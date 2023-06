Třinec dotahuje příchod zvučné posily. Vrací se forvard se zkušenostmi z NHL

Slovenský útočník Richard Pánik by podle zámořských médií měl zamířit z Arizony do Washingtonu • Profimedia.cz

Slovenský útočník Richard Pánik (32) by se měl po čtrnácti letech vrátit do Třince. Zkušený reprezentant, který v NHL odehrál 541 zápasů za Tampu, Toronto, Chicago, Arizonu, Washington, Detroit a Islanders, by měl podle informací iSport.cz ladit poslední detaily nového kontraktu s úřadujícími šampiony.

Pánik za Oceláře hrával jako talentovaný mladíček v letech 2006-09. V třineckém dresu rozjížděl kariéru, v klubu si stihnul zahrát ještě vedle Jana Peterka, Lubomíra Sekeráše nebo Davida Moravce. Do zámoří odcházel v roce 2009, kdy si ho v draftu vybrala Tampa z 52. místa. V NHL nasbíral 195 bodů (88+107), dalších 5 (1+4) v bojích o Stanley Cup. Jeho největšími úspěchy v zámoří jsou dva Calder Cupy s Norfolkem (2012) a Chicagem Wolves (2022).

Oceláři svého bývalého hráče lanařili už několikrát. Naposledy v průběhu minulé sezony, kdy se vracel do Evropy. Dal přednost švýcarskému Lausanne, ale tam odehrál pouze 19 zápasů (4+9). Ještě před mistrovstvím světa, kde si v 7 zápasech připsal 5 bodů (3+2), v rozhovoru pro iSport.cz připustil, že Třinec je jednou z variant.

„Určitě to zvažuji,“ říkal Richard Pánik v dubnu. „Mám super vzpomínky i vztahy, je to i blízko domů, tak se dá říct, že tam je víc plusů, jak minusů. Určitě je to jedna z variant. I pro rodinu. Mám tři děti, z Třince by to bylo opravdu blízko domů.“

Se zástupci Ocelářů byl navíc prakticky pořád v kontaktu. Ať už přes reprezentační parťáky Marka Daňa nebo Martina Marinčina, nebo přes letní golfové turnaje s šéfy klubu. „Na Třinec vzpomínám velmi rád. Od prvního dne mi otevřeli dveře do juniorského hokeje. Byl jsem věkem ještě dorostenec, ale tlačili mě nahoru a tím jsem se posunoval, zlepšoval. Hodně mi v rozjezdu kariéry pomohli.“

Současný sportovní ředitel klubu Jan Peterek na Pánika vzpomínal jako na hráče s extrémně šikovnýma rukama. To ostatně ukázal i v přípravě před světovým šampionátem, kdy se v nájezdu proti Česku blýsknul nečekaným zakončením špičkou čepele. Šimon Hrubec v bráně neměl šanci zareagovat.

„Někdy bych ale mohl hrát jednodušeji a tím si ulehčit život,“ komentoval s úsměvem Pánik. „Občas se snažím vymýšlet a není to nejlepší. Navíc jsem se v zámoří docela změnil. Procházel jsem si různými etapami, za mořem jsem se musel přizpůsobit hře. Hrát, co čekají, přizpůsobit se systému. Takže jsem z techničtějšího hráče přešel na power forvarda. Vyžadovali to. Proto jsem se v NHL udržel tak dlouho, musel jsem se přizpůsobit. Kdybych si hrál svoje a ne to, co čekají, tak moc šanci nemám.“

