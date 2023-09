Mueller ztrestal Bruslaře, dostal kšiltovku: Jsem rád za týmový úspěch

První Muellerova trefa? Zakončení do prázdné branky v přesilové hře. Druhý gól? Střela z bezprostřední blízkosti, opět v početní výhodě. A v závěru Američan podepsal vítkovický triumf trefou přes celé kluziště do prázdné branky. „Věděli jsme, že to bude těžký zápas, tady je vždycky těžké hrát. Navíc jsme sem dlouho cestovali a samozřejmě jsme potřebovali odpovědět na poslední zápas doma. Jsem rád za týmový úspěch,“ těšilo ho po utkání.

Pro Muellera šlo o třetí hattrick v Tipsport extralize, první za Vítkovice. Předchozí dva vstřelil ještě v dresu Komety Brno, vždy šlo navíc o šestibodový zápas (3+3 v prosinci 2019 proti Karlovým Varům a 3+3 v prosinci 2020 proti Motoru ČB). Po utkání v Mladé Boleslavi si vychutnal děkovačku s fanoušky, kteří si ho vyžádali ještě sólo. Dostal od nich kšiltovku s logem vítkovického klubu, kterou si při odchodu do kabiny nasadil na helmu.

Vítkovický kouč Miloš Holaň nicméně jeho hattrick nijak nepřeceňoval. „Víte co, zase pro něj černou práci v přesilovce udělali ostatní hráči, dali mu to do prázdných prostorů, dával to skoro do prázdné brány. Samozřejmě je to výjimečný hráč, na kterého spoléháme. Ale vynikne jen, když budeme hrát všichni poctivě,“ řekl.

Ostravský celek výborně odpověděl na nepovedený páteční start. Na domácím ledě prohrál s Karlovými Vary 2:6, o čtyři góly prohrával už po první třetině. „Vary byly lepším týmem,“ uznal zpětně Mueller. „Ale podívali jsme se na video, na drobné chyby, které jsme v pátek udělali. Nyní máme další týden na přípravu na pátek.“

Bruslaře srazila vlastní nedisciplinovanost. Nashromáždili šest faulů a Vítkovice hned tři potrestaly. „Z naší strany hodně hloupý zápas, co se týče vyloučení,“ kroutil hlavou útočník Róbert Lantoši. „Čtyři nebo pět faulů bylo útočných, to se na domácí půdě nemůže stávat,“ dodal.

Tým z města škodovek nemá po dvou kolech na kontě ani bod. Poctivý a bojovný výkon nestačil v pátek na Liberec, ani v neděli na Vítkovice. „Mrzí to. Myslím si, že jsme nebyli horším týmem. V obou zápasech jsme byli velmi kvalitní tým, netahali jsme za kratší konec. Jen bohužel děláme takové hlouposti, které nás stojí zápas. Toho se musíme vyvarovat,“ prohlásil Lantoši.

Pozitivní pro Bruslaře je alespoň fakt, že ve dvou zápasech vstřelili tři góly v přesilovkách. V disciplíně, která dlouhodobě v Mladé Boleslavi nefunguje. „Jsme rádi, že aspoň ta přesilovka funguje. Věříme, že přijdou zápasy, kde budou přesilovky i rozhodovat,“ dodal Lantoši.

Boleslav nečeká ani dále snadný los, v pátek zajíždí na led Hradce Králové a v neděli přivítá doma Kometu.

BK Mladá Boleslav Vše o klubu ZDE

HC VÍTKOVICE RIDERA Vše o klubu ZDE

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 38:36. Osburn, 42:10. Järvinen Hosté: 04:06. Dej, 18:15. Mueller, 39:42. Mueller, 59:32. Mueller Sestavy Domácí: Novotný (J. Růžička) – Pyrochta (A), Pláněk, Jánošík (A), Čech, R. Jeřábek, Osburn, Bernad – Skalický, Järvinen, Aaltonen – Söderlund, O. Roman, Lantoši – Malát, Fořt, Šmerha – Dvořáček, Suchý, Stránský (C). Hosté: Machovský (Klimeš) – Raskob, Percy, Mikuš, Grman, Gewiese, L. Kovář, Zeleňák – Lakatoš (C), Krieger, Mueller (A) – Fridrich, Claireaux, Bukarts – Kalus, Chlán, Dej (A) – Kotala, Káňa, Lednický. Rozhodčí Hribik, Úlehla – Svoboda, Hynek Stadion ŠKO-ENERGO Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 2563 diváků