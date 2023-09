Vítkovice ambice netají: chtějí TOP 4. Mohou se dít velké věci, říká Šimíček

Posunovat klub i tým krok za krokem dopředu. S tím přišli v prosinci 2020 Miloš Holaň a jeho asistent Radek Philipp do utrápených Vítkovic. To se jim daří. Ať už v získaných bodech po základní části (74, 87, 102), či výsledky v play off. Po předkole s Kometou v roce 2021 (2:3 na zápasy), následovalo čtvrtfinále s Třincem (0:4) a semifinále s Mountfieldem HK (3:4). Dalším krokem je tedy finále?

„Uděláme maximum, ale dobře víte, co sezona obnáší,“ reagoval na přímý dotaz Roman Šimíček. „Musíme být zdraví, v pohodě, vše do sebe musí zapadnout. Pak se mohou dít velké věci. Nejsme sami, kdo chce daleko.“

O elitní čtyřce mluvil sportovní ředitel klubu už před rokem. Ambice nemění. „Našim cílem je top čtyřka, nebudu se schovávat,“ řekl Šimíček. „Snažili jsme se tým kvalitně doplnit, hráli jsme těžké zápasy, tým je nažhavený. Pokud nás znovu podpoří fanoušci, což je velmi důležité, tak věřím, že se o krok posuneme.“

Trenér Miloš Holaň připouští, že si v uplynulé sezoně nasadili vysokou laťku. „Nejsme alibisti, kteří by se zbavovali zodpovědnosti. Klíčové je, aby byli všichni zdraví a forma gradující.“

Když padl dotaz na finále, reagoval kouč následovně: „Pokora, respekt, zdravé sebevědomí. Nebudeme překvapením, všichni nás budou brát vážně. Jsme rádi, že jsme si takovou pozici vytvořili.“

Silná prohlášení Holaň rád nemá. „Ze zkušeností se vždy držím při zemi. Nelítám v euforii, že se něco podaří nebo že vyhrajeme titul. Konkurence je opravdu čím dál větší.“

Co ovšem může dopředu slíbit, že z trenérských nároků s kolegy slevovat nebudou. „Musíme do ligy jít s pokorou, respektem k soupeřům, ale i sebevědomím, protože se něco dokázalo,“ přitakal Holaň. „I hráčům připomínám, že je třeba pořád něco dokazovat. Pokud bude mít někdo nastaveno v hlavě, že to loni stačilo, tak se škaredě spálí. A bude to vidět hned od prvního kola.“

Klíčový bude podle trenéra znovu týmový výkon. „Nejsme tým individualit, potřebujeme všechny pětky. Pokud chceme něčeho dosáhnout, musí ega stranou,“ dodal.

