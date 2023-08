Aaltonen (38) o české extralize: Chci si to užívat, z nabídky jsem byl nadšený

Mistr světa, olympijský medailista, trojnásobný šampion finské ligy. A také torpédo v nohách, kterým často trápil i český národní tým. To je Juhamatti Aaltonen, věhlasná posila Mladé Boleslavi. Do města škodovek dorazil na závěr kariéry, v 38 letech. „Už jsem si ani nemyslel, že odejdu. Z nabídky jsem byl ale nadšený, a tak jsem na to kývl,“ prozradil hvězdný útočník. Už má za sebou i zápasovou premiéru, v úterý přispěl k výhře 2:1 po nájezdech v přípravě proti Karlovým Varům.

V Mladé Boleslavi se Aaltonen stále rozkoukává. Po dohodě s vedením dorazil teprve na začátku srpna, po týdnu tréninku naskočil do prvního zápasu. Místo oblíbeného čísla 50 oblékl trikot s numerem 82, naskočil v elitní lajně s krajanem Mattim Järvinenem a Róbertem Lantošim, která zařídila jediný gól Bruslařů. V rozstřelu neproměnil nájezd.

Bruslaři si od zkušeného Fina hodně slibují. Nutně potřebují zlepšit produktivitu, k čemuž je autor více než šesti stovek bodů v elitních evropských soutěžích jako dělaný. Aaltonen si očekávání uvědomuje. „Tak to má každý cizinec. Týmy vědí, proč se pro nějakého hráče rozhodnout. Cítím velkou zodpovědnost,“ uvedl. „Jsem tu vlastně nejstarší,“ dodal se smíchem.

Ano, léta nekompromisně letí. Aaltonen oslavil v červnu už 38. narozeniny. Ale znát to příliš není, v únoru oblékl dres Suomi na Švédských hokejových hrách. Ne někde utopený v sestavě, ale v prvním útoku! Při vysoké výhře 6:1 nad Českem zapsal dva body (1+1). Reálně ve hře byla i účast na mistrovství světa. „Kvalita tam nesporně je, když ho využívá i finský nároďák,“ sdělil na začátku přípravy sportovní ředitel klubu Martin Ševc.

„Osobně bych si to tady chtěl celé užívat, ať už hokej, město nebo výlety po okolí. Určitě ale také věřím, že budu pro tým důležitý, posbírám nějaké body a pomůžu tak týmu k dobrým výsledkům. Že bych ale měl přesně dané cíle v počtu gólů nebo že bych tu chtěl být nejproduktivnějším hráčem, to ne,“ uvedl Aaltonen o angažmá v Mladé Boleslavi.

Nastoupil hned na pěti světových šampionátech, v roce 2011 pomohl Finům ke zlatu po dlouhých 16 letech. Doma má také bronz z olympiády v Soči, kde si zahrál i s Teemu Selännem. Z mezinárodní scény má s českým hokejem bohaté zkušenosti. „Vždy to byly výborné zápasy, mám na ně skvělé vzpomínky. Na mém prvním MS v Německu jsme s Českem prohráli ve čtvrtfinále po nájezdech, v Praze v roce 2015 jsme s nimi znovu prohráli ve čtvrtfinále. Párkrát jsme je ale také porazili,“ rozesmál se.

Aaltonen má za sebou hromadu sezon ve finské Liize, zahrál si i v KHL, Švédsku či krátce ve Švýcarsku. Teď si vyzkouší i českou extraligu: „Byl jsem zvědavý. Bude to pro mě další kapitola v mé kariéře, něco nového. Také jsem cítil, že by to mohlo být dobré.“

Odchod do zahraničí už nicméně nečekal. „Myslel jsem si, že jsem odkázaný na to dohrát kariéru ve Finsku, kde jsem strávil poslední čtyři roky,“ zmínil. V minulé sezoně nosil v Jukuritu kapitánské céčko, v 51 zápasech pobral solidních 34 bodů (10+24), s týmem se ale těsně nedostal do play off. Třicet bodů každopádně v posledních ročnících produkoval pravidelně. To by se Bruslařům náramně hodilo.

Rodák z městečka Ii u Oulu nicméně tuší, že boje mezi extraligovými mantinely nebudou jednoduché. „Je tu mnoho šikovných hráčů, rádi si hrají s pukem a umějí i výborně přihrát. Dokážu si představit, jak by liga mohla vypadat. Bude to o šikovnosti, to by mi osobně mělo hodně sedět,“ zadoufal.

Doufat budou i v Mladé Boleslavi. Bodové plejery potřebují teď ze všeho nejvíce…

JUHAMATTI AALTONEN Narozen: 4. června 1985 (38 let) v Ii (Finsko) Výška/váha: 184 cm/89 kg Pozice: útočník Klub: Mladá Boleslav Kariéra: Kärpät Oulu (do 2009), Pelicans Lahti (2009/10), Magnitogorsk (2010-12), Rögle (2012/13), Kärpät Oulu (2013/14), Jokerit Helsinky (2014-16), IFK Helsinky (2016/17), Rögle (2017/18), Bern (2018), Skelleftea (2018/19), Pelicans Lahti (2019-20), Kärpät Oulu (2020-22), Jukurit (2022/23) V reprezentaci: 96 zápasů/49 bodů (20+29) Na mistrovství světa: 39 zápasů/24 bodů (7+17) Úspěchy: mistr světa (2011), bronz z olympijských her (2014), trojnásobný mistr finské Liigy (2007, 2008 a 2014)

