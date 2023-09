Ujčík o trestu za hit na sudího: Hráč ho nemůže atakovat. Co řekl Jágr?

Do arbitra ve druhé třetině u mantinelu narazil kladenský útočník. Téměř ukázkový hit. Nepochopitelná nešetrnost, anebo nešťastná náhoda, která by stála za pardon? Případ musel rozsoudit Ujčík. Ten Strnadově obhajobě nevěří. „Situaci špatně vyřešil. Bylo to od něj ve stylu: Muž s koženou brašnou nesmí projít za žádných okolností…“ vylíčil iSport.cz předseda disciplinární komise.

Běží 25. minuta, Rytíři se brání v oslabení. V pravé části kladenské obranné třetiny je souboj o puk, blíž má k němu vítkovický bek Stuart Percy. Nestihne jej udržet v zóně a vyjíždí s ním do středního pásma. V tu samou dobu Strnad tzv. zavírá mantinel, aby případně Percym nahozený puk zachytil a své mužstvo osvobodil. Jenže při úkolu přitiskne čárového rozhodčího na mantinel. Ten otřesený padá k ledu. Chvíli se nehraje, Rožánek se dává do kupy na trestné lavici. Hlavní sudí Strnada nevylučují, stopka přijde až od Ujčíka. Tři zápasy bez práce a srážka z platu za napadení.

Za neúmyslné napadení. Kdyby extraligový revizor v záznamu postřehl úmysl, Strnad by vyfasoval násobně vyšší distanc. „Pak bychom trestali daleko víc. Pohybovali bychom se v úplně jiném počtu utkání. Ale nepřišlo mi, že by jel přímo trefit rozhodčího. Nejspíš si myslel, že vítkovický hráč bude nahazovat puk do pásma, čili Strnad chtěl zavřít mantinel, aby puk neproletěl. Jenže měl dost času to udělat jinak. Viděl rozhodčího a měl dvě vteřiny na to udělat jiné rozhodnutí než ho trefit. Jenže on se rozhodl jít na mantinel za každou cenu,“ podivuje se Ujčík Strnadově ataku.

S kladenským univerzálem mluvil po telefonu, vysvětloval mu svůj jednoznačný postoj. Stejný pak pro iSport.cz. Tedy žádná nešťastná náhoda, v níž by se 31letý hráč hostí ocitl nevinně.

Strnad to ovšem vidí jinak. „Mrzí mě to, byla to nešťastná náhoda. V žádném případě jsem tam nešel s úmyslem rozhodčího srazit nebo zranit. Letěl tam puk, já ho dojížděl, snažil jsem se hlavně zavřít mantinel a vůbec jsem nepředpokládal, že se rozhodčí rozjede proti, takže jsme se srazili," citují jej klubové stránky.

Fakt, že před střetem s arbitrem Strnad přibrzdil, Ujčík bere v potaz. Ale jinak. „Přibrzďoval, aby načasoval natisknutí sudího na mantinel,“ rychle reaguje extraligový revizor. „Ne aby se vyhnul, ale aby ho trefil a zároveň neprošel puk. Nemůžu přece využít rozhodčího tím, že ho trefím, aby mi neprošel puk do pásma?! To musí hráči chápat. Pokud ho vidím, nemůžu se zatnout a trefit ho ramenem jako do protihráče. To zkrátka nejde,“ zdůrazňuje Ujčík.

Opoziční názor, že „zebry“ jsou součástí hry, bere jen do určité míry. „Sudí jsou sice součástí hry, ale není povoleno je jakýmkoli způsobem atakovat. Něco jiného je, pokud se dva frajeři perou, nastane mela, rozhodčí jde kohouty roztrhnout a jednu inkasuje, protože hráč se zrovna napřáhne a dá mu nechtěně loktem. To je součást rizika práce rozhodčího,“ srovnává.

Námitku, že Rožánek pomohl incidentu přítomností v nevhodném prostoru, Ujčík nebere. „Rozhodčí se nepletl, byl na modré, kde sleduje ofsajd. Chtěl dát Strnadovi prostor, protože se domníval, že půjde po hráči. Nenapadlo ho, že vyrazí k mantinelu a rovnou po něm. Tenhle zákrok je to samé jako když jde někdo dohrát souboj bez úmyslu trefit soupeře do hlavy, ale trefí jej a musí si nést následky,“ trvá na svém.

Do Strnadova trestu navíc propsal i důraznou výtku vůči jeho chování bezprostředně po nehodě. „Přičetl jsem mu k tíži, že nejevil zájem zjistit, zda se sudímu něco nestalo. Pokud dohraju rozhodčího, aspoň se ho snažím následně chytit nebo jinak se mu věnovat. Ale Strnad vidí, že rozhodčí po jeho nárazu leží na zemi a jede pryč zcela bez zájmu o zdravotní stav toho člověka,“ diví se Ujčík. „Chyběl mi od něj respekt vůči rozhodčímu. Proto navíc dostal i pokutu.“

Strnadovi došlo záhy, že tady měl zvolit jiný přístup. „Měl jsem se zachovat jinak, omluvit se, ujistit se, že je v pořádku. Mrzí mě to a omlouvám se alespoň takto,“ vzkázal Rožánkovi.

Majitel Rytířů Jaromír Jágr se pro iSport.cz vyjádřil v tom smyslu, že Jakub Strnad rozhodně nechtěl sudímu ublížit. „Takový on není, v životě neměl problémy s rozhodčími. Kuba podle mě chtěl zavřít mantinel a nedokázal reagovat ve chvíli, kdy ten rozhodčí odskakoval od modré,“ domnívá se Jágr, jenž je k vidění na kladenské střídačce. „Chápu, že to na záznamu nevypadá dobře, proto jsme verdikt disciplinárky respektovali. A to i z toho důvodu, že se nedomníváme, že by naše odvolání změnilo výši trestu v náš prospěch. To bychom museli mít v rukách naprosto jasný důkaz, jít do detailu a mít záběr, kde by byl patrný pohyb Kubových očí…“