Lakatoš do KHL? Holaň připustil zájem z Ruska: Asi je pro něj velké lákadlo

„Má ve smlouvě klauzuli, asi je pro něj velké lákadlo KHL,“ řekl Holaň v rozhovoru pro Magazín Patriot. „Budeme čekat, kdo se objeví na trhu, kdo ho bude chtít. Máme indicie od agenta, ale zatím nic není na stole. Bereme to, že je pořád náš hráč.“

Lakatoš patří ke klíčovým hráčům Vítkovic. V základní části nasbíral 47 bodů (18+29) v 51 zápasech. V play off k tomu přidal dalších šest bodů (3+3), nosil kapitánské céčko. „Bylo by to velké oslabení, on je specifický hráč. Umí se soupeřům nacpat pod kůži, je to střelec,“ glosoval Holaň.

Lakatoš si zahraniční angažmá vyzkoušel jen jednou, po sezoně 2020/21 odešel z Vítkovic do finské SaiPy, ale tam odehrál jen patnáct zápasů a vrátil se do Ostravy. Roli podle Holaně může hrát i postoj národního týmu. Trenér Kari Jalonen otevřeně přiznal, že ho Lakatoš před rokem zklamal předčasným odjezdem na dovolenou. V jeho očích tím dostatečně nebojoval o národní dres. V aktuální sezoně odehrál za český tým dva zápasy (0+1), do širšího výběru před mistrovstvím světa se ani po velmi dobré sezoně nedostal.

„Může to být jeden z důvodů, možná je tam trošku zklamání, že se nedostal ani do širší nominace. Celou dobu se pohyboval nahoře, jaký je teď ale cíl, když se nedostal do reprezentace,“ přemítal Holaň.

Sám přiznal, že pro něj je ruská KHL v tuto chvíli uzavřená kapitola. „Když nebyla válka, byl to jeden z mých trenérských cílů. Chodili tam nejlepší hráči, byla tam obrovská kvalita. Ale já osobně bych tam teď v mých letech nešel. Mám tam přátele, i na Ukrajině. Je to otázka na každého hráče.“

