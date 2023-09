Třinecký Bobby Orr. Dříč Voženílek se proti Spartě gólově „prolétl“

Znovu patřil k nejvýraznějším borcům na ledě. Energie, důraz, tlak do brány. Třinecký útočník Daniel Voženílek (27) si ve šlágru 2. kola Tipsport extraligy proti Spartě (2:3sn) připsal gól a přihrávku, k tomu má do sbírky i jednu vydařenou fotografii. „Třinecký Bobby Orr s číslem 96,“ napsali správci klubového účtu k Voženílkově fotce po brance na 2:2, na které dlouhovlasý útočník letí po srážce v brankovišti vzduchem. Pro porovnání přidali ikonické foto Bobbyho Orra z finále Stanley Cupu 1970.

Nohy ve vzduchu, ruce nad hlavou. Jen letová fáze trochu jiná. Zatímco Bobby Orr po vítězné brance v prodloužení ze Stanley Cupu 1970 v euforii letí prakticky v horizontální poloze, Voženílek výšku teprve „nabírá“.

Jiné jsou pochopitelně i historické souvislosti a význam. Legendární Orr takto za Boston skóroval po 40 sekundách prodloužení čtvrtého finále Stanley Cupu proti St. Lous za nerozhodného stavu 3:3. Právě tímto gólem zajistil klubu mistrovský pohár. Čtvrtý v historii a po 29 letech čekání. Ve stejné poloze má v Bostonu postavenou i sochu.

Voženílek takto vyrovnával v rozjezdu ligy proti Spartě na 2:2. Ve 39. minutě využil přesilovku po akci Martina Růžičky a Marka Daňa. V prodloužení pak mohl přidat i vítězný gól. Utrhnul se do úniku, ale ukličkoval se, ani pořádně nezakončil.

„Po pravdě, už mi docházely síly a hlava přemýšlí jinak,“ vysvětloval dodatečně. „Dopřemýšlel jsem tak, že jsem skončil za bránou... Mrzí mě, že jsem tím nepomohl týmu dovést zápas k vítěznému prodloužení.“

Po prohře v Plzni 1:3 se univerzální bojovník Voženílek vrátil do středu první formace. Na křídlech měl Daňa s Růžičkou a byl u obou vstřelených branek. Znovu se aktivně tlačil do brány, svedl hromady soubojů. A opět ukázal, jak platným je článkem ocelářského týmu.

„Měli jsme dobrý vstup do zápasu, bohužel tam pak byla vyloučení, kterých se musíme vyvarovat,“ hodnotil bojovný duel proti Spartě. „Zajímavý zápas, šance na obou stranách. V prodloužení jsme měli asi víc šancí, ale na to se nikdo neptá, máme jeden bod. Připravíme se na čtvrtek (Třinec hostí Liberec).“

Zatímco v Plzni se Oceláři příliš nepředvedli (1:3), proti našlapané Spartě sehráli mnohem lepší zápas. „Určitě, v Plzni jsme hráli špatně od začátku. Řekli jsme si k tomu něco, bylo to pak vidět,“ přitakal Voženílek. „Bohužel máme jen bod, ale výkon byl lepší. Jen ještě musíme dávat góly, když jsme šance měli.“

Že jsou šampioni po dvou kolech bez vítězství? To je podle Voženílka motivace. „Chceme vyhrávat každý zápas. Ano, začátek ligy je důležitý, bohužel jsme ho nezvládli. O to větší motivace to bude do dalších zápasů. Pokud k tomu přistoupíme jako proti Spartě, máme velkou šanci.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 00:20. M. Růžička, 38:45. Voženílek Hosté: 09:53. Sobotka, 11:41. Chlapík, . P. Kousal Sestavy Domácí: Mazanec (Švančara) – Marinčin, Polášek, Kundrátek, J. Jeřábek, Adámek, Nedomlel – M. Růžička (A), Voženílek, Daňo – Hudáček, Vrána (C), Pánik – Hrehorčák, M. Roman, Nestrašil – Kurovský, Čacho, Dravecký (A) – Walega. Hosté: J. Kovář (Kořenář) – Mozík, Kempný, Moravčík, Krejčík, Irving, Němeček, Mikliš – Kestner, Horák, P. Kousal (A) – Řepík (C), Sobotka (A), Chlapík – Hauser, Lajunen, Buchtele – Konečný, O. Najman, Forman. Rozhodčí A. Jeřábek, Mrkva – Lederer, Rožánek Stadion Werk arena, Třinec Návštěva 4 487 diváků