězstvím v každém utkání a Dynamo Pardubice vnímám jako špičkový a ambiciózní tým. Může jít ještě nahoru, tomu věřím a já bych mu k tomu strašně rád pomohl,“ pronesl Varaďa úvodní formulku v oficiální tiskové zprávě.

Nic menšího než zlato se od něj ale nečeká. Nepřišel končit ve čtvrtfinále, majitel Petr Dědek postavil silný tým, teď k němu dosadil podle svého přesvědčení i nejlepšího trenéra. Vítěze. „Vítám v Dynamu nejúspěšnějšího extraligového trenéra posledních sezon, těším se na spolupráci,“ jasně pronesl.

Varaďa si za čtyři sezony v Třinci vybudoval pověst muže, který ví jak uspět. V první sezoně pod ním Oceláři došli do finále, v dalších třech vyhráli titul. Kdo ví, nebýt covidu a zrušeného play off, mohla se tahle kolonka ještě o jednu čárku rozrůst.

Před rokem se s Třincem rozešel, chtěl větší moc, rozhodovat prakticky o všem. Pevně věřil, že našel vítězný recept, naplno důvěřoval svému pohledu na věc.

Ovšem klub se velkých plánů svého kouče spíš vyděsil. Domluvil se s Varaďou, že jeho cestou jít nechce, rozešli se. A renomovaný trenér si rok orazil. „Ten rok mi strašně moc dal,“ přesvědčuje Varaďa. „Neseděl jsem doma v křesle, měl jsem možnost navštěvovat trenérské semináře, sledovat hráče a všechny zahraniční soutěže. Jezdil jsem na stáže, byl jsem ve Finsku, dvakrát v Americe, kde jsem měl díky kariéře v NHL přístup absolutně ke všemu, strašně moc mi to dalo,“ nakonec si pauzu pochvaluje.

Posunul se, vzdělával se. „V sezoně na tohle čas vůbec není, využil jsem pauzu dokonale. Samozřejmě jsem měl i víc času na rodinu a zažil spoustu radosti, odpočinul jsem si, získal jsem nadhled a neskutečně si ten rok užil. Tohle všechno chci teď dát Pardubicím, věřím, že to společně zvládneme, aby na nás fanoušci mohli být pyšní,“ říká po podpisu smlouvy. Tým by měl mít volno do 28. května, pak se začne poznávat s Varaďou.

První plány? „S každým hráčem se chci osobně potkat, nastavit si pravidla naší spolupráce a vytvořit si lepší obrázek, jak se kluci vnímají, jak jsou nastavení, jak jsou na tom charakterově a co vše chtějí dokázat,“ vysvětluje nový trenér Pardubic.

K ruce bude mít Varaďa Marka Zadinu s Alešem Krátoškou, tedy stejné asistenty, s nimiž působil v Třinci. „Jsem velmi rád, že můžu znovu s oběma spolupracovat. Vnímám nás jako tým, který jde od prvního dne za cílem, který jsme si vytyčili. Víme, co od sebe navzájem očekávat a věřím, že tu společnou práci a vášeň dokážeme přenést na hráče, vedení a fanoušky,“ je přesvědčen Varaďa.

Marek Zadina je jediným členem bývalého trenérského štábu, který zůstal ve funkci. Richard Král by se měl přesunout k B týmu a Radim Rulík Dynamo úplně opustil.

Jedna velká trenérská osobnost vystřídala druhou. Teď začne v Pardubicích úřadovat Varaďa. Klíčové je, jak moc silný dostane mandát. Protože když jednal v listopadu se Spartou, tak podle informací deníku Sport nechtěl být „pouze“ trenérem. Chtěl řídit všechno, jak byl zvyklý z Třince. A to byl i jeden z důvodů, proč Sparta nakonec nedopadla.

Dá se čekat, že v Pardubicích silné slovo mít bude. Musí, jinak by nekývl. „Je úspěšný v budování vítězného týmu i vítězné mentality. Jeho úkol je tedy jasný,“ řekl ještě sportovní ředitel Pardubic Dušan Salfický. „Naše koncepce byla a je taky jasná. Budujeme úspěšnou kostru týmu, kterou nyní povede právě Venca. Stejně důležitým aspektem nově navázané spolupráce bude i zapracování mladých odchovanců do A týmu. I oni si musí vštípit pod kůži identitu, kterou všichni společnými silami budujeme,“ přidal Salfický.

