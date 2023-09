Poklona, páni GÓLMANI! Bartošák si ladil Aaltonena: Mezi nohy už ne

Dělali ze šikovných útočníků nešťastníky. Ruce v dlaních, pohledy do nebe, kroucení hlavou. Bitva dospěla do nájezdů, a rozhodně ne kvůli tomu, že by se vyčkávalo, nebo hrála nemehla. Kdepak, šancí mraky. Boleslav měla nejlepší začátek, Hradec zase do ní dupal na konci. Jenže Partik Bartošák s Filipem Novotným si uspořádali gólmanský mejdan.

Jak takový večírek vypadá? Gól dáte maximálně ve hře pět na tři. Jinak utrum, pánové. Přesně po takovém scénáři dospěl zápas do nájezdů.

„Až na ně asi ano, zápas brankářů,“ přikývl hradecký Bartošák. „Jo, s nájezdy jsem taky nebyl spokojený,“ zavrtěl hlavou Novotný. První dostal tři góly, druhý dva.

Ale právě tady jste viděli, jak moc se oba hrdinové liší. Novotný seděl na lavičce, když se chystal led, koncentroval se. Bartošák jezdil před hradeckou střídačkou jako lev, vyzýval soupeře. Chvíli jako kdyby hecoval i na půlce Juhamattiho Aaltonena.

Taky že ano, pár slov prohodili. „Je tam zajímavá story. Když jsme hráli minulý rok ve Finsku, řekl, že mi dá gól mezi nohy,“ prozradil Bartošák. Takže? „Rozjel se a dal mi ho mezi nohy. Tak jsem se ho ptal, co bude dnes,“ pousmál se.

Fin suše odvětil, že se má Bartošák zase na co těšit. „Řekl, že to samé, že se tam postaví a dá mi gól mezi nohy. Jeho jsem si pohlídal, ale naštvaný jsem. Dál mi to tam napadalo. Je škoda takhle ztratit body doma, moje chyba,“ mrzelo hradeckou jedničku. Aaltonena pohlídal, z brány na něj i ukazoval, že si díru zavře. Lantošiho vychytal taky, ale pak dostal tři góly v řadě.

„Škoda, že se ještě hrály ty přesilovky 5 na 3. Kdyby nebyly, jezdí se tam nájezdy třeba ještě teď,“ chechtal se splavený Novotný. Pot z něj řinul, byl pod velkou palbou. A málem nestihnul ani děkovačku v kabině. „Oni začali beze mě,“ hned hlásil tiskové mluvčí cestou z ledu.

Zasekl se, před rolbou se totiž fotil. Kamarád, nebo příznivec Bolky? Kdepak. „Ten byl tady odsud, domácí fanoušek. Chtěl se vyfotit, tak jsem mu chtěl vyhovět. Pamatuju si, že tady byli vždycky super lidi kolem hokeje,“ vysvětloval.

Zákrok snů předvedl při druhé hradecké přesilovce 5 na 3. V první dostal gól stejně jako Bartošák. Ale pak? Mountfield Zase rozjel rychlou akci, následovala nahrávka přes šířku brankoviště, kde zakončoval Alex Tamáši. Rozhodčí v podřepu za sítí písknul a měl jasno. Ruka zamířila na bránu, gól!

Bek Jan Štibingr ale hned kroutil rukou: kdepak pánové, tenhle náš chlápek s betony právě vytáhl zákrok měsíce! A měl pravdu, na videu si sudí prohlédli, že roztažený gymnasta Novotný kotouč udržel před čárou. „Jen vím, že Tamáši vystřelil a já udržel beton vepředu. Puk po čáře poskakoval a rozhodčí písknul, že gól. Naštěstí nebyl,“ ulevilo se mu.

Brankáři váleli, Boleslav díky Novotnému smazala nulu na bodovém kontě, Hradec si díky Bartošákovi zapsal aspoň jeden. Překonávali se. „Oni naznačí a já šel dolů klasicky jak kukačka. Něco s tím budeme muset udělat, sedneme si s panem Horynou,“ plánuje jen opora Mountfieldu být příště ještě lepší.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 37:15. Okuliar Hosté: 30:41. Järvinen, . Bernad Sestavy Domácí: Bartošák (Kiviaho) – Blain (A), Kalina, Pavelka, Jank, F. Pavlík, Freibergs, Marcel – Eberle (C), Miškář, R. Pavlík – Jergl (A), Tamáši, Okuliar – Chalupa, Lalancette, Perret – Jasper, Zachar, Šťastný. Hosté: Novotný (J. Růžička) – Osburn, Pyrochta (A), Čech, Jánošík (A), Štibingr, R. Jeřábek, Bernad – Aaltonen, Järvinen, Skalický – Lantoši, O. Roman, Malát – Šmerha, Fořt, Suchý – Stránský (C), Hradec, Dvořáček. Rozhodčí Pražák, Pilný – Ondráček, Klouček Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 4 042 diváků

