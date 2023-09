Fén v šatně, pak vzdušná lahůdka. Fořt nalomil Kometu: Museli jsme křičet

Druhou výhru v řadě v neděli shrábla Mladá Boleslav v souboji s trápící se Kometou (6:3). Úvod zápasu ovšem zdaleka neodpovídal šestigólové náloži, kterou domácí brněnskému soupeři věnovali. Moravané dlouho vzdorovali, po prvním klaksonu se týmy právem rozcházely smírně. Střelecké hody bruslařů odšpuntoval až Tomáš Fořt. V 29. minutě podával lahůdkový předkrm v podobě dokonalé teče letícího kotouče v přesilovce. V závěrečné části pak při stejné herní situaci stvrdil boleslavskou výhru. I když… „Pachuť trošku je. Bylo to nervózní,“ rozebíral střelec závěr, kdy hosté nepříjemně dotahovali.

Bruslaři se zvedají. Poté, co v pátek uspěli v nájezdech na ledě Hradce, doručili i první tříbodovou výhru. Před svými fanoušky udolali v krizi ponořenou Kometu. „Vážíme si toho hodně,“ užíval si po utkání Tomáš Fořt, jeden z hlavních strůjců brněnského skalpu.

Středočechům se v zápase podařilo zužitkovat čtyři přesilové hry. Zásadním faktorem v cestě za vítězstvím bylo ovšem i ubráněné dvouminutové oslabení tři na pět za stavu 3:1. Domácí protivníka k ničemu vážnějšímu nepustili, i tak prožili perné chvíle. „Pět na tři je vždycky nebezpečný. Stačí zbloudilá střela, která vypadne. Bylo to důležitý,“ věděl Fořt.

Domácí využili současného rozpoložení svého soupeře. Nenechali se rozhodit ani náhlou změnou na hostující střídačce, kdy Patrika Martince nahradil Jaroslav Modrý. Navíc hbitě reagovali na nepřesvědčivé představení v úvodní dvacetiminutovce. Matti Järvinen sice poslal Boleslav do vedení, jenže hostující Daniel Gazda potřeboval na srovnání pouhých 35 sekund. Celkový výkon svěřenců kouče Kalouse nebyl ideální.

„Špatné rozhodování více méně všech hráčů, kteří na hřišti byli. Po první třetině jsme si museli trošku zakřičet, protože se nám to vůbec nelíbilo,“ neskrýval Fořt zklamání.

Bruslaři se uklidnili po jeho prvním zásahu, kdy si vyhlídnul vzdušnou nabídku z dílny Zacharyho Osburna. Náhlá změna směru vyšachovala brankáře Štěpána Lukeše. Krásný technický moment.

Boleslav si postupně i díky další branky Fořta vypracovala vedení 5:1. Mrzet ji mohl jen nervózní závěr, kdy se po slepených gólech Kristiána Pospíšila a Alexe Lintuniemiho Brno dostalo na dosah.

„I když jsme vyhráli 6:3, pachuť trošku je. Bylo to nervózní, udělaly se nějaký chyby. Před třetím gólem jsem čistě prohrál buly, což se mi taky nemůže stávat,“ sypal si Fořt popel na hlavu.

Záhy však zmíní důležitost tří získaných bodů. A stejně tak asistující trenér Václav Pletka. „Doufejme, že to určitý kluky zvedne. Dali jsme hodně gólů, nebyl to špatný výkon a navázali jsme na zápas s Hradcem. Snad se to bude jenom zvedat,“ pochvaloval si kouč.

BK Mladá Boleslav Vše o klubu ZDE

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 14:10. Järvinen, 28:22. Fořt, 36:44. Söderlund, 46:55. Lantoši, 53:11. Fořt, 59:25. Söderlund Hosté: 14:45. Gazda, 58:02. Pospíšil, 58:27. Lintuniemi Sestavy Domácí: Novotný (J. Růžička) – Pyrochta (A), Osburn, Jánošík (A), Čech, Štibingr, Pláněk, Bernad – Skalický, Järvinen, Aaltonen – Söderlund, O. Roman, Lantoši – Malát, Fořt, Šmerha – Suchý, Hradec, Stránský (C). Hosté: Lukeš (Kavan) – Ďaloga, Ščotka, Lintuniemi, Holland, Kučeřík (A), Gazda, Kaňák – Pospíšil, Cingel (A), Moses – Flek, Zbořil, Kohout – Zaťovič (C), Holík, Okál – Boltvan, Zembol, Jenyš. Rozhodčí Úlehla, Ondráček – Kajínek, Svoboda Stadion ŠKO-ENERGO Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 3314 diváků