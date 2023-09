Furch má dobrý pocit: Přišli kvalitní hráči a padá to tam. Marcinko je zlatý

Trenéři jsou připraveni zahrnout vás důvěrou. Jak se to poslouchá?

„Bavili jsme se o tom. Samozřejmě je to příjemné. Je jenom na mně, abych to potvrdil a svou pozici si udržel. Těším se na spolupráci v sezoně se Štěpánem Lukešem. Zatím je všechno v pohodě. Suprově chytá i mladý Kavan, určitě má talent. V mém věku přichází v úvahu i pozice mentora.“

V přípravě jste jeden zápas vynechal kvůli nemoci. Už jste fit?

„Minulý týden jsem bral antibiotika. Nešlo o nic vážného, ale v přípravě je lepší nic nepodcenit a všechno doléčit. Bylo v plánu, že odchytám čtyři přípravné utkání, ale v Budějovicích to nešlo. Nastoupím teď ještě ve čtvrtek.“

Co vám ukáže příprava?

„Hlavně když jdu do prvních zápasů, soustředím se na sebe. Na první střelu, jdu od jednoduchých věcí. Abych se do toho dostal a cítil se dobře. Ještě čekám na novou helmu. Bude hezká.“ (úsměv)

Máte v kádru nového amerického střelce. Jaký je Steve Moses?

„Opravdu šikovný na puku. Má rychlou střelu, dokáže to vypustit bez jakéhokoliv nápřahu. Skvělý hráč. Doufám, že to bude klapat.“

Také je důležité mít konečně na své straně obra Tomáše Marcinka, že?

„Samozřejmě. Odvede spoustu práce u nás ve třetině i před soupeřovou brankou. Tam je nepříjemný. Dokáže clonit, dobře usměrnit puk tečí. Je těžké hrát proti takovým hráčům. Navíc je Marci vzorem svým přístupem. Zodpovědný, na sto procent odvede práci, co má. A je pravda, že mimo led je zlatý kluk.“

Bude Kometa lepší než v minulé sezoně?

„Tady jsou vždycky vysoké cíle. I letos to tak bude. Cítím, že přišli kvalitní hráči. I v přípravě nám to tam docela padá.“

ZIMÁK s Michalem Mikeskou: Retroliga? Veterány nemají mladí čím vystrnadit. Ale trend se mění Video se připravuje ...

HC Kometa Brno Vše o klubu ZDE