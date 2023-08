Kusý o návratu do Česka: Nejsem hráč do čtvrté lajny. Dynamo nebylo téma

Když se před rokem rozhodl zkusit štěstí ve druhé nejvyšší finské soutěži, rozhodně neprohloupil. Ve Finsku dostal Denis Kusý (26) takovou důvěru, se kterou prožil zatím nejpovedenější ročník okořeněný 52 body (24+28). Hbitý útočník odchovaný Pardubicemi se po raketovém vzestupu rozhodl vrátit do Česka. Pro comeback zvolil Kladno. Mateřský klub nepřicházel v úvahu. Při výběru týmu měl jasný cíl. „Chtěl jsem tam, kde bych dostal největší prostor, abych mohl ukázat, co umím,“ řekl rodák z Prahy pro iSport.cz po premiéře za Rytíře v přípravě.

Předpokládám, že už jste byl natěšený naskočit znovu do akce, nebo ne?

„Určitě jsem se těšil. Těžko takhle hodnotit po prvním zápase, ale cítil jsem nohy. Pořád je to začátek, máme těžší tréninky, ale to k tomu patří. Snad to bude jenom lepší a lepší.“

S týmem už se chystáte na sezonu několik týdnů. Probíhá zabydlování v Kladně zatím podle vašich představ?

„Musím říct, že je to dobrý. Kluci v kabině mi to dost usnadňují. Rozhodně si nemůžu stěžovat. Myslím si, že dobře zapadli i noví kluci ze zámoří. (Chris Martenet a Deven Sideroff) Všichni mluví anglicky včetně trenérů, když se něco vysvětluje. Řekl bych, že nemají problém.“

Do Kladna jste přišel po bodové explozi v Mestis, tedy druhé finské lize. Čím si vysvětlujete takový progres okořeněný 52 body?

(přemýšlí) „Měl jsem kvalitní přípravu před minulou sezonou. Předtím jsem byl dlouho mimo kvůli zranění, takže jsem měl dost času připravit se. Když jsem přišel do Finska, věřili mi a sebevědomí šlo hned nahoru. Naštěstí mi to tam krásně napadalo.“ (usmívá se)

Změnilo vás v něčem finské angažmá?

„Celkově mi seděl finský styl hokeje, tedy hodně nahoru dolu. Není to tam tak obranný jako v Česku, ale spíš o rychlosti a šikovnosti. Sedělo mi to. Hrál jsem všechno.“

Bylo ve hře pokračování ve Finsku či celkově setrvání v zahraničí?

„Ano, bylo to ve hře. S agentem jsme čekali na jeden tým z nejvyšší soutěže, ale nepřišli s nabídkou úplně podle našich představ. Dál jsme pak už řešili jen Česko a kam jít. Dohodli jsme se s agentem, že to bude asi nejrozumnější řešení. Doufám, že mi to tady bude podobně padat.“ (usmívá se)

Prozradíte, co rozhodlo pro Kladno? Předpokládám, že jste měl po povedené sezoně více nabídek.

„Něco tam bylo, ale s agentem jsme spíš koukali, kde bych mohl dostat největší prostor, mohl ukázat, co umím a pomoct týmu nějakými body. Nejsem úplně hráč do čtvrté lajny.“

Návrat do nabitých Pardubic tedy nejspíš nepřicházel v úvahu, nebo ano?

„Ne, tam bych si asi nezahrál. V průběhu minulé sezony se mi ozvali, jestli bych se nechtěl vrátit, ale když jsem odcházel do Finska, dal jsem si jasný cíl, že se chci dostat do tamní nejvyšší soutěže, nebo se vrátit do Česka a hrát za tým, ve kterém bych mohl ukázat, co umím. Pardubice tedy vůbec nepřicházely v úvahu.“

Hrát s Plekancem? Chci ukázat, že na to mám

Hrála roli také možnost zahrát si s Tomášem Plekancem , Jakubem Klepišem či případně ještě s Jaromírem Jágrem ?

„Už jsem o tom někde mluvil. (usmívá se) Jo, rozhodně mě to lákalo. Komu se poštěstí zahrát si s takovými borci? Měli krásný kariéry a jsou zkušení. Můžu si od nich něco vzít na suchu při tréninku či v zápase. Budu je sledovat a snad si něco odnesu.“

Po odchodu Adama Kubíka do Českých Budějovic je po boku kladenského kapitána v prvním útoku zatím volné místo. Pro vás zřejmě velká motivace, viďte?

„Určitě je to pro mě motivace. Chci se o to porvat a ukázat, že tam můžu hrát. Na druhou stranu si myslím, že budeme mít kvalitní pětky, takže i kdyby mi nevyšla první lajna, tak ve druhé budou také zkušení borci. Kam mě trenéři dají, tam se budu snažit co nejvíc pomoct týmu.“

Navíc až po vás se do Kladna vrací po 17 letech Michael Frolík . Zatraktivnil vám vítěz Stanley Cupu o to víc podpis s Rytíři?

(s úsměvem přikyvuje) „Je to tak. Už se o tom spekulovalo delší dobu, takže jsem čekal, jestli dorazí. Budu se opakovat, ale je to něco neskutečného se potkat s takovými hráči v kabině a trénovat s nimi.“

Kladenské působení v extralize je v poslední době ve znamení boje o záchranu. Cítíte z týmu, že v nové sezoně už nechce znovu čelit strašáku jménem baráž?

„Tohle nechce hrát nikdo. Zažil jsem i boj o přežití v Pardubicích, kdy jsme do posledního kola paradoxně s Kladnem bojovali o to, kdo spadne. Rozhodně to není příjemný. Věřím, že v nové sezoně se tomu vyhneme a uděláme i play off.“

