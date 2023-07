Nahodí Motor Simona? Klub (zatím) mlčí, ale... Odchod jako nápověda

Z nezávazného pobytu na ledě může vzniknout něco víc. Dominik Simon naskočil do budějovického tréninku, kde má přípravu pod palcem Ladislav Čihák. Útočníka s 256 starty a 77 body v NHL pojí s novým koučem Motoru dřívější známost z Plzně, kde si oba sedli. „Zatím je předčasné cokoli komentovat,“ dává najevo sportovní manažer klubu Jiří Novotný, že cedulka s hokejistovým jménem se zatím nevyrábí. Zatím. Na druhé straně se ví, že na jihu shání kvalitního ofenzivního borce.

Příběh Dominika Simona je trochu záhadný. Zanedlouho 29letý univerzál donedávna platil za známou českou personu v NHL, v kabině Penguins sedával vedle Sidneyho Crosbyho či Jevgenije Malkina. Ačkoli nepatřil do elitního týmového sledu, roli měl. Loni svou sedmiletou zámořskou štaci uzavřel, přičemž zněly salvy při jeho nástupu do Sparty. Cestou z ní už nikoli.

Majitel bronzové medaile z MS 2019 opouštěl pražskou družinu zadním východem, v týmu se neprosadil, mluvilo se o horší kondici, o zranění i mentálních důvodech přerušeného paktu. Důvodů bylo asi víc a jedno s druhým mělo vliv na pocitu, jenž by se dal nazvat vyhořením. Ze zákulisí prosakovaly zprávy, že si Simon chce od profesionální scény odpočinout, protože už mu nepřináší potřebné potěšení a nevrací, co hokeji sám dává.

V minulé sezoně Simon absolvoval 22 mistráků v dresu Sparty, zaznamenal jen tři body za dva góly a jednu asistenci. Jeho poslední vystoupení nese datum 11. prosince 2022.

V Budějovicích jde nyní o jakousi zkoušku, která ani jednu stranu k ničemu nezavazuje. Ale pozor, logické a celkem jisté je, že si obě strany přejí, aby se domluvený test proměnil v něco většího.

Právě v tento čas je Motor pro Simona vhodnou adresou. Pražský rodák se neocitá pod takovým světlem jako v metropoli či třeba v Pardubicích. Pověstný klid na jihu Čech může Simona naladit k získání opětovné chuti a potřebného drajvu. A je docela dobrá šance, že mu ji obstará explzeňský trenérský tandem Ladislav Čihák – Jiří Hanzlík, jenž Simona zná jako své brusle. Kdo jiný v tuhle chvíli?

Jistou nápovědou následujícího dění může být pondělní rozvázání spolupráce se Zdeňkem Doležalem. Oblíbenec fanoušků neprožil dobrou poslední sezonu, v níž zaskakoval i v Hradci Králové. Ve 41 utkáních napálil jen pět gólů, což je pro vizitku střelce málo. A v Motoru se rozhodli, že se Doležalových služeb vzdají. Odložený hráč našel okamžitě novou práci v prvoligovém Prostějově.

Bezpochyby nejvítanějším řešením by bylo probudit v Simonovi dřívější oheň, díky němuž se propracoval do kádru Pittsburghu. Neměl to přitom snadné, skoro tři roky se obouchával na farmě ve Wilkes Barre/Scranton, než dostal delší zelenou u Penguins. Duše bojovníka v něm musí dřímat.

Ladislav Čihák dobře ví, čeho je 180 centimetrů vysoký univerzál schopný, a sám si věří, že jeho dril bude na bývalého svěřence platit. Hráč schopný naskočit na křídle i v centru se vždy hodí. Předpokladem je samozřejmě odpovídající kondice a herní fazona.

Aby Simon končil s hokejem před nedovršenou třicítkou, na to je příliš brzy.

