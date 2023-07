O brankáře Plzně byl zájem: Pavlát už je zpátky ze „Sněžky“, zůstává i Hlavaj

Při pondělním prvním tréninku na ledě byl západočeský tým téměř kompletní. Později se dostaví jen finský střelec Aleksi Rekonen a Kanaďan Luke Adam, jehož klub čerstvě ohlásil jako posilu do útoku. S týmem si zachytal i Carolinou draftovaný brankář Jakub Vondraš, jehož čeká cesta do zámoří, ale hlavně oba gólmani, s nimiž Indiáni počítají do extraligové sezony.

Jednu dobu totiž docela trnuli, aby je neztratili. Pavláta pozvalo Colorado do rozvojového kempu, po vydařeném šampionátu brousili hledači z NHL kolem Hlavaje. „My bychom z toho jako klub nic neměli a ještě přišli o gólmana. Dominik potom taky odletěl a najednou byla otázka, jestli budeme mít aspoň jednoho z nich,“ připustil Pejchar.

Hlavaje přitom objevil ještě v době, kdy se o něm moc nevědělo. „Dostal jsem na něj dobré reference. Sledoval jsem jeho zápasy, přesvědčil mě. Velký gólman, dobře bruslí, výborně pracuje s hokejkou. Líbil se mi a pořád byl tak nějak volný. Podepsali jsme ho brzy, někdy v únoru. V tu dobu už jsme věděli, že Miroslav Svoboda půjde pryč. Povedlo se to, ještě než se ukázal na mistrovství světa,“ líčil Pejchar.

„Dostal jsem šanci, kterou jsem využil. Posunulo mě to dál,“ pravil jasně Hlavaj, který si na posledním šampionátu udržel gólový průměr 2,22 a úspěšnost zákroků přes 93 procent. „Po mistrovství byl zájem i z jiných stran, ale nedotáhlo se to,“ přiznal.

Pavlát se zase vrátil nadšený z kempu Avalanche. „Úplně jiný svět. Fantastické, úžasné. Taky makačka, hůř se dýchá, město leží ve výšce 1600 metrů nad mořem, takže jako byste trénovali na Sněžce. Ale ohromná zkušenost,“ povídal rodák z Tábora.

Po návratu s ním pro klubový web natočili rozhovor, taky aby uklidnili fanoušky, že je zpátky. „Colorado má pět gólmanů, čtyřem končí smlouva. Šance by možná i byla, záleží na mých výkonech. Je tam dost evropských brankářů, trenérem gólmanů je Peter Budaj. Zůstaneme v kontaktu,“ naznačil Pavlát.

Jsou stejně dobří i cílevědomí. Přitom spolu vycházejí. „Samozřejmě jsou trošku napjatí, kdo bude držet otěže, ale je to sport a chytat bude ten lepší. Jsem rád, že takové gólmany máme. Určitě vytvoří velice vyrovnanou dvojici. Chci vytížení rozložit mezi ně, jako to dřív měli rozdělené Dominik s Mírou Svobodou nebo ještě předtím s Dominikem Frodlem,“ uvedl Pejchar.

„Záleží na trenérech, jak nás budou nasazovat. Zatím nás tím nechtějí zatěžovat, ani hráči asi nevědí, v jakých formacích budou nastupovat. Se Samem jsme si sedli lidsky, i když je to vždycky boj a konkurence musí být,“ řekl Pavlát, jenž zahajuje čtvrtou sezonu v plzeňském týmu. „Očekávám, že bude ta nejlepší a budeme hrát dlouho,“ dodal.