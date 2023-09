Bývalý kouč Varů o skvělém startu: Tenhle tým patří do první čtyřky!

V Karlových Varech stavěl tým pět sezon od roku 2017 a položil potřebné základy pro nynější progres. Kouč Martin Pešout sklízel chválu za líbivý i účinný herní projev, který do low-costových hráčů Energie tlačil. Mělo to menší vadu: o dost nižší rozpočet než jakým klub disponuje nyní po příchodu zámožného podnikatele Dušana Šenkypla. S jeho investicemi může západočeský klub myslet výš než na předkolo play off. „Vzhledem k tomu, že si opatřili opravdu nadstandardního brankáře a další hodně kvalitní hráče do pole, tak by měli nahoře vydržet pořád,“ myslí si Pešout, nyní sportovní manažer a kouč druholigového Chomutova.

Energie vlétla do sezony jako vichr, smetla Vítkovice 6:2 a Kometu 4:0. Čekaly se od ní dobré výsledky, ale že až tak zaválí? Vary znáte dobře, překvapily vás v extraligovém úvodu?

„Vůbec ne. Za mých časů se doplňoval tým hráči, kteří odněkud vypadli kvůli nezájmu, zatímco teď se pořizují hotoví hráči. Na mě bylo, abych zapracoval Černocha, Hladonika, Havlína, Kofroně a další kluky. Byli mladí a jinde moc nehráli, nebyli spokojení, ale já jim věřil, protože jsem v nich viděl talent. Jen se potřebovali vyhrát. A vidíte, teď patří ke klíčovým nebo důležitým hráčům. Dřív to jinak nešlo vzhledem k rozpočtu, proto varský dres oblíkali kluci, o nichž skoro nikdo nevěděl.“

Bývalý klubový majitel Karel Holoubek držel dlouhé roky karlovarský hokej nad vodou, ale přišel čas na změnu. Nový investor pořizuje hráče z ciziny, navíc dokázal udržet opory. Leží tady klíč pro progres týmu?

„Jednoznačně. Vrátili se Rachůnek s Grígerem, podařilo se udržet oba reprezentanty z mistrovství světa Černocha s Beránkem, pořídil se nadstandardní a taky dražší gólman Frodl. Dává logiku, že se Vary nedrží zkrátka a míří o dost výš, než to šlo dřív.“

Nemrzí vás, že u toho nejste? Dřív jste ve Varech obraceli skoro každou korunu.

„Takhle o tom nepřemýšlím. Rozhodl jsem se odejít do Komety, přišlo mi to jako správný krok po pěti letech ve Varech. Přeju jim jen to nejlepší. Ta změna je každopádně vidět, dřív jsme měli jednu až dvě lajny, teď mají tři první útoky.“

I proto, že výborně trefili Fina Kangasniemiho i Švéda Zetterberga. Nepůsobí to dojmem, že jim někdo poslal zajíce v pytli.

„Co vím, agent jim je nabídl a domluvili se.“

Jak dlouho Varům vydrží aktuální forma? Vidíte to na delší časový úsek?

„Vzhledem k tomu, že si opatřili opravdu nadstandardního brankáře a další hodně kvalitní hráče do pole, tak by měli nahoře vydržet pořád. V mých očích s tímhle kádrem patří do první čtyřky.“

Vážně?

„Určitě. Jejich výhodou je i to, že hráči jsou spolu dlouho pohromadě, tým má svoje jádro a nyní se vhodně doplňuje o hotové hráče.“

