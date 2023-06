Kometa ulovila dlouhovlasého Fina! Zaujal ji v play off, kdy sázel góly

Dlouhovlasý ofenzivní zadák ukončil po dvou letech štaci u „Bruslařů“ a po skončení smlouvy míří do Brna. V posledním ročníku nasbíral v 57 zápasech včetně play off 20 bodů (7+13). Zástupce Komety zaujal nejvíce v předkole play off, kdy vstřelil ve vzájemné sérii tři branky. Lintuniemi má zkušenosti z KHL, AHL či finské Liigy a také tři starty ze seniorský výběr Suomi.

Martincův tým tak získal dvě posily na palčivé pozice. Zatímco s křidelníkem Mosesem se počítá do elitní formace k centru Petru Holíkovi jako náhradou za střelce Luboše Horkého (Pelicans Lahti), Lintuniemi se pokusí zastoupit kreativního beka Tomáše Kundrátka. Trenéři věří, že najde uplatnění i v přesilových hrách.

Brněnský kádr je tak víceméně po kupě, další doplnění však není vyloučeno.

