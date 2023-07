Pešán chválí přístup Tygrů v přípravě: Snad to nepřepálíme. Vítá zpět Jelínka

Dva měsíce před vypuknutím nové extraligové sezony panuje v Liberci šrumec. Po ospalé náladě v letní výhni ani památky. Jede se na plný kvalt, opakování letošní rozlučky ve čtvrtfinále play off by za rok bylo velkým zklamáním. Proto se Filip Pešán nevrátil. Tomu všemu odpovídá i perfektní jakost tréninků.

Od pondělí jste řádně na ledě, jaký dojem máte z přístupu hráčů?

„Kluci přistupují k pracovním úkolům s veškerým nasazením, což je s ohledem na tuto dobu výborná zpráva. Jen doufám, že to nepřepálíme, abychom hlavní sílu měli a předvedli na začátku září. Tým jsme rozdělili na dvě skupiny, v tomto režimu odjedeme ještě příští týden. Na jeho konci odehrajeme tréninkové utkání proti mladšímu týmu, poté se někteří hráči přesunou do juniorky a do první ligy.“

Jak velkou šanci mají mladší hráči, že setrvají v áčku?

„Uvidíme, jaká ta šance bude teď, ale určitě chci, aby se někteří v prvním týmu objevili a setrvali. Každopádně je čeká hodně práce a musí sníst ještě hodně chleba, protože někteří jsou slaboučcí. Máme tu však spoustu talentu a já doufám, že je v budoucnu v prvním týmu uvidíme.“

V tréninkovém procesu schází T. J. Melancon a nový bek Ian McCoshen, z jakého důvodu?

„McCoshen nyní hraje zámořskou ligu tři na tři a připojí se až během srpna. T. J. má nějaké problémy s odletem zpátky do Čech, toho čekám v příštím týdnu. Příprava bude pestrá a dostatečně nás prověří. Moc se těším hlavně na turnaj ve Švýcarsku, půjde o konfrontaci s velkými týmy tamní ligy (Fribourg/Gottéron, Ambri-Piotta, Lausanne). Ovšem i od předsezonních zápasů se Spartou a Boleslaví očekávám velkou kvalitu.“

Novým členem realizačního týmu je bývalý kapitán Petr Jelínek, který se bude podílet na rozvoji hráčů vedle působení v roli skauta Los Angeles Kings. Jak jste se k tomu dopracovali?

„Jsem nadšený, že se k nám Petr připojil. Jde o velkou osobnost libereckého hokeje, bude mít na starosti nejen hráčský rozvoj, ale i mentální přípravu hráčů. Petr byl na ledě velkým lídrem a klukům má rozhodně co říci, speciálně mladým hráčům. Jeho zapojení si zatím nemůžu vynachválit, jak v tréninku, tak v kabině. Petra beru jako pojítko mezi hráči a trenéry, protože ne všechno se dá trenérům říci. Mohl by být součástí obou stran. Jeho program se bude odvíjet od práce pro L.A. Budou týdny a turnaje, kdy bude odjíždět, ale naše organizace s tím bude počítat.“

Aby se taky náhodou neobjevil v extraligové sestavě…

„Když jsem Petra viděl, jak nahrává a jak s hráči hraje jeden na jednoho, tak ho máme jako tajné želízko do play off.“ (s úsměvem)

A co osmnáctiletý obránce Jakub Dvořák, jenž podepsal nováčkovskou smlouvu s Kings. Je šance, že setrvá v Liberci?

„V současné chvíli je domluva taková, že by se Kuba měl zapojit do přípravy s námi. Poté, co absolvuje veškeré kempy a turnaje. Měl těžké jaro, nyní těžké léto, má jet na turnaj dvacítky, na začátku září letí na turnaj nováčků do Las Vegas. S vedením Kings jsme domluveni, že ho uvolním, ale posléze by se měl Kuba stát součástí našich obranných řad.“

V brankovišti se budete spoléhat na nováčka Dávida Hrenáka a juniora Daniela Krále? Anebo ještě sháníte posilu?

„Mladý Král mě přesvědčil svým nasazením, entuziasmem a hráčskou kvalitou o tom, že v této chvíli nepotřebujeme hledat dalšího brankáře. Myslím, že máme výbornou dvojici.“

Slovák Hrenák se vrací do Evropy po pěti letech v zámoří, které strávil prakticky všechny na univerzitě. Šlo od začátku o jasnou sázku na něj jako na jedničku?

„Do Liberce jsem v minulosti přivedl Romana Willa i Petra Kváču. Proces příchodu mladých gólmanů se povedl u obou. Doufám, že Dávid naváže na tyto volby a bude pokračovat v dané linii.“

Ohledně kapitána máte jasno?

„K tomuhle tématu jsme se vrátili ve středu ráno, rovnou i s Petrem Jelínkem, jenž má do debaty hodně co říci. Můj favorit se nemění a byl podpořen i Petrem. Jméno oznámíme příští týden.“

