Klíma promluvil o Liberci i smrti táty (†58): Nejvíc klidu mám teď na ledě

Bývalý báječný útočník Petr Klíma pravidelně dojížděl za syny do Hradce Králové, kde je měl oba z tribuny jako na dlani. Ale jen do té doby, než se v průběhu minulé sezony stal Kelly součástí výměny do Mladé Boleslavi. Kevin pod Bílou věží zůstal. Jenže ten pro změnu společně s dalšími dvěma spoluhráči Mountfieldu lítá v dopingovém maléru a hokejovou budoucnost má značně nejistou.

Pár týdnů a vše je obrácené vzhůru nohama. Táta najednou není a Kelly jako jediný z dvojčat může hrát profesionální hokej. Kdyby vám před půlrokem tohle někdo řekl…

Pro Kellyho jsou události z minulých týdnů stále čerstvé a přiznává, že hokej mu pomáhá přicházet na jiné myšlenky. „Nejvíc klidu v hlavě mám, když jsem na ledě,“ poví vám po jednom z tréninků na adrese nového zaměstnavatele. „Na to, co se stalo s tátou, samozřejmě nejde jen tak zapomenout, ale teď se chci soustředit na hokej a zlepšovat se každým dnem.“

Je si jistý, že k tomu nemohl najít lepší působiště. Na východě Čech nenašel komfortní pozici a ani brigáda v Boleslavi nepřinesla kdovíjaký progres. Telefonát nového kouče Bílých Tygrů a vyřčená slova v něm zapůsobil jako rajská hudba. „Zavolal mi pan Pešán, párkrát jsme se bavili. Líbilo se mi, co mi trenér říkal, sedělo mi to. Myslím, že o hokeji přemýšlíme podobně a debaty s ním se mi strašně zamlouvaly. Liberec je kvalitní organizace, chtěl jsem tady hrát,“ zrekapituloval námluvy.

Oba Klímové jsou rychlíci, jen by potřebovali vytěžit víc ze svého fortelu. Zvlášť Kelly. Body dávno nejsou všechno, ale v hokeji stále platí rčení, že o ně jde až v prvé řadě. Klímovi by každopádně měl sedět liberecký styl. „Hraju rychlý hokej a právě tady se hodně bruslí, věřím, že se sem budu hodit. V Boleslavi jsem byl spokojený, ale celkově to moc nevyšlo a hledal jsem něco lepšího. Věřím, že to najdu právě v Liberci. Jsou tu kolem mě všichni hodně kvalitní hráči. Těším se, až si s nimi zahraju. Jsou to zároveň i výborní kluci do kabiny,“ chválí si klima uvnitř šatny.

Když může, radši se baví rodnou angličtinou, ale znatelné pokroky dělá i v češtině. Tou začal, angličtinou končil. To když vyprávěl, jak mu sedí Liberec a okolí. Ideální místo pro oblíbený hiking, tedy dlouhé procházky po krásném okolí. Kam vyráží z bytu, který převzal po Richardu Nedomlelovi? „S manželkou a s naším psem si často rádi vyjdeme. Liberec je moc pěkné město, pamatuju si i na vynikající fanoušky. Tygři byli vždycky nepříjemným soupeřem a já jsem rád, že budu na jeho straně,“ pousměje se.

Pešánův nový výběr bude patřit do širšího okruhu extraligových favoritů. Ne mezi nejhlavnější, ale čeřit vodu by z druhé vlny rozhodně mohl. Ale na to všechno je čas, dává najevo i Kelly Klíma. „O očekáváních bych zatím nerad mluvil, máme předsezonní období a v něm se musíme připravit tak, abychom byli ready na první ostrý zápas sezony,“ vyhlásí chlap, jenž se přišel pod Ještěd nejen hezky procházet, ale hlavně tu najít hokejovou pohodu.

Bílí Tygři Liberec Vše o klubu ZDE