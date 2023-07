Hvězdný Fin? Ševce překvapil přístup. Nedostane nic zadarmo, hlásí kapitán

Dojeli jsme na produktivitu. Koncovka nás zase zradila. To bývaly tradiční odpovědi hráčů a trenérů Mladé Boleslavi po prohraných zápasech v posledních dvou sezonách. V minulé základní části dali Bruslaři nejméně gólů ze všech, v té předešlé byl horší jen Zlín. „Věděli jsme, kde nás tlačí bota, tak jsme se na to snažili zaměřit. Udělali jsme všechno pro to, abychom to zlepšili,“ uvedl sportovní ředitel Martin Ševc.

Útok vyztužily zkušené posily: 38letý mistr světa Juhamatti Aaltonen, o pět let mladší další finský útočník Matti Järvinen, navrátilec Pavol Skalický či Filip Suchý z Plzně. Produktivitu z obranných řad by měli obstarávat také Filip Pyrochta a Američan Zach Osburn.

Největší ohlas vzbudil především příchod Aaltonena. Borce se zkušenostmi z pěti světových šampionátů, bronzového medailisty z olympiády v Soči a trojnásobného mistra finské Liigy. „Pro nás to jsou obrovské zkušenosti. Myslím si, že to byla i hlavní věc, proč jsme vůbec o takového hráče stáli a oslovili ho. Věřím, že přinese zkušenost a klid. Pořád je to hráč, který má týmu co předat. Tohle bude přesně jeho role, pro nás je to jeden z důležitých hráčů toho nového týmu,“ prozradil asistent Petr Haken.

Persona evropského hokeje posledních let v pondělí na ledě Ško-Energo arény ještě chyběla. Podle dohody s vedením klubu dorazí až 1. srpna. Těší se na něj i spoluhráči. „Je to velká hokejová osobnost,“ přikyvuje kapitán Jan Stránský, ale zároveň dodává: „Určitě mu tady nebudeme dávat ve všem přednost, nedostane nic zadarmo. Každý se bude rvát o svůj flek, ale z toho výchovného hlediska to je veliký přínos.“

„Docela jsem byl překvapenej z jeho přístupu. Zajímalo mě, jaké má v těchto letech cíle a podobně. Už to dokazoval na konci minulé sezony, kdy se do poslední chvíle rval ještě o mistrovství světa. Ta kvalita tam nesporně ještě je, když ho využívá i finský nároďák. Slibujeme si od něj hodně. Určitě i to, že předá něco našim mladým klukům. A pomůže nám s tou produktivitou,“ doufá Ševc.

Bruslaři v pondělí absolvovali první společný trénink na ledě. Ten si už společně s výstrojí mohli individuálně vyzkoušet během víkendu. Loni v Mladé Boleslavi „zaujali“ netypickými cvičeními s činkami v bruslích mimo led, což upoutalo širokou sportovní veřejnost. Přijdou na řadu i letos? „Já myslím, že ne,“ pousmál se Haken.

Na zkoušku měl dorazit ještě 27letý útočník Radek Veselý, ale na ledě chyběl. „Z osobních důvodů se nakonec nepřipojil. Pozdrželi jsme to a uvidíme, zůstáváme v kontaktu,“ sdělil Ševc o rebelovi, který měl v dřívějších angažmá nejrůznější problémy. „Trošku ho znám i lidsky, pochází z našeho regionu,“ doplnil sportovní ředitel Bruslařů.

A co případné další posily? „Myslím si, že aktuálně už máme tým uzavřenej. Kdyby se samozřejmě něco vyskytlo, tak určitě budeme ještě reagovat,“ doplnil na závěr bývalý výtečný obránce.

