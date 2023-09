Bizár při debutu posily Litvínova: Kirk musel čekat na zelenou z NHL

Přilbu mám, hokejku taky. Teď ještě hodinky. Liam Kirk, last minute posila Litvínova před startem extraligy, zažil ve čtvrtek netradiční nástup do nového angažmá. Verva chtěla čerstvou akvizici odzkoušet v posledním přípravném zápase na ledě Karlových Varů, který začal v 17:30. Mezitím za mořem dobíhala Britova denní lhůta na listině nechráněných hráčů. Arizona ho na ni umístila, aby vypověděla Kirkův kontrakt. Jakmile odbila osmnáctá hodina, stal se třiadvacetiletý útočník oficiálně volným, a to zhruba na sekundu. Pak už mohl přeskočit mantinel ve žlutočerném úboru.