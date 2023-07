Mlha na ledě, mlha kolem Krejčího. Návrat do Olomouce je tabu i sen

Parkoviště před stadionem se stejně jako sousední koupaliště zase zaplnilo, olomoučtí hokejisté se poprvé sešli na ledě. Bez Jana Káni, Tomáše Dujsíka či Jana Lukáše, ale s Aronem Chmielewským, Jakubem Sirotou nebo Jakubem Sedláčkem. Kus za kus, post za post.

Přesto by Mora ještě ráda posílila ofenzivu. „Uvidíme, stát se to může. Kádr není úplně uzavřený,“ sdělil Jan Tomajko, když mu skončila úvodní šichta s bruslemi. Od 9:30 s jednou partou, před obědem s druhou.

Takový režim by měli mít „kohouti“ celý týden, úvodní přípravné utkání je čeká v úterý 8. srpna ve Vítkovicích, následovat bude trio domácích zápasů (Kometa, Zlín, zase Vítkovice).

Zpátky k soupisce. Stejně jako se v parném počasí vznášela mlha nad ledem, visí otazníky nad budoucností Davida Krejčího. Stačí se však přiblížit k plecharéně a zjistíte, jak odkaz hvězdného centra stále žije. A s ním sen o comebacku. Baví se o něm fanoušci, vrátní, novináři...

Navíc to není tak dlouho, co Krejčí ex-spoluhráče přímo v Olomouci navštívil. Když vezmete v potaz, jak po vypadnutí Bostonu z play off postupně mírnil svá slova o konci kariéry a na vyhlášení Zlaté hokejky v závěru června prohlásil, že jej velmi láká mistrovství světa 2024 v Praze, všechno do sebe tak nějak zapadá. Minimálně vám to nepřijde jako úplné sci-fi. Už ne.

„To je spíš otázka na něj,“ usmál se trenér a jednatel hanáckého klubu Jan Tomajko. „Fakt je hrozně těžké k tomu něco říct. Byli bychom samozřejmě moc rádi, ale uvidíme,“ dodal.

Generální manažer Erik Fürst se o značce DK46 zatím bavit nechce, tohle téma je křehké tabu. Předloni to bylo podobné. Nikdo nechce nic plácnout, verdikt je jen na jednom jediném člověku.

Je zřejmé, že by to byl pro Moru famózní bonus navíc, benefit. Neupínají se, ale v koutku duše doufají. Faktem však je, že není pravděpodobné, aby Krejčí sezonu začal od prvního kola. To se nečeká. Bude se udržovat v kondici, a pokud se rozhodne pokračovat, pak někdy kolem Vánoc, možná na přelomu roku. Do té doby veřejnost genialitu kreativního praváka patrně bohužel neuvidí.

A pak? Objevují se dva názorové proudy.

Zástupci toho prvního jsou si jistí, že v Česku by návrat připadal v úvahu opět pouze doma v srdci Moravy.

Druzí si myslí, že tentokrát může kartami zamíchat bohatý pardubický šéf Petr Dědek nebo Třinec, spolu se Spartou nejambicióznější tuzemské adresy. A to z toho důvodu, že u těchto celků je pravděpodobnost dlouhé sezony (a tedy i kvalitnější přípravy na květnový šampionát, možná úplně poslední akci kariéry) mnohem vyšší než v Olomouci. Mít hotovo již v březnu prostě nechcete.

„Bylo by to fantastické, kdyby byl zase s námi. Já se s ním nebavil, jiní kluci možná jo. Uvidíme,“ mrknul staronový brankář Jakub Sedláček a naznačil, že Krejčí se nedávno s kamarády osobně sešel.

Než někde rodák ze Šternberka podepíše – a jestli vůbec podepíše – budou spekulace sílit. Extraliga má postaráno o podprahové téma mezi příznivci všech organizací. Krejčího přítomnost totiž může totálně změnit pořádky v celé soutěži. Síla šťastného mužstva, které ho získá, se rapidně znásobí. A hrát proti borci s přezdívkou „play off Krech“ ve vyřazovacích bojích fakt nechcete.

Kdo by ho ale rád přivítal v Moře, je i Aron Chmielewski. Byť by posile z Třince možná Krejčí ukrojil slibovaný ice time, díky kterému Polák nové působiště zvolil.

„Je to vynikající hokejista. Baví všechny, což tady jednoznačně prokázal. Bylo by skvělé potkat se s ním v jednom týmu. Nejsem však manažer, ale hráč,“ uvedl čtyřnásobný mistr s Oceláři.

Mimochodem, na konci prosinci mezi svátky (26., 28. a 30. 12.) se „kohouti“ utkají s Pardubicemi, Třincem a Spartou, tedy největšími favority na titul. Případný Krejčího comeback by z pohledu marketingu klubu i renomé a reklamy TELH nešel pro lidi naplánovat lépe než na tyto šlágry...

