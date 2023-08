Musil bitvu o místa v Dynamu bere: Konkurence je skvělá věc

Za Václava Varaďu zatím řeší rébus se sestavou marodka. Pardubice mají čtrnáct útočníků, kteří by měli hrát extraligu, nastoupit jich může dvanáct. Mimo jsou aktuálně Martin Kaut s Ondřejem Rohlíkem. Ostatní řádili v Itálii, příprava na Ligu mistrů zatím za jedna. „Naše mentalita je, že chceme vyhrát každý zápas. Je jedno, jestli je to příprava, Liga mistrů nebo extraliga,“ říká Adam Musil.

Teploty venku atakovaly čtyřicítku, z pardubických hokejistů lilo. „Jo, záhul to byl,“ přikývl útočník Adam Musil. Právě odehrál druhý zápas ve dvou dnech. Dynamo vyhrálo Dolomiten Cup, turnaj, který se koná kousek od Bolzana. „Ale jsme výborně připravení, makáme celé léto a bylo to vidět. Práce nám tedy teprve začíná, ale tohle bylo takové dobré znamení, že to jde,“ přidal po výhře nad Davosem 5:1.

Pardubice netestují. Pardubice už ladí, to byl hlavní signál, který Dynamo z Itálie vyslalo domů. Dva zápasy ve dvou dnech, pokaždé ta samá sestava. Mimo hru je Martin Kaut, do startu extraligy se patrně nedá dohromady. Místo mezi dvanácti útočníky mohl mít reálnou šanci urvat ještě Ondřej Rohlík, ale ten si poranil rameno při přípravě s béčkem.

V turnaji nastupovala sestava, která patrně rozjede na konci srpna i Ligu mistrů proti Ilvesu Tampere, žádné jiné zápasy už na tým nečekají. „Předváděli jsme vyspělý hokej a zaslouženě jsme turnaj vyhráli,“ lebedil si asistent Marek Zadina. „Odehráli jsme tady velmi dobrá utkání. Když si vezmu podmínky, hlavně to hrozné vedro na zimáku? Kluci se s nimi popasovali fyzicky velice dobře a splnili účel předsezónní přípravy.“

Pardubice předčily Davos ve všech klíčových aspektech. S takovým vědomím se cestovalo autobusem zpět do Česka dobře. „Naše mentalita je, že chceme vyhrát každý zápas. Je jedno, jestli je to příprava, Liga mistrů nebo extraliga. Vždycky chceme udělat všechno, a jestli to vyjde, super. Když ne, aspoň si můžeme říct, že jsme do toho dali maximum,“ popsal Adam Musil nastavení, které Dynamo chce mít pod kůží.

Klub už v minulé sezoně silně bažil po titulu, ovládl základní část. Ale v sedmé semifinálové bitvě ho nakonec zastavil Třinec. Divoké letní posilování se nekonalo, nejvýraznější změnou byl jarní vyhazov trenéra Radima Rulíka a nástup Václava Varadi.

Odešel pouze brankář Dominik Frodl, jinak nikdo další. Až budou zdraví Kaut s Rohlíkem, měl by nastat přetlak v útoku. Na 12 míst vychází 14 jmen.

Bitvu o místa hráči cítí taky. Adam Musil v pozici útočníka, který hraje hodně fyzicky a je silný v předbrankovém prostoru, by měl mít pozici jistou. Výrazný je dost, liší se. Ale personální tlačenici sám vnímá poměrně intenzivně: „No jasně. Konkurence je tady velká, ale musíte se spíš soustředit na sebe, nevnímat ji, makat a podávat co nejlepší výkony dovedete. Pak se uvidí.“ Silnou soupisku bere jako pozitivní věc: „Rozhodně, protože konkurence je skvělá věc, ničemu neškodí. Navzájem se tlačíme v tréninku i při zápasech.“

Možná i to je důvod, proč už teď, lehce za polovinou srpna, vypadaly Pardubice tak soustředěně. Ve dvou zápasech proti Augsburgu a Davosu nastřílely devět gólů, inkasovaly jeden. Často jste viděli mustr, jak se hráči hrnou do brankoviště, beci rychle pálí do chumlu. „Trenéři nám na videu ukazovali, co by mohlo fungovat, a platilo to. Za oba zápasy jsme takhle dali spoustu gólů a věřím, že tohle budeme plnit i dál,“ doufá Musil. „Pořád jde jen o začátek, jsou tam věci, na kterých můžeme pracovat. Ale ještě máme nějaký čas, abychom všechno vyladili, než začne Liga mistrů,“ dodal pardubický útočník.

Jak vypadaly pardubické útoky v Itálii?

Říčka, Sedlák, Hyka

Kousal, Zohorna, Radil

Mandát, Poulíček, Musil

Paulovič, Cienciala, Vondráček

Urban

Na marodce: Rohlík, Kaut